Qimmik, de Michel Jean, salué par un prix de la Centrale Canine

Parmi la cinquantaine d’ouvrages en lice, 8 ont été récompensés par le jury d’experts composé par la Centrale Canine, qui assure la promotion et la défense des rôles et place du chien dans la société et gère le Livre des Origines Français (LOF).

Le palmarès des prix littéraires de la Centrale Canine 2025

Catégorie littéraire

1er prix : Qimmik de Michel Jean, publié aux éditions du Seuil

2e prix : Chien perdu et autres chiens trouvés d’André Veinstein, aux éditions Flammarion

Catégorie documentaire et technique

1er prix : Snoopy : un chien qui fait du bien, de Sandra Kollender et l’équipe de recherche, plaies et cicatrisation de l’Institut Curie, publié aux éditions Solar

2e prix : Photographier chiens et chats : l’art de la photographie animalière, de Natacha Brunet aux éditions Eyrolles

Catégorie jeunesse

1er prix : Jules et Virgule : deux têtes de mule de Andrée Poulin et Juliette Miron, aux éditions Dominique et Compagnie

2e prix : Je comprends mon chien : décode son langage et crée une belle relation d’Anouk Journo, aux éditions Rustica

Au vu de la qualité de ces ouvrages, le jury a également décidé de décerner 2 mentions spéciales, pour Chips aux oignons d’Amicie Pétrement, publié aux éditions Lapin, et Le chien blanc de Nina Desbayles, chez Hello éditions.

Chaque 1er prix, dans les différentes catégories, reçoit un chèque d’une valeur de 1000 €.

Le jury, présidé par Alexandre Balzer (président de la Centrale Canine et vétérinaire), réunissait Anne-Marie Class (secrétaire générale et juge de la Centrale Canine, autrice), André Demontoy (docteur vétérinaire et auteur du Dictionnaire des chiens illustres), Jean-Denis Devins (président de la Commission nationale d’éducation et d’activités cynophiles et membre du comité de la Centrale Canine), Marie-Laurence Hardy-Beauchot (éleveuse de setter gordon, présidente de la Commission d’utilisation nationale de chiens de traineau et juge de la Centrale Canine), Anne La Fay (libraire) ainsi que d’Imré Horvath (président du club des chiens de berger de l’Est et d’Italie auteur, historien et photographe).

Depuis 2006, le prix littéraire de la Centrale Canine récompense les meilleures œuvres francophones valorisant les relations entre l’humain et le chien. Les ouvrages primés sont des œuvres littéraires (roman, nouvelle, essai...), des travaux techniques (vétérinaire, cynotechnique, historique, scientifique…) et des ouvrages jeunesse (album, roman, nouvelle…) ayant pour but une meilleure connaissance des liens entre l’être humain et son animal favori. Le palmarès de l'année dernière est accessible à cette adresse.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com