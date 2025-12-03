La Cité des sciences remonte le temps avec la machine à écrire

Après une première exposition dédiée au radio-transistor (avril – novembre 2025), la Cité poursuit son exploration des innovations qui ont marqué la modernité. Machine arrière bénéficie du concours de Radio France Studios, offrant une expérience sonore immersive inédite, et de la participation du Fonds AFNOR pour la normalisation.

Raconter les inventions qui ont façonné le XXᵉ siècle

Pensée comme un voyage dans le temps, la série Machine arrière retrace l’histoire de trois objets ou procédés clés de la communication : le radio-transistor, la machine à écrire et l’autochrome. Chacune de ces expositions replace l’invention dans son contexte technique, culturel et social, loin du mythe du génie isolé ou de l’idée d’un progrès linéaire et autonome.

En montrant les tâtonnements, les interruptions ou les hasards qui ont jalonné leur émergence, la Cité des sciences entend proposer un autre regard sur les objets qui ont profondément transformé notre quotidien.

La machine à écrire, du clavier virtuel aux dactylographes

L’exposition Machine arrière #2 s’intéresse à un outil qui a révolutionné notre manière d’écrire et notre rapport au texte. Le parcours s’ouvre sur une remontée du temps, du clavier virtuel contemporain jusqu’aux machines des années 1930, pour dévoiler la dimension sociale, technique et symbolique de ces instruments.

Objet d’émancipation et de modernité, la machine à écrire a aussi façonné une image fantasmée : celle de la dactylographe élégante et indépendante. Une représentation qui occulte souvent la réalité plus précaire de ces travailleuses, au cœur d’un métier exigeant et largement féminisé.

Plongée sonore dans l’année 1936

Point fort de l’exposition : un espace immersif sonore transporte le visiteur en 1936, au cœur d’un « pool » de dactylographes. L’année est marquée par des bouleversements sociaux majeurs, les espoirs du Front populaire et la transformation du travail de bureau sous l’influence du taylorisme.

À LIRE - Entre Pascaline et Underwood, une histoire des machines à écrire et calculer

Grâce à la création sonore imaginée avec Radio France Studios, la machine à écrire apparaît non seulement comme un outil, mais comme un témoin des combats sociaux, des évolutions culturelles et des mutations du monde du travail.

Un patrimoine technique sous tension

Alors que la Cité des sciences met en lumière les objets qui ont façonné nos pratiques de l’écrit, un autre vestige majeur de l’ingéniosité humaine a récemment fait l’actualité : la Pascaline, machine à calculer inventée par Blaise Pascal en 1642.

Le 18 novembre, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’autorisation d’exportation de cet objet exceptionnel, estimant qu’au regard de « sa valeur historique et scientifique », il était « susceptible d’être qualifié de trésor national ». En conséquence, Christie’s a annoncé la suspension de la vente qui devait avoir lieu le lendemain, conformément aux instructions de son client et dans l’attente d’un jugement définitif. Cette décision provisoire interdit pour l’instant la sortie du territoire de la Pascaline.

Estimée entre 2 et 3 millions d’euros, la machine est l’un des huit modèles encore existants, et la seule Pascaline d’arpentage permettant de calculer pieds, toises et pouces. Plusieurs associations, scientifiques et professeurs avaient demandé l’interruption de la procédure de vente, dénonçant une mise aux enchères contraire à la préservation du patrimoine scientifique français. Dans une tribune publiée début novembre, un collectif – comprenant notamment le prix Nobel de physique Giorgio Parisi – reprochait à l’État d’avoir renoncé à classer l’objet comme « trésor national », empêchant ainsi une acquisition publique.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com