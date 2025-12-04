Barbara, la presse alternative ou Perec à la BnF, en 2026

Dis quand reviendras-tu ? Barbara et son public

Du 27 janvier au 5 avril 2026, site François-Mitterrand, galerie des Donateurs

L’exposition célèbre Barbara, icône de la chanson française dont la voix, les textes et les mélodies résonnent encore aujourd’hui, près de trente ans après sa disparition. Artiste complète, Barbara débute comme simple interprète avant de devenir autrice-compositrice d’une centaine de chansons. Elle enregistre 15 albums studio entre 1955 et 1996.

Mais c’est la scène – véritable lieu de retrouvailles entre la chanteuse et son public – qui l’anime tout au long de sa carrière. L’exposition présente le fonds donné en 2023 par l’association Barbara Perlimpinpin au département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France.

Acquis en partie lors des ventes aux enchères qui ont suivi le décès de l’artiste, ce fonds rassemble des archives de travail, provenant de son domicile, qui couvrent la fin de sa carrière (1981-1997). Au fil des documents – affiches, coupures de presse, programmes, photographies - présentés en galerie des Donateurs, les visiteurs suivront le parcours de Barbara, depuis ses débuts modestes dans les cabarets belges jusqu’à ses dernières apparitions en 1993.

Ils découvriront comment travaille celle qui fut l’une des premières femmes autrices-compositrices-interprètes, mais aussi son rapport au corps et à la scène, son engagement dans la lutte contre le sida ou encore son lien passionné avec son public – résumé dans la fameuse formule prononcée sur la scène de Bobino en 1966 : « Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous ».

Commissariat : Émilie Kaftan et Coline Arnaud, département de la Musique, BnF

Cartes imaginaires - Inventer des mondes

Du 24 mars au 19 juillet 2026, site François-Mitterrand galerie 2

L’exposition « Cartes imaginaires » invite les visiteurs à un voyage aux frontières du réel et de la fiction, à la découverte des liens entre cartographie et imaginaire. Car si les cartes tracent d’ordinaire les contours de terres connues, elles donnent également forme à des territoires imaginaires qui prolongent, interprètent ou personnalisent le monde réel.

Conçu comme une expérience sensorielle et immersive, avec une attention particulière portée à la lumière et aux ambiances sonores, le parcours de l’exposition plonge les visiteurs dans des mondes inexplorés, mythiques ou littéraires. Il permet d’admirer 200 œuvres mêlant parchemins médiévaux et art contemporain, atlas et livres imprimés, dessins et jeux vidéo.

Passant du paradis terrestre à l’Atlantide, de l’Eldorado au monde de Narnia et des territoires de Game of Thrones à ceux de Assasin’s Creed, les visiteurs découvrent de nombreux chefs-d’œuvre cartographiques conservés au département des Cartes et plans de la BnF, ainsi que des prêts majeurs du musée Guimet, de la British Library, de la bibliothèque Bodléienne d’Oxford, de la Bibliothèque royale de Belgique et de la Bibliothèque apostolique Vaticane.

Ainsi rassemblées, ces pièces d’exception font dialoguer différents espace-temps, suscitant la réflexion, l’amusement ou la rêverie, et rappellent qu’il est nécessaire d’imaginer le monde pour pouvoir le représenter.

Commissariat : Julie Garel-Grislin et Cristina Ion, département des Cartes et plans, BnF

La Poudre et l'Encre - Une conversation avec Patrick Boucheron

Du 14 avril au 6 juillet 2026, site de l’Arsenal (susceptible de modification)

La bibliothèque de l’Arsenal a confié à Patrick Boucheron le commissariat d’une exposition qui interroge les rapports entre livres et violences. Ce projet, né d’un dialogue entre l’historien et les conservateurs de la Bibliothèque, présente des pièces majeures extraites des collections conservées sur le site de l’Arsenal en explorant un paradoxe : la Bibliothèque de l’Arsenal, implantée sur un lieu de guerre devenu lieu de savoir, mêle symboliquement livres et armes, paix et violence.

Car les livres ne préviennent pas toujours la violence : ils l’accompagnent souvent, la précèdent et la préparent parfois. Et la défense de la culture lettrée se doit d’affronter l’ambivalence fondamentale de cet ordre des livres susceptible de précipiter de violents désordres.

Le parcours de l’exposition mettra en avant des objets et ouvrages symboliques, comme autant de « fantômes de la bibliothèque » qui illustrent différents aspects de ce paradoxe. Successivement confrontés au manuscrit des 120 Journées de Sodome de Sade, aux gravures des Misères de la guerre de Callot, à un traité d’escrime de Girard Thibaud, des numéros de La Libre parole, une traduction du Coran par Pierre le Vénérable, ou encore des documents anti-esclavagistes de l’abbé Grégoire, les visiteurs seront amenés à réfléchir au rôle que jouent les livres dans le rapport à la violence.

