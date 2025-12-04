Arts en résidence lance un appel à candidatures pour une résidence itinérante

Arts en résidence – Réseau national, qui fédère des structures dédiées aux résidences artistiques en France, lance un appel à auteur·rice pour accompagner la quatrième édition du programme itinérant Chemin des affinités en 2026. L’écrivain·e suivra le projet « Saut de puce » de l’artiste Lorette Pouillon – accueillie à la Galerie du Dourven, aux Capucins d’Embrun et au Centre d’art de Châteauvert – et en retracera l’évolution au fil des résidences, entre échanges réguliers et une rencontre sur place.
Le 04/12/2025 à 15:06 par Dépêche
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
04/12/2025 à 15:06
0
Commentaires
3
Partages
Arts en résidence - Réseau national met en place en 2026 une quatrième édition du programme Chemin des affinités - programme collaboratif de résidence itinérante avec le soutien du fonds de dotation La Petite Escalère. C'est l'artiste Lorette Pouillon qui sera accompagnée et accueillie cette année par la Galerie du Dourven (Trédrez-Locquémeau), Les Capucins (Embrun) et le Centre d’art de Châteauvert (Châteauvert).
Dans le cadre de ce projet, nous lançons un appel à auteur·rice.
L'auteur·rice sera amenée à suivre le projet Saut de puce de l’artiste Lorette Pouillon et rédiger un texte qui en retrace l’évolution au sein du Chemin des affinités entre fin janvier et octobre 2026. L’auteur·rice sera associé·e au projet et invité·e à en suivre le déroulé à travers plusieurs échanges à distance et au moins une rencontre avec l’artiste lors d’un de ses séjours de résidence.
Cet appel est une invitation ouverte à toute forme d’écriture proche des arts de la scène et de la performance, ou de la littérature et de la poésie, susceptible d’accompagner le projet de l’artiste. Afin que l’auteur·rice puisse développer ses échanges avec Lorette Pouillon, il·elle devra porter un intérêt pour le travail de l’artiste et son projet pour la résidence, et notamment à la performance, au dialogue entre arts visuels et arts de la scène.
Crédit photo : Marianne Casamance / CC BY-SA 4.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...
03/12/2025, 09:52
Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
03/12/2025, 09:26
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.
01/12/2025, 16:14
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
01/12/2025, 09:25
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.
25/11/2025, 11:09
Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.
25/11/2025, 10:17
Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.
24/11/2025, 10:47
L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.
24/11/2025, 09:49
Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
21/11/2025, 13:02
Le compte à rebours file, pour les députés : l'Assemblée nationale a jusqu'à ce dimanche 23 novembre, minuit, pour boucler l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont rendu leurs avis sur le budget du ministère de la Culture, exprimant souvent des inquiétudes vis-à-vis du financement des missions.
20/11/2025, 12:25
L’Association des maires de France (AMF) publie les résultats de sa première grande enquête consacrée à l’action culturelle des communes et des intercommunalités. De l’état des équipements aux budgets, en passant par les partenariats, les obstacles rencontrés et les inégalités territoriales, ce travail offre une photographie inédite de la culture au niveau local.
19/11/2025, 13:34
D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.
18/11/2025, 16:02
L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.
18/11/2025, 09:22
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel dont la principale mission consiste à faciliter l'utilisation du français, a fourni un équivalent « officiel » au « mpox », qui désigne une zoonose virale principalement transmise par les rongeurs et les singes.
17/11/2025, 10:56
Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.
14/11/2025, 12:41
Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.
13/11/2025, 09:24
L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.
12/11/2025, 14:48
L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.
12/11/2025, 13:18
Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.
11/11/2025, 13:04
Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?
10/11/2025, 11:55
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.
07/11/2025, 10:41
L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.
06/11/2025, 18:22
Le pass Culture vient d’annoncer la création d’un Conseil des jeunes, validée lors du comité stratégique du 16 octobre 2025. Ce nouvel organe consultatif réunira des jeunes issus de toutes les régions de France, afin de leur donner un rôle actif dans les orientations et l’évolution du dispositif. Objectif : renforcer la participation directe de la jeunesse à la gouvernance du pass Culture et faire entendre sa voix sur les questions de programmation, de médiation et d’accueil des publics.
03/11/2025, 15:57
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Mathieu Szeradzki au poste de directeur de projet Intelligence artificielle. Chef du bureau du régime économique de la presse depuis septembre 2024, il pilotera désormais la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois « pour une intelligence artificielle culturelle, responsable et souveraine ».
03/11/2025, 13:11
Depuis le 30 octobre dernier, Luc Liogier assume les fonctions de conseiller culture et médias du Premier ministre Sébastien Lecornu. Inspecteur général des affaires culturelles, secrétaire général de l'IGAC, il en avait récemment assuré la direction par intérim, avant la nomination de Noël Corbin.
