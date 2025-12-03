Dissonances : Italie Nouvelle fête les 10 ans de son festival culturel

Avec Dissonances, l’association interroge les contrepoints, les décalages mais aussi les points de convergence entre les deux pays, en jouant sur les contrastes : tradition vs modernité, culture populaire vs création contemporaine, centre vs marges.

La notion de marginalité sert de fil rouge à cette édition : comment se manifeste-t-elle dans les productions culturelles en France et en Italie ? Que disent les politiques culturelles des deux pays de ces espaces en bordure ?

Le festival entend ainsi offrir un lieu où jeune création, pratiques hybrides et voix émergentes peuvent se rencontrer, dialoguer et produire des formes nouvelles.

Fidèle à son identité, le festival d’Italie Nouvelle propose une programmation variée, pensée pour mettre en perspective les multiples langages artistiques qui relient les deux pays.

Cinéma

Projections de courts et longs-métrages offrant de nouveaux regards croisés sur la France et l’Italie.

Musique

Un concert dédié aux artistes émergents français et italiens de la scène musicale actuelle.

Théâtre

Un spectacle mêlant pratique théâtrale et musique, au croisement des disciplines.

Illustration

Une exposition où jeunes illustrateurs et illustratrices sont invités à exprimer librement leur vision dans un cadre créatif.

Édition

Une rencontre avec des auteurs et autrices autour des récits de voyage et des frontières culturelles, pour explorer les circulations entre les deux pays.

Le programme détaillé sera dévoilé prochainement.

Italie Nouvelle est une association étudiante rattachée au Master Industries culturelles France–Italie de la Sorbonne Nouvelle. Depuis 2016, ses étudiants conçoivent et organisent chaque année un festival pluridisciplinaire mêlant création, réflexion et expérimentation.

Sa vocation : renouveler, valoriser et actualiser le dialogue culturel entre la France et l’Italie, en créant un espace d’échange pour les artistes, les chercheurs, les étudiants et le grand public.

