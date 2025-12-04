Une idée n’a de sens que si elle passe à l’action” : François Belley, l'anti-brouhaha

D’emblée, il raconte qu’il travaille « à l’intersection des mondes », naviguant entre philosophie, littérature, politique et culture, afin de s’imprégner de leurs forces multiples. Cette posture, volontairement hybride, structure tout son Petit Traité des idées, à l’usage de ceux qui veulent se faire entendre, un guide pensé pour celles et ceux que la rumeur ambiante finit par étouffer.

Une rencontre autant qu'une révélation, où Platon en prend pour son grade – voilà qui méritait au moins un podcast, à écouter ci-dessous :

Car la vraie question, selon lui, est simple : comment émerger « dans un monde bruyant » ? Comment survivre — et même exister — dans cette « société déblatérante » dominée par un flux continu de contenus, de réactions, de bavardages qui engloutissent la pensée avant qu’elle ne prenne forme ? Pour Belley, l’urgence consiste à redonner sens au mot idée, trop souvent confondu avec une émotion impulsive ou une logorrhée passagère.

Il insiste : « L’idée, c’est d’abord une vision, une façon de voir la littérature, l’art ou la politique. » Une manière ferme de rappeler que toutes les opinions ne se valent pas, et que la véritable pensée exige un effort de précision autant que de courage.

Réhabiliter l’idée : un geste militant (mais joyeux)

Belley revendique un ancrage empirique. Les idées, explique-t-il, ne viennent « ni des divinités, ni d’un au-delà », mais d’une immersion attentive dans l’expérience humaine : impressions, sensations, découvertes… une matière vivante qu’il manipule sans hiérarchie. Plutôt que de s’enfermer dans « son propre camp », il encourage à dépasser les clivages, à sortir de son background, à « aller au-delà » — là précisément où quelque chose peut émerger.

Ce refus des cloisonnements l’amène à convoquer Stéphane Hessel et son Indignez-vous !. Il en retient une distinction décisive : l’indignation contre l’indifférence. Dans son traité, l’indignation n’est jamais une fin en soi : elle doit mener à l’action. Belley le répète, presque comme une devise : « Une idée n’a de sens que si elle passe à l’action ».

L’écrivain-pirate : détourner le réel et réveiller l’attention

Le concept d’« écrivain pirate » est l’un des plus savoureux de l’entretien. Le terme, loin d’être une provocation gratuite, vient du grec peirô, « oser, tenter, s’aventurer ». Belley s’en amuse, mais il en fait surtout un principe d’existence. S’aventurer, dit-il, c’est affronter un marché éditorial sursaturé, un espace médiatique hyper-concurrentiel, et y entrer sans réseau, sans capital, avec pour seules armes ses idées et une détermination farouche.

Et il ne s’arrête pas à la page imprimée. En librairie, il détourne les banderoles, remplace les fiches « coup de cœur », modifie les présentations, installe de petites « campagnes miniatures » sur ses ouvrages. Une pratique artisanale, presque joyeuse, qu’il assume entièrement : « Je détourne la matière environnante. » L’objectif n’est pas de tromper, mais d’interpeller : faire réagir les libraires, surprendre les lecteurs, et surtout transmettre un certain état d’esprit — une invitation à agir plutôt qu’à subir.

La propagation des idées : une affaire de courage collectif

Pour Belley, ce ne sont ni les gouvernements ni les puissants qui dirigent le monde, mais les idées. Ou plutôt : l’absence d’idées. Il perçoit notre époque comme un moment de transition, un entre-deux où « tout est à réinventer ». Les idées doivent donc être libérées, partagées, réappropriées. Bien loin d’un attachement jaloux à la propriété intellectuelle, Belley affirme : « Si mon idée est récupérée, détournée… tant mieux ! » Une forme de générosité radicale, nourrie de sa fascination pour les situationnistes et leur art du retournement culturel.

Il va même plus loin, estimant que chaque mouvement d’idées a besoin « d’ambassadeurs, de gladiateurs » — des personnalités capables de sortir de l’ordinaire et de « bousculer » l’époque pour ouvrir des brèches. La pensée, ici, n’est jamais statique : elle avance, elle s’incarne, elle agite.

Le « test du mur » : la méthode maison

Parmi les pratiques qu’il partage, l’une frappe par sa simplicité : le « test du mur ». L’idée est de scotcher toutes ses idées brutes sur un mur, de vivre avec elles — littéralement — et de les laisser vieillir. Si le papier tombe, l’idée est morte. Si elle résiste, alors commence un autre travail : se demander si elle est « juste » pour soi, et « juste » pour l’époque. Deux questions essentielles qui, selon lui, évitent bien des illusions. Le temps devient un filtre, presque un partenaire créatif.

Ce rapport patient et exigeant à la pensée l’amène à distinguer une dernière opposition : « voir » et « donner à voir ». Belley s’inquiète d’un monde où l’on fabrique de la présentation, où l’on joue un rôle, au détriment d’une vision authentique. Là encore, un clin d’œil à Platon s’impose… avant que Belley ne propose de « le laisser tranquille » pour revenir au concret de sa pratique.

Un colt dans la poche, et d’autres horizons

L’auteur conclut en définissant son traité comme une arme : « Ce petit traité est un colt ». Une formule saisissante, qu’il explique doublement. D’abord, le colt symbolise un manuel d’attaque destiné à « imposer ses idées ». Ensuite, son format miniature lui permet de se glisser dans une « poche revolver » : une image ludique, presque cinématographique, qui dit la volonté d’agir vite, sans craindre le duel intellectuel.

Quant à la dernière injonction — « Soyez votre propre exécuteur » — elle signifie, tout simplement, la liberté. Celle de tuer une idée pour en accueillir une nouvelle, de clore un cycle avant d’en ouvrir un autre. Dans l’univers de Belley, rien n’est figé : tout circule, tout se transforme.

</center>

Crédits photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com