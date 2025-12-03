Le monde de l’édition en deuil : décès du rédacteur en chef de Publishing Perspectives

Il avait rejoint Publishing Perspectives en 2016, succédant au rédacteur fondateur, Ed Nawotka. À la tête du média, il avait sillonné le monde pour animer des débats, observer l’évolution des marchés, décrypter les mutations technologiques et mettre en lumière les éditeurs, autrices et auteurs à travers le globe.

Ces deux derniers mois encore, on l’avait vu en reportage ou sur scène à Francfort, Sharjah ou Shanghai, interviewant des dirigeants, expliquant l’avenir de l’audio ou analysant les dynamiques de marchés émergents, raconte Erin L. Cox.

Un parcours journalistique riche

Avant son arrivée dans l’édition, Porter Anderson avait bâti une carrière journalistique remarquable. Il avait été rédacteur en chef adjoint pour The FutureBook, puis producteur et présentateur pendant plus de dix ans pour CNN.com, CNN International et CNN USA. Il avait également travaillé comme critique culturel pour The Village Voice, le Dallas Times Herald et le Tampa Tribune.

Co-fondateur de The Hot Sheet aux côtés de Jane Friedman, il avait été récompensé en 2019 par le prix du Journaliste de la presse professionnelle internationale lors des International Excellence Awards de la Foire du livre de Londres.

Parmi les hommages rendus à l'homme de média, Juergen Boos, directeur de la Frankfurter Buchmesse, a notamment salué un professionnel exceptionnel : « Tous ceux qui l’ont connu personnellement, qui admiraient son expertise, son expérience journalistique, son humour, son éthique professionnelle et son énergie inépuisable sont aujourd’hui bouleversés. Aucun mot ne peut exprimer ce que nous ressentons. Le vide laissé par sa disparition est impossible à mesurer. »

Emma Lowe, directrice de la Foire du livre de Londres, partage « Employer le passé pour parler de Porter paraît presque impossible. C’était une voix de référence dans la profession, un véritable journaliste qui aidait son public à saisir les vrais enjeux. Son expérience des foires du livre et des conférences était incomparable, et ses traits d’esprit autour d’un Campari étaient toujours un plaisir en fin de journée. La LBF ressentira profondément son absence, et moi aussi. »

