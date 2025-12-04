Mi Livre Mi Raisin 2025 : un jury du vin pour élire la meilleure page 20

Le samedi 6 décembre à 16 heures, Mi Livre Mi Raisin ouvre son programme avec la remise du Prix de la page 20, distinction qui s’attache à un extrait précis : la vingtième page de chacun des ouvrages proposés par les éditeurs présents.

Inspiré du facétieux Prix de la page 111, ce rendez-vous met en lumière un fragment isolé, choisi pour sa densité, son éclat ou sa capacité à capter l’attention en quelques lignes. Une façon d’aborder la création littéraire par un angle inhabituel, en déplaçant la valeur d’un livre vers une séquence unique.

Pour désigner la page marquante parmi les textes en lice, le salon réunit un comité issu des métiers du vin. Autour de cette dégustation littéraire prennent place le journaliste spécialisé Dominique Hutin, la caviste-libraire Émilie Menguy, l’auteur Olivier Grosjean, la spécialiste Camille Arbib et la journaliste Julie Reux. Leur expertise, ancrée dans l’attention portée aux matières, aux nuances et aux sensations, offre un regard inattendu sur les œuvres présentées.

Ce mélange des univers, revendiqué par Mi Livre Mi Raisin, souligne le plaisir de croiser lectures et perceptions gustatives.

Ce premier temps fort s’inscrit dans une manifestation où ouvrages et cuvées dialoguent tout au long du week-end. Installé à La Bellevilloise, le salon rassemble vigneron·nes nature, maisons d’édition et auteurs et autrices pour deux journées rythmées par des dédicaces, des lectures, des remises de prix et un ensemble de rencontres accessibles au public.

Dans cet espace où culture et agriculture s’entrelacent, le Prix de la page 20 incarne parfaitement l’esprit du rendez-vous : un jeu sérieux, attentif au vivant autant qu’aux mots.

Retrouvez l'intégralité du programme du salon Mi-Livre Mi-Raisin.

Par Inès Lefoulon

