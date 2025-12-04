Vote historique à l’Assemblée : un tournant décisif pour les artistes-auteurs

Nous avons assisté à un rare moment d’unité nationale : l’ensemble des députés, à l’exception d’un seul, ont affirmé que la démocratie prévalait sur le protectoriat, cette notion développée dans nos colonnes. « Une journée qui comptera », confie un observateur. Et pour cause : plusieurs avancées majeures sont désormais inscrites dans la loi.

Élections professionnelles, l'avancée démocratique

Le rétablissement des élections professionnelles au sein de la future instance de gouvernance du régime de sécurité sociale constitue l’un des acquis majeurs du vote, à travers l’amendement qu’aura défendu le député Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône, 5e circonscription - groupe Écologiste et Social).

« Notre amendement vise à rétablir ce qu'on avait réussi à obtenir en première lecture, c'est qu'il y ait des élections pour que les artistes-auteurs choisissent leurs représentants au lieu de nominations ministérielles. Et l'objectif évidemment est de renforcer la légitimité démocratique et le dialogue social. L'amendement au passage retire aussi les organismes de gestion collective qui ne traitent pas des droits sociaux », indiquait-il au micro.

À LIRE - Agessa : la tribune qui réécrit l’histoire contredite par un document confidentiel

Créatrices et créateurs choisiront de nouveau leurs représentants, mettant fin à un système contesté de longue date pour son déficit de légitimité démocratique. Cette évolution réaffirme un principe fondamental : la représentation professionnelle n'existe pas sans élection. Cinq ans après la publication du rapport Racine, l’une de ses recommandations clés — structurer et renforcer le dialogue social — trouve enfin une traduction législative.

La fin des agréments historiques

L’article 5 acte la transformation de l’actuelle « Sécurité sociale des artistes-auteurs » en « Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs ». Ce changement n’a rien de symbolique : il ouvre la voie à une restructuration profonde de la gouvernance du régime.

Cette refonte suppose le retrait effectif de l’agrément historique accordé à l’Agessa/SSAA, indispensable pour mettre un terme à l’ambivalence entre droit privé et mission de service public.

Artistes-auteurs, un vrai métier

Le texte affirme clairement que les artistes-auteurs travaillent – la députée Camille Galliard-Minier (Isère, 1re circonscription - Ensemble pour la République) aura insisté sur ce point en incluant les ministères la Culture, de la Santé ainsi que du Travail, « parce que finalement ce sont ces trois ministères qui sont concernés dans le cas de cette gouvernance ».

Une reconnaissance qui ouvre la voie à un traitement plus cohérent et plus protecteur, fondé sur le droit du travail et celui de la sécurité sociale.

Un dialogue social clarifié

Le vote entérine également l’exclusion des organismes de gestion collective (OGC) du pilotage de la sécurité sociale des artistes-auteurs. Leur présence, introduite par le gouvernement — très probablement sur recommandation du ministère de la Culture — contrevenait à la décision du Conseil d’État. En séance, le rapporteur Thibault Bazin reconnaissait ainsi « le rôle important des OGC », mais rappelait qu’en première lecture avait été entendu qu’ils n’avaient pas à être inclus « au sein d’une instance dans laquelle ils ne sont actuellement pas représentés ».

Et de maintenir cette position, d’abord parce qu’ils assurent eux-mêmes une action sociale envers leurs adhérents, distincte de celle des associations agréées, lesquelles doivent rester compétentes pour définir les orientations mises en œuvre par les services d’action sociale. Ensuite, leurs membres peuvent déjà être représentés au sein du conseil d’administration en tant qu’artistes-auteurs. Enfin, leur participation ne fait pas consensus parmi les acteurs du secteur, comme l’avait souligné le rapport Racine de 2020, à l’origine de l’article 5.

À LIRE - Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée

La gouvernance du régime revient désormais à ses représentants professionnels élus, et non à des sociétés privées sous tutelle de l’État dont la mission première reste la gestion des droits patrimoniaux. Cette clarification met fin à une confusion ancienne, qui a lourdement pesé sur plusieurs décisions publiques.

Les dysfonctionnements de la SSAA enfin reconnus

Le vote de l’article 5 intervient dans un contexte où les dysfonctionnements persistants de la SSAA ont été publiquement admis, y compris par les pouvoirs publics : retards de traitement, comptes non certifiés en 2024, difficultés de gestion, manque de transparence, loyer particulièrement élevé…

Le législateur acte ainsi la nécessité d’une refondation profonde de la gouvernance, indispensable pour rétablir la confiance des artistes-auteurs et garantir leurs droits sociaux.

Le scandale Agessa reste entier

Si l’adoption des amendements marque une rupture significative, elle ne règle pas le scandale Agessa : quarante années de violation du code de la sécurité sociale, d’absence d’ouverture de comptes individuels, de trimestres non validés et de droits sociaux non activés. La réparation de ces préjudices reste à définir. Toutefois, en posant les fondations d’une gouvernance démocratique et d’une tutelle adaptée, le vote crée enfin les conditions nécessaires pour traiter ce dossier avec sérieux.

Pour nombre d’observateurs, ces amendements s’apparentent à une véritable petite révolution. Ils tournent la page de pratiques héritées du passé, longtemps préjudiciables aux artistes-auteurs, et inaugurent une nouvelle ère fondée sur la transparence, la responsabilité institutionnelle et la démocratie professionnelle.

Les combats syndicaux à venir restent nombreux, mais l’étape franchie est historique : elle redonne aux créatrices et créateurs une voix légitime dans la gestion de leur protection sociale et place la reconnaissance de leur travail au cœur du débat public.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com