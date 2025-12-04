Les Trolls : enquête au cœur du harcèlement en ligne

Les Trolls aurait eu toutes les raisons de prendre la forme d’un énième témoignage de victime. Pierre Cormary, qui a été l'objet d’un cyberharcèlement acharné pendant plusieurs mois, a su éviter cet écueil avec talent. Son récit ou roman autobiographique (peu importe l’étiquette), qui tient à la fois de l’enquête policière et de la confession, est à la fois haletant, âpre, et même drôle quand il verse dans la bouffonnerie et la farce kafkaïenne.

L’efficacité redoutable du roman tient, pour partie, à sa narration cinématographique. Malgré le sujet, a priori peu propice à une mise en image, on est au cinéma. Il faut dire que Pierre Cormary, dont le premier livre, Aurora Cornu, comportait, entre autres morceaux de bravoure, une analyse scène par scène du Genou de Claire de Rohmer, est un grand cinéphile.

Les trolls sont des répliques négatives de l’auteur

Ici, l’auteur délaisse toutefois les chassés-croisés amoureux rohmériens pour s’inspirer d’un genre plus populaire. La trame dramatique, qui met face à face « le bon et les méchants » a fait ses preuves et pas seulement chez Lelouch. Le bon, c’est le narrateur, auteur de « Soleil et Croix », un blog littéraire réputé. Sa persécution trouve son origine dans un autoportrait qu’il dessine à partir des sept péchés capitaux. En pratiquant l’autodérision et l’auto-flagellation, l’auteur croyait prévenir les attaques. Il se trompait.

Excités par les confessions d’une âme sensible qui semble vouloir donner le bâton pour se faire battre, les Trolls émergent des limbes de la toile où ils croupissaient. Dans le genre pitres méphitiques, leur profil n’est pas banal. Ces nostalgiques du IIIème Reich qui, pour égayer leurs soirées, s'amusent à persécuter les gens dans le but affiché de les pousser au suicide, ont à leur tête un Normalien. Leur fureur est exacerbée par les fanfaronnades de l'auteur du blog qui, malgré leur caractère auto-dépréciatif, restent des fanfaronnades. Circonstance aggravante : celles-ci sont littéraires et rencontrent un certain succès.

Les trolls sont lettrés. Leur proie est aussi un concurrent à abattre. Le film cormarien commence bien sûr par un dialogue dont la première ligne donne le ton : « Heil ! Heil ! Heil ! Mes petits gorets ! Je veux tout le monde sur cet enfoiré ». Alberich von Grimmelshausen, le chef de la bande, et ses sbires ont la cruauté primesautière et le mauvais goût sûr. Ils enchaînent gaiement des vannes scatologiques, des saillies pornographiques et des blagues racistes qui pourraient faire « rougir le pire lecteur de Rivarol ». A cause de leur humour trash et de leur pedigree, ces « nazillons du dimanches » font la synthèse entre Charlie Hebdo et la Division Charlemagne.

Comme dans les films de vengeance, le héros est malmené dans la première partie de l’histoire. Son identité est usurpée sur la toile où ses ennemis se déchainent. Les attaques rapides et coordonnées de l’armée trollienne ont la fulgurance et l’intensité d’une blitzkrieg (création d'un blog littéraire reproduisant presque à l’identique celui tenu par l’auteur où on lui fait tenir des propos ignobles, montages photographiques, interventions sur des forums néonazis américains etc ... ). Elles font d’autant plus de dégâts que le savoir-faire de l’état-major est incontestable.

Toute meurtrie qu’elle soit, la victime reconnait à ses agresseurs une certaine virtuosité dans l’art du pastiche. Les deux parties entretiennent des relations complexes. Si les trolls s’en prennent à l’auteur du blog, c’est aussi en raison de son talent qu’ils jalousent. Par certains côtés et notamment en raison de références culturelles en commun (lui aussi est un « wagnérien émérite qui connaît sa Tétralogie et son Parsfial jusqu’au bout des ongles »), il s’imagine qu’il n’est peut-être pas si éloigné d’eux. Après avoir effectué des recherches, il apprend justement que le chef de la bande a grandi dans la même ville que lui et fréquenté le même lycée à dix ans d’intervalle.

D’une certaine façon, les trolls sont des répliques négatives de l’auteur, semblables aux doubles maléfiques des super-héros : issus du même sérum, ils utilisent leurs pouvoirs pour d’accomplir le mal plutôt que le bien. Et ce sont justement ces doubles négatifs qui vont créer un double fictif de l’auteur …

La guerre narcissique de tous contre tous fait rage

Confronté à une justice impuissante, le héros ne peut compter que sur son courage, sa malice et l’aide d’un personnage providentiel et cinématographique lui-aussi, l’impassible et énigmatique spécialiste en cybersécurité, une sorte de Clint Eastwood du monde virtuel (l’auteur le compare au Jean Reno de Léon), qui lui propose ses services. La séquence où, en ligne avec les trolls, le héros tente de les confondre avec l’aide de son bienfaiteur qui le conseille à distance rappelle ces scènes à suspense des films policiers où un civil, un micro de la police caché dans sa veste, tente d’extorquer des aveux à un malfrat. Mais Les Trolls ne se résume pas à une succession de scènes à suspense.

