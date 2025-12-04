L'Œuf de l'ange, un film de Mamoru Oshii inédit au cinéma

L'ambiance si particulière du long-métrage, mystérieuse, ésotérique, s'appuie sur une trame écrite par Mamoru Oshii lui-même. Le réalisateur et animateur s'était alors fait connaitre avec la série et les films Lamu, d'après le manga Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi (trad. Akiko Indei, Pierre Fernande, Julien Pouly, Glénat).

Avec L'Œuf de l'ange, changement d'ambiance, puisqu'Oshii décide de travailler en indépendant. Il s'entoure alors de Yoshitaka Amano, pour la direction artistique, et de Yoshihiro Kanno, pour la bande originale.

S'il adapte des mangas, Mamoru Oshii est lui-même un mangaka : il a notamment publié In The End, avec Yuji Moriyama, en 1985, la série Kerberos Panzer Cop (avec Kamui Fujiwara) ou encore Seraphim : 266,613,336 Wings, avec un certain Satoshi Kon, autre grand nom de l'animation japonaise (trad. Patrick Honnoré, IMHO Éditions).

Par Antoine Oury

