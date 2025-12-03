Le festival des littératures contemporaines Maghreb–Moyen-Orient revient pour sa 3ᵉ édition

Comme chaque année, Adab propose une série d’entretiens et de dialogues littéraires, suivis de séances de dédicaces.

Vendredi 12 décembre

18h30–19h30 : Entretien avec Feurat Alani autour de Le ciel est immense

20h00–21h00 : On recherche l’assassin, discussion autour des polars Beyrouth, forever de David Hury et La fin du Sahara de Saïd Khatibi

Samedi 13 décembre

14h30–15h30 : Salim Zerrouki, Rwama, Mon adolescence en Algérie (Tome 2) & AnneLise Verdier, Dames de Fraises

16h00–17h00 : Rim Battal, Je me regarderai dans les yeux & Sarah Haïdar, Aménorrhée

17h30–18h30 : Ehsan Norouzi, Trainspotter & Nassira El Moaddem, Et si on rentrait au bled en train

19h00–20h00 : Nada Yafi, Que ma mort apporte l’espoir & Jadd Hilal, Le caprice de vivre

Plusieurs ateliers viendront compléter ces rencontres :

14h30–16h00 puis 16h30–18h00 : Atelier « Calligraphie & Contes arabes »

18h00–19h30 : Atelier d’écriture sur la mère, animé par Rim Battal

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com