Commissariat général : Patrick Boucheron, historien

Commissariat scientifique : Olivier Bosc, directeur de la bibliothèque de l’Arsenal, BnF Jérémy Chaponneau, Nadine Ferey, Sophie Guerinot, Claire Lesage, Fabienne Queyroux, Bibliothèque de l’Arsenal, BnF

À votre ronéo ! La presse alternative en France dans les années 1970

Du 5 mai au 18 octobre 2026, site François-Mitterrand allée Julien Cain

La presse alternative s’expose dans l’allée Julien Cain du site François-Mitterrand - l’occasion de mettre en lumière un véritable phénomène de masse encore mal connu en France.

Née dans le sillage de Mai 68 et inspirée par la contre-culture anglaise et américaine, elle développe ses propres codes, réseaux de diffusion et événements en marge de la culture mainstream, et propose à un public jeune des sujets que la presse « sérieuse » écarte alors. L’écologie, le nucléaire, les mouvements régionalistes, le pacifisme, la sexualité ou le féminisme y sont traités sur un ton iconoclaste et radical.

Géranonymo n°1, Mars 1972 (dessin non signé) D.R.

Parmi les fleurons de cette free press française, Actuel, Le Parapluie, Géranonymo ou Zinc ont contribué à décloisonner les genres et à importer en France l’esprit underground anglo-saxon. En déferlant sur une génération de baby-boomers, cette vague faite d’esprit hippie, d’avant-garde musicale et artistique, de comix libertaires et d’univers de science-fiction lui a permis de construire une culture alternative à l’idéologie dominante.

Aux côtés de titres emblématiques, l’exposition présente un foisonnement de journaux plus confidentiels, allant de simples feuilles ronéotypées à des fanzines illustrés, où de nombreux rédacteurs et dessinateurs ont fait leurs premières armes. Ces publications incarnent un journalisme participatif, au caractère libertaire et émancipateur, qui porte sur les débats de société de son époque un regard anticonformiste et irrévérencieux.

Commissariat : Alexia Bauville et Eugénie Martin, département Droit, économie, politique, BnF

Henri Gaudin - Carnets

Du 12 mai au 12 juillet 2026, site François-Mitterrand, galerie des Donateurs (susceptible de modification)

Au printemps 2026, une exposition dédiée aux carnets d’Henri Gaudin (1933-2021) met en lumière une figure majeure de l’architecture contemporaine française. Lauréat de l’Équerre d’argent en 1986 pour son projet de cent logements à Évry, puis de nouveau en 1994 avec son fils Bruno pour le stade Charléty, il a développé en parallèle de ses réalisations une œuvre théorique qui a profondément influencé la pensée architecturale, avec La Cabane et le labyrinthe (1984) ou Considérations sur l’espace (2003).

En 2023, ses fils Bruno Gaudin et Hadrien Gaudin-Hamama ont fait don à la BnF d’un ensemble exceptionnel de 254 carnets personnels couvrant une période allant de 1969 à 2012. Véritables laboratoires de création, ils mêlent réflexions théoriques, notes autobiographiques, esquisses architecturales, études de paysages et autoportraits. Henri Gaudin les qualifiait de « vivier », y voyant un espace d’intuition, de recherche et d’inspiration continue.

Réalisés à l’encre, à l’aquarelle, au graphite ou au fusain, ces carnets dévoilent le processus permanent d’analyse et d’exploration qui animait l’architecte. Présentée dans la galerie des Donateurs, l’exposition offre pour la première fois au public une sélection importante de ces carnets, invitant le visiteur à suivre au plus près la démarche sensible et créative d’Henri Gaudin.

Commissariat : Pauline Chougnet, département des Estampes et de la photographie, BnF

La photographie japonaise depuis 1945

Du 29 septembre 2026 au 31 janvier 2027, site François-Mitterrand, galerie 2 (susceptible de modification)

La Bibliothèque nationale de France conserve une collection emblématique de photographies japonaises riche de plus de 2000 tirages modernes et contemporains de près de 150 auteurs et d’une centaine de revues et de livres rares.

Pionnière dans la reconnaissance de l’univers et de la sensibilité de photographes aujourd’hui célèbres dans le monde entier, elle abrite des œuvres de Eiko Hosoe, Daidō Moriyama, Shōji Ueda, Hiromi Tsuchida, Issei Suda, Shigeo Gocho, Tokuko Ushioda, mais aussi de Keichii Tahara et Jun Shiraoka, deux photographes japonais installés en France qui n’ont cessé de photographier Paris.

