Monsieur Crocodile, d'après le livre de Joann Sfar, sur Okoo et France 5

Paru en 2021 chez Gallimard Jeunesse, Monsieur Crocodile a beaucoup faim s'est écoulé à un peu plus de 10.000 exemplaires depuis sa parution, selon Edistat. L'auteur de l'ouvrage, Joann Sfar, produit lui-même cette adaptation télévisuelle via sa société, The Magical Society.

La réalisation des 52 épisodes de 11 minutes, elle, a été confiée à Fabien Brandily, déjà à l'œuvre sur la série Le Petit Prince et ses amis, laquelle mêlait animation 2D et 3D.

Bien qu’il soit un grand crocodile tout en dents, Monsieur Crocodile est un personnage attachant, naïf et curieux. Évoluant bien loin de son habitat naturel, il apprend à vivre avec les humains et leurs règles bizarres. Heureusement, pour naviguer dans ces eaux troubles, il est accompagné de sa meilleure amie Daisy, une petite fille de 8 ans qui, toujours confiante et joyeuse, l’accompagne dans chacune de ses aventures. – Le synopsis pour Monsieur Crocodile

La distribution internationale de la série Monsieur Crocodile est assurée par Mediawan Kids & Family, tandis que la production a été assurée avec la participation de France Télévisions.

Rappelons que la première sortie cinématographique de The Magical Society remonte à 2020 avec Petit Vampire, une adaptation de sa série de bandes dessinées.

La diffusion de la série animée Monsieur Crocodile est prévue dès ce mercredi 3 décembre sur la plateforme Okoo et dès le 22 décembre, du lundi au vendredi, à 9h00, sur France 5.

Photographie : Monsieur Crocodile (The Magical Society by Joann Sfar)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com