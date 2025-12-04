Il était deux fois, d'après Thilliez, dès le 26 décembre sur france.tv

La mini-série Il était deux fois, adaptée du roman de Franck Thilliez paru en 2020 chez Fleuve Noir et disponible en poche chez Pocket, sera disponible dès le 26 décembre prochain sur la plateforme france.tv. Le programme a été créé par Éric Delafosse (Meurtres aux Marquises, Meurtres à Nîmes) et France Jacquet (Furies, Cuisine interne).
Florian Thomas et Valentin Vincent coréalisent les 6 épisodes de 52 minutes de la série, « librement inspirée de l'ouvrage de Franck Thilliez », précise France Télévisions dans un communiqué.
La production est assurée par Marathon Studio, via Malika Abdellaoui, et Terence Films, avec Bertrand Cohen et Stéphane Meunier (Groupe Banijay France), en coproduction avec France Télévisions. HBO Max et la RTS (Radio Télévisions Suisse) ont également participé au projet.
2013. À la recherche de sa fille qui a disparu, la capitaine Gabrielle Moscato s’endort dans une chambre d’hôtel pour s’y réveiller… en 2025, sans aucun souvenir des douze années qui se sont écoulées. Une amnésie psychogène atypique lui a effacé la mémoire mais n’a pas altéré son instinct de flic, ni son instinct de mère.
Jusqu’où ira-t-elle pour sauver sa fille ?
Ou plutôt, jusqu’où est-elle déjà allée ?
- Le synopsis de Il était deux fois
La distribution de la mini-série réunit Odile Vuillemin (Gabrielle Moscato), Hubert Delattre (Paul Lacroix), Nicole Calfan (Viviane Berteuil), Rémi Devilla (Antoine Moscato), Béatrice Facquer (Solenne Peletier), Lannick Gautry (Caleb Traskman), Tom Novembre (Etienne Traskman), François-Eric Gendron (Samuel Duplessis), Amelle Chahbi (Nadia Lerasle), Sören Prévost (Serge Esquimet), Kathy Packianathan (Swann Berthier), Yan Tual (Victor Sarda), Sarah-Cheyenne (Louise Lacroix), Fantine Guyot (Julie Moscato), ou encore Vincent Heneine (Mickaël Pilasi)...
Notons que le projet a bénéficié du soutien de la région Grand Est et de la métropole du Grand Nancy (Réseau Plato) : une partie du tournage a d'ailleurs pris place à Nancy.
Pour le groupe audiovisuel public, Thilliez avait imaginé le concept derrière Vortex, un « escape game » en réalité virtuelle réunissant Tomer Sisley et Camille Claris. Par ailleurs, une série tirée de Brigade des cauchemars, bandes dessinées cosignées par Thilliez, Yomgui Dumont et Drac, resterait en développement.
Photographie : Gabrielle Moscato (Odile Vuillemin), dans Il était deux fois
