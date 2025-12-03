Qui a remporté le Prix Wolinski de la BD du Point 2025 ?

Figure incontournable de la bande dessinée actuelle, Nine Antico évolue depuis ses débuts à la croisée du rock, de l’image et du cinéma. Elle s’est d’abord fait remarquer par des récits sensibles autour du désir féminin, avant de s’imposer durablement en 2010 avec Coney Island, où elle revisite les trajectoires troublées de Linda Lovelace et Bettie Page.

En 2023, elle franchit un cap avec Madones et Putains, portrait croisé de trois femmes au cœur de l’Italie, pays auquel elle demeure profondément attachée. Ce lien nourrit puissamment Une obsession, nouvelle exploration intime où Venise sert de fil conducteur. Nine Antico y remonte l’archéologie de son rapport à l’amour et au sexe, retissant les fils d’une éducation sentimentale chaotique, dans un récit marqué par une mise à nu saisissante - au propre comme au figuré.

Pour cette édition 2025, de grands noms de la bande dessinée et de la presse se sont réunis autour de Natacha Wolinski, présidente du jury. Parmi eux : Coco, Albert Algoud, Ugo Bienvenu, Philippe Druillet, Jul, Catherine Meurisse, Bastien Vivès, Luz (lauréat 2024), ainsi que les journalistes du Point Jacques Dupont, Romain Brethes et Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction.

Cinq autres albums avaient été sélectionnés en finale :

Ces lignes qui tracent mon corps, de Mansoureh Kamari (Casterman)

Madeleine résistante. 4, de Bertail, JD Morvan et Madeleine Riffaud (Dupuis)

Detroit Roma, d’Elene Usdin et Boni (Sarbacane)

Ancolie, de Salomé Lahoche (Glénat)

Monsieur Chouette, de David B. (L’Association)

Le lauréat 2025, ainsi que les finalistes, seront mis en lumière dans les pages Culture du Point daté du 4 décembre 2025, ainsi que sur l’ensemble des supports numériques du journal.

Crédits photo : Nine Antico (Selbymay, CC BY-SA 4.0)

