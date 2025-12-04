Arts en résidence lance un appel à candidatures pour une résidence itinérante

Arts en résidence - Réseau national met en place en 2026 une quatrième édition du programme Chemin des affinités - programme collaboratif de résidence itinérante avec le soutien du fonds de dotation La Petite Escalère. C'est l'artiste Lorette Pouillon qui sera accompagnée et accueillie cette année par la Galerie du Dourven (Trédrez-Locquémeau), Les Capucins (Embrun) et le Centre d’art de Châteauvert (Châteauvert).

Dans le cadre de ce projet, nous lançons un appel à auteur·rice.

L'auteur·rice sera amenée à suivre le projet Saut de puce de l’artiste Lorette Pouillon et rédiger un texte qui en retrace l’évolution au sein du Chemin des affinités entre fin janvier et octobre 2026. L’auteur·rice sera associé·e au projet et invité·e à en suivre le déroulé à travers plusieurs échanges à distance et au moins une rencontre avec l’artiste lors d’un de ses séjours de résidence.

Cet appel est une invitation ouverte à toute forme d’écriture proche des arts de la scène et de la performance, ou de la littérature et de la poésie, susceptible d’accompagner le projet de l’artiste. Afin que l’auteur·rice puisse développer ses échanges avec Lorette Pouillon, il·elle devra porter un intérêt pour le travail de l’artiste et son projet pour la résidence, et notamment à la performance, au dialogue entre arts visuels et arts de la scène.

Crédit photo : Marianne Casamance / CC BY-SA 4.0

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com