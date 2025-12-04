George Sand comme vous ne l’avez jamais lue : ses lettres dévoilées au Swann

Ouverte tous les jours de 11h à 19h, elle rassemble une trentaine de documents précieux autour de l’écrivaine, en écho à la parution du n° 51 de la revue Épistolaire, qui lui consacre un dossier réuni par Brigitte Diaz.

L’exposition présente notamment :

une lithographie dédicacée de George Sand,

des éditions originales de ses œuvres,

une préface manuscrite,

et une série de lettres autographes, dont certaines inédites.

Ces pièces appartiennent à la collection des Hôtels Littéraires, patiemment réunie au fil des années par le bibliophile Jacques Letertre.

Cette exposition parisienne constitue une étape avant l’ouverture, en septembre 2026, de la Maison Littéraire George Sand à Bordeaux, qui coïncidera avec le cent-cinquantenaire de la mort de l’autrice. Une partie de la collection sandienne est ainsi exposée dès maintenant au Swann, autour d’un fil rouge central : George Sand et l’acte d’écrire, de 1820 à 1872.

Les lettres exposées, adressées à des correspondants aussi divers que : Gustave Flaubert, Victor Hugo, Eugène Delacroix, Alexandre Dumas père, Alexandre Dumas fils, ou encore une jeune amie de pension,

révèlent des facettes multiples d’une George Sand tantôt émue, admirative, inquiète ou fâchée, mais toujours tendre et profondément attachée à ceux qu’elle aime. L’ensemble illustre ce que Hugo nommait son « génie de la femme ».

L’exposition s’organise autour de quatre vitrines thématiques :

La correspondance avec Flaubert, considérée comme la plus belle et la plus dense de l’œuvre épistolaire de Sand.

Ses amitiés célèbres, où l’on retrouve les grandes figures littéraires et artistiques de son époque.

Ses positions politiques et sociales, rappelant son rôle d’intellectuelle engagée sur la scène parisienne et nationale.

Sa vie intime et familiale, notamment à travers la figure d’Edmond Plauchut, qui occupe une place particulière dans sa vie.

Après Paris, l’exposition sera présentée à Rouen, dans les vitrines de l’Hôtel Littéraire Gustave Flaubert, 33 rue du Vieux Palais, du 23 janvier au 20 mars 2026. Cette itinérance permet de partager un ensemble documentaire rare avec un public élargi, avant son installation définitive dans la future Maison Littéraire bordelaise.