Les passages introspectifs nous permettent d’accéder à une personnalité singulière et attachante dévoilant ses fantasmes avec autant de facilité que son parcours politique étonnant. « Politisé à droite depuis toujours pour des raisons plus culturelles que politiques », Pierre Cormary est avant tout un animal culturel. Lorsqu’il se chamaille sur les réseaux sociaux ou ailleurs (la vraie vie existe aussi), c’est sur des sujets aussi vitaux que « l’image veloutée des films indiens de fritz Lang, le point de fuite chez Godard, l’image temps chez Deleuze, la communication des substances chez Malebranche … ».

Les livres, les films, les disques et les peintures ont fait de lui l’homme qu’il est. Si Les Trolls regorgent de références, c’est parce que les œuvres sont ses points de repères et la mesure de tout. Son name dropping n’est pas gratuit. A quelques détails près, ce qui nous arrive a déjà été représenté dans des fictions. Face à une situation donnée, notre état d’esprit est susceptible d’être rapproché de celui de tel héros de roman ou de tel personnage de film. Ainsi, quand le narrateur s’aperçoit que les confessions impudiques figurant sur son blog ne lui valent pas d’être félicité, mais au contraire attaqué, il écrit : « On se retrouve alors brûlé dans sa propre image - un peu comme Anna Magnani, dans le Bellisima de Visconti », cette « mère forcenée » qui veut à tout prix que sa petite fille devienne actrice de cinéma et s’aperçoit, en la découvrant en pleurs sur l’écran, qu’elle a sacrifié son enfant à force de la voir exhibée.

Les attaques qu’il endure lui offrent l’opportunité de se dépeindre en s’identifiant à des personnages littéraires afin de mieux se dévaloriser (on ne se refait pas) : « Haro sur le faux Gargantua que je suis, Le Des Esseintes de trentième zone ! Le Little Némo immature de quarante berges ! ». Lorsqu’il découvre la photo du chef des Trolls, il lui voit une ressemblance avec Boris Vian (« quoiqu’un Boris Vian, un rien psychopathe, fixant de manière hallucinée l’objectif »), lequel, avec son « talent et sa culture » aurait pu devenir « un semeur de zizanie subversive, mi-Julien Assange-mi Limonov ». Si la Blanche Neige de Jean-Claude Sussfeld (qui n’est pas Visconti) voit des nains partout, Pierre Cormary, lui, voit des écrivains partout. Ça tombe bien, il en est un. En le lisant, le lecteur peut lui aussi faire des rapprochements et penser à Kafka.

On a l’habitude de le mettre toutes les sauces (« si une mayonnaise rate, c’est la faute de Kafka » comme le disait Alexandre Vialatte), mais la référence est ici judicieuse. Le héros est un cousin éloigné Gregor Samsa qui finit par se mettre dans la peau de la bestiole immonde créée par les trolls : « l’usurpation d’identité porte ses fruits. Le dédoublement fonctionne. On commence à me confondre et moi aussi je commence à me confondre ».

C’est aussi un Joseph K. de l’ère numérique. Comme dans Le Procès, Pierre (K)ormary est frappé par un châtiment étrange, chaque jour renouvelé sous différentes formes, dont il ne comprend pas la cause, ce qui le conduit à se demander si, par hasard, il ne l’aurait pas un peu mérité. Les trolls eux-mêmes, avec leurs chamailleries bouffonnes et leur dimension grotesque, rappellent les assistants de K. dans Le Château.

En toile de fond du livre, il y a le web et les réseaux sociaux, où chacun est le troll de l’autre et où même les discussions littéraires, qui opposent pourtant de parfaits gentlemen dans la vraie vie, peuvent se transformer en combats de rue, loin de l’ambiance « langue de chat » qui règne sur les plateaux d’Augustin Trappenard. L’occasion pour Pierre Cormary de se livrer à une analyse très fine du monde virtuel, hystérique et tragique, où la guerre narcissique de tous contre tous fait rage et où un simple like peut vous valoir un ennemi éternel.

« Quelle invention du diable que celle de ce Mark Zuckerberg qui peut emporter les âmes d’un seul clic, pour ne pas dire d’un seul "like" ». Avec Les Trolls, Pierre Cormary s’est vengé de ses persécuteurs comme dans les revenge movies. Ironie du sort, c’est grâce à eux qu’il est sorti de la jungle du net pour entrer en littérature.

Fabrice Châtelain

