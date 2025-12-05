Pierre Lemaitre, Bégaudeau, Le Clezio et Thomas Schlesser de retour en janvier

Avec Les Belles Promesses, publié chez Calmann-Lévy, Pierre Lemaitre ramène le lecteur en 1963, dans une France « en pleine transformation », où « Paris est transformé par des travaux titanesques » et où « le monde rural est menacé ». La famille Pelletier avance « inexorablement vers son destin », tandis que « le chat Joseph veille encore ». Mais l’heure est aux choix impossibles : « Ce sera l’effondrement ou l’apothéose »...

Une suite ?



L'auteur situe ce dernier volet dans les Trente Glorieuses, une période où « la France est globalement sinon heureuse, du moins satisfaite », partage l'auteur : progrès technique, plein emploi, ascension sociale. Une prospérité qui n’empêche pas l’existence « de gens en difficulté, en marge… mais la marge est toujours dans la page ».

Depuis le début de la tétralogie, confie Pierre Lemaitre, « je me dirige vers une issue tragique ». À travers la famille Pelletier, il tisse plusieurs strates : « tragédie interne » avec le cas de conscience de François, « tragédie sociale » incarnée par la famille Ramos et « tragédie du progrès » autour du chantier du périphérique, « ce qu’on appelait alors le progrès » devenant « notre malheur commun ».

Le romancier à succès construit aussi une opposition symbolique entre ville et campagne : « D’un côté la ville, la voiture, le progrès ; de l’autre la ruralité traditionnelle écrasée. » Le cœur du récit repose sur le doute de François envers son frère : « Le suspense est le ressort privilégié de toute littérature populaire. […] J’espère que le cas de conscience va intriguer et faire se poser la question : qu’aurais-je fait moi-même ? »

L’humour demeure présent, notamment à travers Philippe, dont l’« efflorescence hormonale » crée un contrepoint comique aux tensions familiales et à l’ambition de Geneviève. Pierre Lemaitre rappelle enfin sa conception du roman : « Raconter une histoire, c’est offrir un levier de réflexion… sans ennuyer. Je pose des questions mais je n’essaye jamais de répondre à la place du lecteur. »

Clore la tétralogie a suscité « excitation » et « soulagement », avant « un petit post-partum » tant il est difficile de quitter des personnages « avec qui on a vécu plusieurs années ». Et déjà une suite se dessine : « Si je conduis mon projet à son terme, nous devrions voir apparaître la troisième génération des Pelletier », jusqu’en 1989. Depuis 2013, Pierre Lemaitre veut « feuilleter le siècle en neuf ou dix romans » : « Sept d’entre eux sont maintenant publiés ».

Né à Paris, d’abord enseignant, Pierre Lemaitre est devenu écrivain et scénariste. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, premier opus de la trilogie Les Enfants du désastre, adapté au cinéma, récompensé du César de la meilleure adaptation, et écoulé à près d'1,5 millions d'exemplaires, selon Edistat.

Avec la tétralogie des Années glorieuses, Pierre Lemaitre confirme sa puissance commerciale rare. Le Grand Monde réunit, en poche et en grand format, plus de 730.000 exemplaires vendus. Le Silence et la Colère atteint de son côté près de 460.000 exemplaires toutes éditions confondues. Quant à Un avenir radieux, paru en janvier 2025, il s'est écoulé à près de 200.000 exemplaires en grand format. Avec Les Belles Promesses, il signe un final à sa fresque, peut-être prélude d’un nouveau cycle.

Un Prix Nobel de retour

Avec Trois Mexique, J. M. G. Le Clézio revient également, le 8 janvier dans la Blanche de Gallimard, lui à un territoire intérieur qui irrigue depuis longtemps son œuvre : l'El Ombligo de la Luna, ses voix enfouies, ses écritures fondatrices et ses mémoires éclatées. L’écrivain se penche ici sur trois figures majeures de son univers personnel : Sœur Juana Inés de la Cruz, poétesse du XVIIᵉ siècle au génie longtemps méconnu ; Juan Rulfo, auteur mythique de Pedro Páramo ; et l’historien Luis González y González, artisan d’une micro-histoire qui éclaire les vies anonymes.

À travers eux, l'auteur explore une manière d’habiter la terre, d’interroger l’origine et de chercher une vérité qui se dérobe - ce « chemin du labyrinthe » dont il fait l’un des motifs centraux du livre. Ces trois portraits dessinent une constellation qui rejoint les thèmes les plus chers à J. M. G. Le Clézio : l’attention aux peuples et aux paysages, la quête d’authenticité, l’écoute des voix singulières.