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la naissance de la photographie, la grande exposition présentée à l’automne 2026 sur le site François-Mitterrand retrace, en 300 épreuves et ouvrages, l’évolution de la pratique photographique au Japon de 1945 à nos jours.

Tantôt ancrée dans le réel à travers des reportages faisant la part belle au monde rural, aux fêtes et rituels ou à l’effervescence des villes, tantôt théâtrale, fantaisiste et poétique, la photographie japonaise valorise également les sensations et atmosphères dans des œuvres d’une efficace simplicité de composition et d’une grande sophistication de tirage.

Commissariat : Héloïse Conésa et Dominique Versavel, département des Estampes et de la photographie, BnF

Georges Perec

Du 13 octobre 2026 au 14 février 2027, site François-Mitterrand, galerie 1 (susceptible de modification)

Depuis sa disparition en mars 1982, Georges Perec n’a pas seulement atteint le statut d’auteur classique, il est aussi devenu un véritable mythe moderne dont le nom et l’œuvre résonnent dans quantité de domaines, de l’art contemporain à la publicité en passant par le design ou les nouveaux médias.

C’est cette postérité de l’œuvre perecquienne que l’exposition présentée sur le site François Mitterrand interroge, en explorant les axes clés de son œuvre. À travers un parcours thématique, l’exposition donne à voir la diversité créative de celui qui tenait à ne jamais écrire le même livre.

Elle aborde aussi bien sa participation à l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) que l’attention qu’il porte à la vie quotidienne, la façon dont il réinvente l’épique ou dont il combine le tragique de l’Histoire et la résilience – offrant de multiples clés d’entrée dans cette œuvre majeure de la littérature française du XXe siècle.

Georges Perec au Moulin d’Andé, 1969 Photo : Gérald Bloncourt / Bridgeman Images

Fidèle à la dimension ludique et interactive du travail de Perec, ainsi qu’aux liens avec les arts plastiques qui le caractérisent, l’exposition propose notamment un espace en forme de lettres, suivant le principe du lipogramme qui consiste à s’interdire l’utilisation d’une lettre de l’alphabet et que Perec adopte avec brio dans son roman La Disparition, publié en 1969. Un chapitre supplémentaire, présenté à la Bibliothèque de l’Arsenal – lieu symbolique dans l’univers de Perec – approfondit la thématique du « vrai du faux » dans son œuvre, soulignant la richesse et la complexité de son travail littéraire.

Commissariat : Claire Lesage, Bibliothèque de l’Arsenal, BnF, Jean-Luc Joly, président de l’Association Georges Perec

Louise Bourgeois - Dessins et gravures 1942-2010

Du 20 octobre 2026 au 21 février 2027, site Richelieu, galerie Mansart - galerie Pigott (susceptible de modification)

Exposition coorganisée par la Bibliothèque nationale de France et le Centre Pompidou

Connue pour ses sculptures, l’artiste franco-américaine Louise Bourgeois (1911-2010) a exploré tout au long de sa carrière une grande variété de styles et de techniques. Le dessin et la gravure, qu’elle commence à étudier au début des années 1940 et qu’elle pratique à deux périodes de sa vie — entre 1939 et 1949, puis de 1989 jusqu’à sa mort — forment la matrice de toute son œuvre. En 1995, le Musée national d’Art moderne – Centre Pompidou et la Bibliothèque nationale de France consacraient deux expositions distinctes à son œuvre graphique, dessins d’un côté, gravures et livres de l’autre.

Trente ans plus tard, les deux institutions ont sélectionné dans leurs fonds respectifs, aujourd’hui enrichis et complémentaires, une centaine d’œuvres sur papier datant de 1942 à 2008. L’exposition présentée dans la galerie Mansart - galerie Pigott du site Richelieu éclaire les liens d’interdépendance du dessin et de la gravure, flagrants par exemple dans les séries monumentales et inédites Extreme Tension et Turning Inwards, mêlant gravure, dessins et textes.

Dans cette œuvre marquée du sceau de l’autobiographie, le parcours chrono-thématique questionne le rapport de l’artiste au temps. Ses représentations du corps, de l’architecture, du couple, de la sexualité et la vieillesse mettent également en lumière l’attention que Louise Bourgeois n’a cessé de porter aux mouvements artistiques et sociaux de son temps.

Commissariat : Marie-Laure Bernadac, conservatrice générale honoraire, commissaire générale Anne Montfort-Tanguy, Cabinet d’art graphique du Musée national d’Art moderne - Centre Pompidou Cécile Pocheau-Lesteven, département des Estampes et de la photographie, BnF

Photographie : La salle ovale du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France (Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0)

