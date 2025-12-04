Le 10 mars, la France lit : le Quart d’heure de lecture revient partout dans le pays

Pour cette cinquième édition, le CNL encourage toutes les organisations souhaitant rejoindre l’événement à s’inscrire dès aujourd’hui sur son site. Un guide pratique et un kit de communication sont déjà disponibles en ligne pour accompagner la mise en place de temps collectifs. L’objectif ? Permettre à chacun de monter facilement une action, quelle que soit sa taille ou sa fréquentation.

L’invitation vaut aussi pour les particuliers, qui pourront relayer leur participation sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #10marsjelis. Un geste symbolique, certes, mais qui rappelle que la lecture demeure un lien puissant entre les individus.

Lire ensemble, pourquoi cela compte

« Donner une place à la lecture dans notre quotidien, professionnel ou privé, permet de faire prendre conscience de l’importance des livres », souligne Régine Hatchondo, présidente du CNL. Elle évoque autant leur capacité à créer des passerelles entre les personnes qu’à offrir un espace d’évasion ou de réflexion — un espace dont notre époque semble avoir grand besoin.

Depuis la généralisation du quart d’heure de lecture dans les écoles en 2019, les effets observés sont nets : un climat plus serein, un enthousiasme partagé, et cette impression de cohésion qui naît d’un rituel simple. Les adultes, eux aussi, bénéficient de ce moment suspendu qui apaise l’esprit et favorise la concentration.

Une pratique bénéfique tout au long de la vie

Lire quinze minutes par jour suffit pour ressentir les effets positifs de la lecture. C’est une bulle qui invite au calme, à la découverte, parfois même à la surprise. Et dans un contexte où la santé mentale est placée au cœur des préoccupations nationales, la lecture apparaît comme un moyen accessible et durable pour prendre soin de soi.

Le 10 mars prochain, chacun pourra donc vivre ce Quart d’heure de lecture à sa manière : en solitaire, dans une salle de classe, au sein d’un club de lecture, d’un service administratif, d’un centre social ou d’une entreprise. Peu importe le lieu, pourvu qu’il y ait un livre ouvert.

Pour celles et ceux qui souhaitent organiser un temps collectif, le CNL met à disposition plusieurs outils : un guide, des supports de communication et un formulaire d’inscription. L’ensemble est accessible sur son site, afin de faciliter la création et la valorisation des initiatives organisées partout dans le pays.

