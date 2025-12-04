Masculinité, paternité, émotions : les confidences de Mathieu Madénian

Comédien, acteur, chroniqueur, Mathieu Madénian s’est forgé une carrière à la croisée de l’humour et de l’introspection. Né en 1976 à Perpignan, il abandonne des études de criminologie pour se consacrer à la scène.

Mais plus qu’un simple stand-upman, c’est un artiste réceptif aux transformations du monde — et de lui-même. Dans ce podcast, il se livre sans masque. Il interroge les injonctions autour de la paternité, les clichés du père « fort » ou « silencieux », les maladresses provoquées par un héritage genré, et cette aspiration parfois hésitante à être présent, sensible, authentique.

Son dernier livre, Allez tous vous faire enculer, balance une vaste rafale de coups de gueule satiriques contre les irritants du quotidien — de la banalité la plus triviale aux travers de la société moderne. Le livre compile des situations, comportements ou attitudes (« les banquiers qui t’enferment ton stylo dans une chaîne », « les gens qui disent “lol” à l’oral », « les piétons traversant au rouge tout en te faisant signe de passer ») qui exaspèrent, agacent, parfois dérangent.

L’ensemble adopte un ton brutal, souvent irrévérencieux — volontairement provocateur — pour dénoncer ce que l’auteur perçoit comme des absurdités du monde contemporain. L’humour y côtoie l’agacement, dans une tonalité volontairement vacharde, voire grinçante.

Il est l’invité du podcast Les elles d’un Homme qui se distingue par son ambition : offrir un espace salutaire où les hommes peuvent explorer émotions, doutes, inquiétudes — loin des normes de la virilité. Objectif ? Ouvrir « un espace rare et nécessaire : celui où les hommes sont invités à explorer leurs émotions, leurs doutes, leurs maladresses et leur manière d’aimer ».

