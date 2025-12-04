Pierre Drachline : dix ans après, le souvenir intact d’un éditeur hors normes

Dix ans déjà. Il y a dix ans, le 3 décembre 2015, Pierre Drachline nous quittait. Il n’aurait sans doute pas aimé la litote. Il aurait préféré le verbe mourir pour sa précision, sa radicalité, sa franchise. Trois qualificatifs qui viennent immédiatement à l’esprit lorsqu’on évoque sa personne.

Tout comme sa présence, imposante, haute carcasse cheminant des livres sous le bras dans les couloirs de la maison d’édition. Ce grand rire de gorge aussi, un rire de fumeur, un rire libertaire avec des relents de colère, à la fois exterminateur et salvateur. Et puis, comme un moderato après la tempête, sa gentillesse, sa disponibilité, son humanité, encore des mots qu’il aurait sans doute récusés, tant il voulait être sans pitié face à la médiocrité.

Éditeur exigeant, il accueillait chaque manuscrit comme un hôte : avec curiosité, vigilance et un sens aigu de la chose littéraire. Il n’épargnait jamais les maladresses ni les illusions. Pierre Drachline aimait la littérature comme il aimait l’enfance : profondément, viscéralement. Il ne supportait pas qu’on la défigure par des banalités. Il défendait les voix singulières, les tempéraments insolents, les révoltes nécessaires. Il savait reconnaître, dans des pages encore fragiles, la note juste, celle d’où naîtrait un livre.

Chaque auteur méritait d’être entendu, chaque texte était un monde en gestation. Les écrivains, outre ceux qu’il nommait ses irréguliers, étaient devenus des amis : Louis Calaferte, Jean Schuster, Jean-Claude Pirotte ou Raoul Vaneigem. Écrivain rare lui-même, il maniait le sarcasme comme une arme, ses phrases tombaient comme des couperets. Il confessait prendre la plume pour l’inutilité du geste dans un monde voué à la désillusion et à la supercherie.

Il nous a appris que le travail d’éditeur n’est pas seulement un métier, mais avant tout un engagement : celui de garder la porte ouverte à la vérité des mots, de préserver l’indépendance d’esprit, de nourrir la liberté de penser. Ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin gardent le souvenir d’un homme passionné, généreux, discret et déterminé. Dix ans déjà…

Malgré tout, son absence n’a jamais pris la forme de l’oubli. Elle est devenue une autre présence : dans les livres qu’il a défendus, dans les voix qu’il a portées, dans l’éthique qu’il a incarnée. À chaque phrase qui cherche sa mesure, à chaque livre en train de voir le jour, quelque chose de lui demeure chez ceux qui l’ont connu : un souffle, une rigueur, l’écho de son œuvre invisible. Dans ce compagnonnage singulier entre ceux qui écrivent et ceux qui publient, Pierre Drachline continue de nous accompagner.

À LIRE - L’éditeur Pierre Drachline est décédé

Son héritage n’est pas seulement dans ses livres mais aussi dans l’exigence qu’il nous transmet : croire encore et toujours en la littérature, en sa force propre, en son pouvoir d’éclairer le monde autrement. Dix ans déjà ! Et Pierre Drachline, plus que jamais présent.

Philippe Héracles, Arnaud Hoffmacher, Jean Le Gall, Le Cherche midi éditeur

Crédits photo : Le Cherche midi

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com