03/11/2025, 09:51
Dans le cadre du débat consacré au projet de loi de finances 2026, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle a défendu les actions de la rue de Valois, dont le budget n'échappe pas aux recherches d'économies du gouvernement.
31/10/2025, 11:24
Par un arrêté du 24 octobre du ministre de l'Éducation nationale, Alexandra Wisniewski, directrice adjointe de Réseau Canopé, en prend la direction par intérim. Marie-Caroline Missir, jusqu'à présent titulaire du poste, le quitte en cette fin octobre.
30/10/2025, 09:43
Tandis que les examens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 occupent les parlementaires, les groupes politiques tentent de faire valoir leurs propositions. Le Rassemblement national a ainsi présenté, le jeudi 23 octobre dernier, un « contre-budget » promettant 57 milliards € de baisses sur de « mauvaises dépenses ». Parmi celles-ci, des financements aux associations culturelles...
29/10/2025, 12:19
Autres articles de la rubrique Métiers
Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie
publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.
05/12/2025, 12:36
Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion.
05/12/2025, 10:56
Donald Trump, peu après son investure, avait attaqué de manière frontale l'Institute of Museum and Library Services (IMLS) en signant un décret présidentiel qui ordonnait son démantèlement. Cette agence fédérale, qui subventionne les actions des bibliothèques américaines, notamment dans les zones rurales, a finalement pu poursuivre ses actions, grâce à une décision de justice.
05/12/2025, 10:12
Adoptée en 1925, la loi instituant le dépôt légal des phonogrammes organise la collecte et la conservation des références éditées et distribuées sur le territoire français, pour constituer une collection de référence à la Bibliothèque nationale de France. L'établissement patrimonial, en partenariat avec le Centre national de la musique, s'interroge sur l'avenir de cette pratique, à l'heure de la musique dématérialisée.
05/12/2025, 09:43
De la côte normande au Pays basque, en passant par Angers, Paris ou La Rochelle, des librairies ouvrent, inventent, expérimentent. D’autres se réinventent ou luttent pour survivre, d’autres encore s’apprêtent à tourner une page...
04/12/2025, 17:35
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Ce 3 décembre, l’Assemblée nationale a adopté l’article 5 du projet de loi réformant la gouvernance de la protection sociale des artistes-auteurs. Malgré un lobbying indéniable des fondateurs de l'Agessa, pour préserver le texte dans sa version initiale, plusieurs amendements structurants ont été intégrés. Ils constituent une avancée majeure pour la démocratie sociale, la reconnaissance du scandale Agessa et la clarification de la représentativité.
04/12/2025, 13:20
Le sort de Christophe Gleizes, journaliste français collaborant notamment avec So Foot et Society, s’alourdit encore. Mercredi, le parquet de Tizi-Ouzou, en Algérie, a requis dix ans de prison à son encontre, alors qu’il avait été condamné en première instance à sept ans de réclusion pour « apologie du terrorisme ». Le procureur a affirmé que « l’accusé n’est pas venu en Algérie pour accomplir un travail journalistique mais pour commettre un acte hostile », réclamant également une amende de 500.000 dinars algériens, soit un peu plus de 3000 euros.
03/12/2025, 18:11
« Les libraires ont de la mémoire, ça fait partie du métier. » Ainsi commence la tribune « Vitrines brisées, démocratie fissurée », cosignée par des libraires « antifascistes » en juin 2024 et désormais rejointe par des centaines d’acteurs et actrices de la chaîne du livre. Ensemble, ils dénoncent une série d’attaques visant des librairies indépendantes : « vandalisme antidémocratique », « atteintes à la liberté d’expression », pressions politiques et économiques, qui seraient le signe d’un « basculement » plus large de la vie démocratique.
03/12/2025, 17:31
Ce dimanche 30 novembre 2025, dans l’émission Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, l’écrivain Bernard Werber a levé le voile sur un chapitre méconnu de son existence — un combat intime, tenu depuis l’enfance. À l’âge de neuf ans, il a soudainement été « bloqué du dos », se souvient-il, avant qu’un diagnostic ne tombe : il souffre d’une spondylarthrite ankylosante. Un révélateur d’autant plus fort qu’il accompagne l’homme depuis plusieurs décennies.
03/12/2025, 16:40
Le ministère de l'Intérieur a annoncé porter plainte contre les éditions Libertalia, pour la publication du jeu de cartes Fachorama. Ce dernier, conçu par le groupe antifasciste La Horde, met en scène les figures de l'extrême droite française et leurs alliés, dont des policiers. Le syndicat professionnel Alliance Police Nationale, lui-même très à droite, a dénoncé « un amalgame nauséabond ».
03/12/2025, 13:42
La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.
03/12/2025, 12:35
Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
03/12/2025, 10:44
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Commenter cet article