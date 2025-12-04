Claire Chazal reçoit Clara Dupont-Monod et Enki Bilal pour voyager dans le temps

Claire Chazal a convié Enki Bilal, né Enes Bilal le 7 octobre 1951 à Belgrade, auteur de bande dessinée et réalisateur français originaire de l’ex-Yougoslavie. Il viendra parler du quatrième tome de sa série dessinée d'anticipation Bug (Ed. Casterman).

Pour accompagner Claire Chazal et Enki Bilal, Clara Dupont-Monod, est invitée à parler de son dernier roman. La romancière multi-primée qui propose avec La confrontation (Ed. Grasset) une fable acide sur notre monde numérisé : un preneur d'otages qui prétend s'appeler Elon Musk est confronté, dans une joute rhétorique digne du Moyen Âge, à un négociateur du GIGN…

Roman graphique ou fiction en forme d'allégorie contemporaine : les registres artistiques de nos deux invités ne sont pas les mêmes, mais leur regard sur les dangers de nos sociétés est également acéré et leurs échanges à ce propos s'annoncent forcément passionnants.

Retrouvez Au bonheur des livres, vendredi 5 décembre à 23h sur Public Sénat.

Par Dépêche