Lauréat du prix Renaudot dès son premier roman, couronné du grand prix Paul-Morand de l’Académie française puis du prix Nobel de littérature en 2008, J. M. G. Le Clézio occupe une place singulière dans la littérature contemporaine. Son œuvre, nourrie par ses origines, ses voyages et son attachement aux cultures amérindiennes, compte une cinquantaine d’ouvrages. Récemment, Robert Laffont a publié Identité nomade de l'auteur, texte autobiographique vendu à près de 20.000 exemplaires, selon Edistat.

Pour cette rentrée de janvier, Verticales publie le nouveau roman de François Bégaudeau, Désertion, un texte qui interroge la trajectoire déconcertante d’un jeune homme parti d’une petite ville côtière française pour aboutir à Raqqa, au cœur de la guerre syrienne. Le livre adopte la forme d’une enquête amicale menée sur près de trois décennies, cherchant à comprendre comment Steve, enfant marqué par des déconvenues scolaires, des humiliations répétées et une colère diffuse, a pu glisser vers un engagement extrême.

À chaque étape de cette frise biographique se dessine aussi la présence de Mickaël, le petit frère, dont le lien avec Steve tient à ce « presque » qui les unit et les sépare à la fois. François Bégaudeau explore avec précision cette dynamique fraternelle, ce jeu de miroirs où se fabrique une identité, une blessure, puis une bascule.

Connu pour ses romans, ses essais, ses scénarios et son travail documentaire, François Bégaudeau poursuit ici l’exploration des zones troubles de l’intime et du social. Après Jouer juste, Entre les murs, La blessure la vraie, En guerre, Un enlèvement ou encore L’amour, vendu à 76.725 exemplaires, il revient avec un récit qui s’attache moins à expliquer qu’à approcher, par fragments, ce qui échappe : les déterminismes, les dérives possibles, les fêlures d’une adolescence et les loyautés silencieuses qui façonnent une vie.

En octobre 2024, il a édité chez Stock, Comme une mule (3738 exemplaires vendus, d'après Edistat), variation à la suite d'une mauvaise blague et d'un procès. En avril dernier, aux éditions Amsterdam cette fois, il a publié Psychologies, exploration de la réalité des situations derrière la magie des discours (3558 ex.)

À noter, pour la rentrée d'hiver de Gallimard : le 2 janvier, Timothée de Fombelle, connu en tant qu'auteur jeunesse, ouvre l’année avec La vie entière, un roman tenu dans la tension d’une nuit où, sous l’Occupation, une jeune femme invente sur la page la vie d’amour et de paix qu’elle rêve d’arracher au destin. Le 8 janvier, Bartabas dévoile Les Cogne-trottoirs, son premier roman, fresque libre et gouailleuse du Paris des années 80, où une adolescente mutique et son âne funambule trouvent refuge parmi les saltimbanques.

Le 15 janvier , Delphine de Vigan propose Je suis Romane Monnier, portrait fragmenté d’une jeune femme dont il ne reste qu’un téléphone chargé de voix, de bribes, et d’un mystère que l’on tente d’approcher. Le 22 janvier, Tahar Ben Jelloun signe Pigiste au Monde, un récit vibrant où il revisite ses années au journal, entre enthousiasmes, heurts et le regard d’un écrivain en formation continue. Enfin, Gallimard publie une nouvelle traduction des Buddenbrook de Thomas Mann, dont l'oeuvre tombe dans le domaine public en 2026, accompagnée d’une préface de Philippe Lançon

Après la peinture, la poésie

Après avoir raconté une histoire de la peinture avec Les Yeux de Mona, où un grand-père initiant sa petite-fille à l’art transmettait, tableau après tableau, une manière de regarder le monde, Thomas Schlesser change de registre mais poursuit son exploration des puissances de la création avec Le Chat du jardinier, en librairie le 29 janvier 2026.

Ici, ce n’est plus l’art visuel qui éclaire une existence, mais la poésie. Louis, jardinier hypersensible brisé par une tempête comme par des épreuves trop lourdes, rencontre Thalie, professeure de français à la fantaisie lumineuse. Elle lui propose un pacte : tandis qu’il soigne les arbres meurtris de son domaine, elle l’initiera aux mots des poètes.

De Sappho à Hugo, de Baudelaire à Blake, de Rimbaud à Emily Dickinson, de Pessoa à Neruda, d’Éluard à Césaire, de Dante à Louise Labé, mais aussi Apollinaire, Aragon, Mallarmé, Verlaine, Villon, Whitman ou encore Marina Tsvetaïeva, le roman devient une traversée de toutes les formes de poésie.

Thomas Schlesser, directeur de la Fondation Hartung-Bergman et professeur d’histoire de l’art à l’École polytechnique, s’est imposé en librairie avec Les Yeux de Mona, qui s’est écoulé à plusieurs millions d’exemplaires dans le monde. Une édition beau livre est parue en octobre, qui s'est vendue à 3621 exemplaires.

