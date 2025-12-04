Café-librairie, espace militant, scène littéraire : tour de France des nouvelles adresses

Ouvres des écoles, vous fermerez des prisons, affirmat un beau jour (de mémoire, c'était un mardi) Victor Hugo. Cela doit également fonctionner avec des librairies... Petit tour d'horizon des nouveaux venus.

Un café-librairie sur la mer

Au Tréport, un ancien bâtiment paroissial devient un refuge culturel où cohabitent café, librairie, vue sur mer et alcôve jeunesse : La librairie-café les Bucoliques. Le chantier, éprouvant mais fédérateur, aboutit à un lieu pensé pour accueillir lectures publiques, rencontres, expositions et même des résidences d’artistes. Une respiration nouvelle pour ce territoire. La librairie à ouvert ses portes le 25 novembre, rue Alexandre-Papin.

À LIRE -Librairies prises pour cible : le monde du livre dénonce un basculement démocratique

À Angers, un espace engagé qui assume sa ligne

Un lieu hybride se prépare : un restaurant avec une carte 100 % et une librairie axée sur le féminisme et l'inclusion. Pour gérer ce nouveau lieu, Laura Peveri et Louise Cottin sont aux livres, et Simon Sigety s'occupe de la carte. Plus de 3000 ouvrages consacrés aux luttes contemporaines ambitionnent d’offrir un repère clair, assumé, destiné à celles et ceux qui cherchent des discours forts. Pour profiter de ce lieu rendez-vous à La Dévoreuse, qui a ouvert ses portes ce mercredi 3 décembre, au 18 Rue du Haras.

À LIRE - Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co

Paris : un coin lecture qui prolonge la scène

À la Maison des Métallos, un nouvel espace imaginé avec un éditeur engagé propose une sélection dense consacrée au spectacle vivant, à l’histoire populaire et aux luttes sociales. Un prolongement naturel des rencontres scéniques, invitant le public à flâner et à poursuivre l’expérience autrement. La librairie Libertalia, un espace ouvert à Paris du mardi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 11h à 19h, au 94 rue Jean-Pierre Timbaud.

La Rochelle : un refuge mêlant livres et musique

Ici, livres et disques se croisent dans un espace conçu pour la flânerie. Discussions, découvertes, coups de cœur et ambiance conviviale : le lieu se vit comme une parenthèse où l’on peut traîner, un verre à la main, au gré d’une sélection qui ne se limite pas aux nouveautés. Michaële Liénart et Arnaud Canoville vous donne rendez-vous dans leur nouvelle librairie, Les Quat’z’arts au 28, rue Dupaty.

À LIRE - Au Havre, la librairie spécialisée manga Infinity Shop en faillite

Hendaye : une nouvelle enseigne en quête d’élan

À Hendaye une adresse littéraire change de cap au 10 Pl. de la République. La librairie autrefois connue sous le nom La Grande Illusion a repris vie début octobre. Elle s’appelle désormais L’Avant-Propos et est dirigée par Arnaud Jean-Xavier, qui arrive du monde de l’audiovisuel. Clubs de lecture, ateliers d’écriture, rencontres et soirées jeux dessinent un espace d’échanges où les voix circulent. Un pari culturel assumé malgré un marché en recul.

Des pages qui se tournent, des combats qui demeurent

Orléans : la fin d’une parenthèse enchantée

Après huit ans d’activité, la librairie chrétienne Agapè, au 79 boulevard Alexandre-Martin à Orléans, s’apprête à fermer. Fatigue du couple Geneviève et Nicolas Joanne, difficultés à trouver un repreneur et rentabilité insuffisante ont eu raison du commerce. Malgré des ventes soutenues, notamment d’objets religieux, le modèle s’est révélé trop fragile. Après un dernier Noël, la boutique tirera définitivement le rideau.

Nanterre : une trésorerie au bord du gouffre

Face à la hausse du loyer et des charges, la librairie indépendante El Ghorba mon amour lance un appel à un « jackpot de Noël » pour espérer sauver 2026. La maison indépendant fondée en 2020, par Halima M’Birik et rejointe, depuis, par Lucie Guardos,défend un fonds d’essais critiques, d’histoire des luttes et de littératures du Sud — un projet engagé devenu fragile dans un secteur en recul.

Si les ventes ont un peu baissé, ce sont surtout les coûts qui pèsent. Les propriétaires demandent donc aux clients de « faire leurs achats de Noël ici » pour permettre à la librairie de traverser la crise économique : pour cela rendez-vous au 148-152 Bd des Provinces Françaises.

</center>

En France, des librairies s’installent toujours et proposent de nouveaux espaces, d’autres tentent de poursuivre leur activité, et d’autres n'ont pas tenu le choc. Un ensemble contrasté qui montre, malgré tout, que ces lieux comptent toujours dans la vie culturelle des territoires.

Crédit photo : ActuaLitté / CC BY SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com