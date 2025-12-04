Un jury de plumes pour élire la meilleure cuvée du salon

Dimanche à 16 heures, Mi Livre Mi Raisin mettra en lumière le Prix du vin d’auteur ou d’autrice 2025, un moment où les codes s’inversent : ce sont des figures de la scène littéraire qui goûteront et distingueront la meilleure cuvée du salon. Autrice, libraire ou directrice d’édition, Aurélie Champagne, Margot Lapujade, Titiou Lecoq, Harriet Seegmuller et Alice Zeniter forment un jury dont la diversité d’approches nourrit un regard singulier sur les vins naturels présentés.

Ce moment place au premier plan l’inversion revendiquée par la manifestation : à la dégustation, ce sont ici les voix venues de l’édition et de l’écriture qui évaluent les cuvées présentées. Une manière de souligner l’approche originale du salon, où le regard littéraire s’invite dans un univers habituellement réservé aux spécialistes du vin.

Organisé à La Bellevilloise, Mi Livre Mi Raisin rassemble tout le week-end trente vigneron·nes nature, trente maisons d’édition et une cinquantaine d’auteurs et autrices. Entre dégustations, dédicaces, lectures et rencontres, le salon trace un pont vivant entre agriculture et culture, offrant une expérience où s’entremêlent récits, saveurs et créations artisanales.

Retrouvez l'intégralité du programme du salon Mi-Livre Mi-Raisin.

Crédits photos : Hélène Harder, Axelle de Russé, Pascale Brites, Sonia Fitoussi

Par Inès Lefoulon

