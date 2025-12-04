Les communes maintiennent leur soutien aux associations culturelles

Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
Le 04/12/2025 à 13:23 par Antoine Oury
04/12/2025 à 13:23
Pour réaliser ce nouveau baromètre flash, la COFAC a interrogé, en ligne, du 2 septembre au 15 octobre 2025, les responsables des associations culturelles, recevant 221 réponses. Les structures représentées sont situées à la fois en zones urbaine (61 %) et rurale (58 %), ainsi qu'en zone péri-urbaine (40 %) — plusieurs réponses étaient possibles. Certaines sont implantées en Quartier Politique de la Ville (18 %), d'autres en Zone de Revitalisation Rurale (13 %).
Les associations employeuses sont surreprésentées dans les répondants au questionnaire (57 %, alors qu'elles pèsent 14 % parmi l’ensemble des associations culturelles), et elles emploient tantôt des salariés occasionnels (30 %), des salariés permanents (33 %) ou des salariés permanents et intermittents (37 %).
La COFAC souligne d'entrée de jeu, sur le terrain des finances, qu'une majorité des associations culturelles répondantes (71 %) ne demandent aucune subvention à l’État, un chiffre qui « monte à 89 % pour les associations non-employeuses (57 % pour les associations employeuses) », précise la coordination. Lorsque des subventions sont reçues, elles sont en baisse dans 63 % des cas, et stables dans 20 % d'autres.
De la même manière, la majorité des associations ne bénéficie d’aucune subvention des régions (76 %) ou des départements (57 %), mais la baisse de ces soutiens est particulièrement sensible pour, respectivement, 46 % et 40 % des bénéficiaires. 42 % et 40 % des répondants, par ailleurs, évoquent une stabilité, ce qui, face à l'inflation, peut résulter sur des difficultés économiques nouvelles.
Les communes ou intercommunalités, pour leur part, semblent avoir maintenu leurs soutiens, d'après les réponses au baromètre. 58 % des associations qui reçoivent des subventions (soit 62 % des répondantes) font état d'une stabilité des montants, contre une baisse pour 22 % d'entre elles. « Malgré des disparités, la sphère locale a maintenu son soutien aux associations culturelles », commente ainsi la COFAC.
Le baromètre flash de la COFAC s'intéresse également aux effectifs des associations culturelles, qu'elles soient employeuses ou non. Dans l'ensemble, les 3/4 des structures recherchent de nouveaux bénévoles de terrain, même si leur fidélisation n'est pas forcément considérée comme difficile, en particulier pour les associations non-employeuses.
À l'inverse, l'encouragement de la prise de responsabilité des bénévoles s'avère plus délicat dans les structures, puisque les 2/3 des associations culturelles témoignent de difficultés sur ce point. En un an, la situation a empiré, avec une association sur deux qui peine à recruter un président ou une présidente ou une personne pour assumer les fonctions de trésorier.
À LIRE - Formula Bula : “Le festival est en croissance, mais les moyens ne suivent pas”
Par ailleurs, les réponses apportées à la COFAC révèlent que la formation des bénévoles reste insuffisante, en particulier au sein des associations non-employeuses : une structure sur deux « ne propose pas de formation à ses bénévoles, alors que les bénévoles sont seuls à en assurer la gestion ».
Le 10e baromètre flash de la COFAC est consultable ci-dessous.
Photographie : Panneau de la commune de Y, au nom le plus court de France (illustration, Patrick, CC BY-SA 2.0)
Par Antoine Oury
