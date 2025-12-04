Olivier Poncet reçoit le 39e Prix Chateaubriand

Au sein de la Maison de Chateaubriand, sur le domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, à Châtenay-Malabry, les membres du jury, en présence de Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine, ont salué le travail d'Olivier Poncet pour son ouvrage Alexandre Farnèse. Prince et capitaine, 1545-1592, publié aux éditions Perrin en septembre dernier.

Olivier Poncet est archiviste paléographe, et directeur d'études à l’École nationale des chartes. Après une formation à l’École nationale des chartes puis à l’École nationale du patrimoine (filière Archives), il a poursuivi une double carrière dans des institutions de conservation d'archives (Archives départementales du Pas-de-Calais, puis Archives nationales, Service d'aide à la recherche et Section des Archives privées) et dans des institutions d'enseignement et de recherche (membre de l'École française de Rome, chargé de recherche au CNRS et chargé de conférences à l'EHESS), avant d'être élu en 2004 comme professeur à l'École nationale des chartes.

Fondé par le Département des Hauts-de-Seine en 1987, le Prix Chateaubriand couronne une œuvre de recherche historique ou d’histoire littéraire portant sur la période où vécut Chateaubriand, entendue dans un sens large (du siècle des Lumières jusqu’au milieu du XIXe siècle), sur des sujets proches des thèmes directement ou indirectement abordés dans ses romans, essais, discours, et articles.

À LIRE - Alexandre Farnèse, l’autre génie militaire du XVIᵉ siècle

Un comité de lecture se réunit deux fois dans l’année et propose une sélection d’ouvrages au jury qui peut, s’il le souhaite, ajouter des titres de son choix. Le Prix Chateaubriand est doté de 8000 € par le Département des Hauts- de-Seine.

Le Prix a notamment été attribué à Jacqueline de Romilly, Gérard de Senneville, Paul Veyne, Emmanuel de Waresquiel, André Vauchez, Roberto Calasso, Arlette Jouanna. Hugues Daussy, Maurizio Serra, Jean Lopez et Lasha Otkhmezuri, ou encore Jean-Louis Cabanès et Pierre Dufief.

En 2024, le Prix Chateaubriand a été attribué à Charles-Éloi Vial pour son ouvrage Marie-Antoinette, paru aux éditions Perrin.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Olivier Poncet, nouveau lauréat du Prix Chateaubriand (au centre), accompagné de Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, et des membres du jury du Prix Chateaubriand © CD92 – Olivier Ravoire

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com