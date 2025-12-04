Inscription
Quais du Polar 2026 : les sélections de ses prix littéraires

Porté par le succès de sa 21e édition, le festival international Quais du Polar revient à Lyon du vendredi 3 au dimanche 5 avril 2026. Durant trois jours, la ville deviendra une fois encore la capitale du roman noir, accueillant rencontres, événements et animations autour d’un thème fédérateur : « Chercheurs d’histoires – Sciences et fictions », fil rouge de cette édition.

Le 04/12/2025 à 18:34 par Hocine Bouhadjera

Hocine Bouhadjera

Et comme chaque année, les 11 prix littéraires du festival seront remis le vendredi 3 avril 2026 au Palais de la Bourse. Les premières sélections viennent d’être dévoilées.

Prix des lecteurs Quais du Polar / Le Figaro

Le jury, composé de dix lecteurs et lectrices, distinguera le meilleur polar francophone de l’année, à partir d’une sélection réalisée par les libraires partenaires du festival :

Petite-Ville de Mélika Abdelmoumen (Mémoire d’Encrier)
On ne mange pas les cannibales de Stéphanie Artarit (Belfond)
Le Livre des Prodiges d’Olivier Ciechelski (Le Rouergue)
Les Braises de l’incendie d’Éric Couty (Liana Levi)
Bleus, blancs, rouges de Benjamin Dierstein (Flammarion)
34 m² de Louise Mey (Le Masque)

Prix BD Polar / Librairie Expérience / France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

Les lecteurs pourront voter en ligne parmi la sélection de la librairie Expérience :

Marcie – Le Point de bascule de Cati Baur (Dargaud)
IRL de Mark Eacersall & Jérôme Savoyen (Glénat)
Caballero Bueno de Thomas Lavachery & Thomas Gilbert (Rue de Sèvres)
Les Singes de Yann LeBec (Dupuis)
Thrillerville de Lerenard & Alex Puvilland (Daniel Maghen)
Saudade de Vincent Turhan (Sarbacane)
Contrapaso de Teresa Valero (Dupuis)

Prix Jeunesse Quais du Polar / Ville de Lyon

Désigné par des classes de CM1/CM2 accompagnées par les Ambassadeurs du Livre de l’Afev :

Les Découvertes vertes d’Anna Zavatian de Vincent Cuvellier et Charline Collette (Hélium)
Le Secret de Golden Island de Natasha Farrant, Marie Leymarie (trad.) et David Dean (Gallimard Jeunesse)
Le Jour où le monde est devenu bizarre de Marie Pavlenko et Barbara Brun (Flammarion Jeunesse)
Zeno et les crimes du dragon d’Éric Senabre et Sylvain Guinebaud (Didier Jeunesse)
Thelma Templeton mène l’enquête – Le disparu de Blackwood de Colin Thibert et Cristina Sardà (La Joie de lire)

Prix Quais du Polar des Bibliothécaires de la Métropole de Lyon

Les bibliothécaires récompenseront un roman noir paru entre le 1ᵉʳ septembre 2024 et le 31 août 2025 :

Dernier cri d’Hervé Commère (Fleuve)
Près du mur nord de Petra Klabouchova, trad. Barbora Faure (Agullo)
Dead Drop de La Gale (La Veilleuse)
Nulle part où revenir de Henri Wise, trad. Julie Sibony (Sonatine)

Prix Polar et Justice / Libération

Créé avec le Tribunal judiciaire de Lyon, ce prix récompense une œuvre de non-fiction liée à la justice ou aux faits divers. Le jury rassemble magistrats, professionnels de justice, une journaliste de Libération, une représentante du festival et un invité d’honneur.

Les titres en lice :

Mazan, la traversée du Styx de Marion Dubreuil (Globe)
La Collision de Paul Gasnier (Gallimard)
In violentia veritas de Catherine Girard (Grasset)
Samuel Paty, un procès pour l’avenir de Valérie Igounet & Gaëlle Paty (Flammarion)
La Culture du féminicide d’Ivan Jablonka (Le Seuil)
Écran noir : les histoires vraies derrière les films d’horreur d’Éric Libiot (Hachette / Dark Side)
Le Veuf noir du Grand Canyon de Vincent Manileve (10|18)
Justice présumée coupable de Marc Trévidic (Albin Michel)

Prix Polar en Séries

Ce prix distingue un roman noir ou thriller francophone pour son potentiel d’adaptation en série audiovisuelle. Créé avec la SCELF dans le cadre du programme Polar Connection, il vise à renforcer les liens entre littérature et audiovisuel.

La sélection sera annoncée en janvier 2026.

Concours de nouvelles : adultes, jeunesse et lycéens

Prix Court Polar – Police nationale

Pour la deuxième année, Quais du Polar et la Police nationale proposent un concours destiné aux lycéens, récompensant trois nouvelles :

Prix « intrigue »
Prix « frissons »
Prix « écriture »

Les lauréats recevront des polars et bénéficieront d’immersion dans des services comme la police scientifique ou le RAID.

Concours adulte – en partenariat avec Babelio et Désir d’Écrire

Parrainé par David S. Khara, le thème 2026 sera : « Dans l’ombre des découvertes ».

Concours jeunesse – en partenariat avec les Archives municipales de Lyon

Parrainé par Jean-Christophe Tixier, sur le thème : « Mémoire empoisonnée », autour d’une ville marquée par catastrophes ou contaminations.

Prix « Le Point » du Polar européen

Décerné depuis 2003, en partenariat avec Le Point, il distingue un roman policier européen. Parmi les précédents lauréats : Pierre Lemaitre, Arnaldur Indridason, Philip Kerr, Victor del Arbol, Petros Markaris, Hervé Le Corre, Olivier Norek, Tim Willocks, Hannelore Cayre ou encore Vera Buck en 2025.

Prix Claude Mesplède

Récompense un ouvrage de non-fiction contribuant à une meilleure connaissance du polar. Il sera attribué lors du festival.

Crédits photo  : Quais du Polar 

 
 
 

