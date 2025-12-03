La Cité des sciences remonte le temps avec la machine à écrire

Depuis le 25 novembre 2025 et jusqu’en octobre 2026, la Cité des sciences et de l’industrie consacre un nouveau volet de sa série Machine arrière à un objet phare du XXᵉ siècle : la machine à écrire. Cette exposition, accessible à partir de 15 ans et proposée en français, anglais et espagnol, s’inscrit dans la ligne éditoriale « La science, toute une histoire », qui met en lumière les grandes figures, théories et inventions ayant façonné notre rapport au progrès.
Le 03/12/2025 à 17:41 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
03/12/2025 à 17:41
0
Commentaires
0
Partages
Après une première exposition dédiée au radio-transistor (avril – novembre 2025), la Cité poursuit son exploration des innovations qui ont marqué la modernité. Machine arrière bénéficie du concours de Radio France Studios, offrant une expérience sonore immersive inédite, et de la participation du Fonds AFNOR pour la normalisation.
Pensée comme un voyage dans le temps, la série Machine arrière retrace l’histoire de trois objets ou procédés clés de la communication : le radio-transistor, la machine à écrire et l’autochrome. Chacune de ces expositions replace l’invention dans son contexte technique, culturel et social, loin du mythe du génie isolé ou de l’idée d’un progrès linéaire et autonome.
En montrant les tâtonnements, les interruptions ou les hasards qui ont jalonné leur émergence, la Cité des sciences entend proposer un autre regard sur les objets qui ont profondément transformé notre quotidien.
L’exposition Machine arrière #2 s’intéresse à un outil qui a révolutionné notre manière d’écrire et notre rapport au texte. Le parcours s’ouvre sur une remontée du temps, du clavier virtuel contemporain jusqu’aux machines des années 1930, pour dévoiler la dimension sociale, technique et symbolique de ces instruments.
Objet d’émancipation et de modernité, la machine à écrire a aussi façonné une image fantasmée : celle de la dactylographe élégante et indépendante. Une représentation qui occulte souvent la réalité plus précaire de ces travailleuses, au cœur d’un métier exigeant et largement féminisé.
Point fort de l’exposition : un espace immersif sonore transporte le visiteur en 1936, au cœur d’un « pool » de dactylographes. L’année est marquée par des bouleversements sociaux majeurs, les espoirs du Front populaire et la transformation du travail de bureau sous l’influence du taylorisme.
À LIRE - Entre Pascaline et Underwood, une histoire des machines à écrire et calculer
Grâce à la création sonore imaginée avec Radio France Studios, la machine à écrire apparaît non seulement comme un outil, mais comme un témoin des combats sociaux, des évolutions culturelles et des mutations du monde du travail.
Alors que la Cité des sciences met en lumière les objets qui ont façonné nos pratiques de l’écrit, un autre vestige majeur de l’ingéniosité humaine a récemment fait l’actualité : la Pascaline, machine à calculer inventée par Blaise Pascal en 1642.
Le 18 novembre, le tribunal administratif de Paris a suspendu l’autorisation d’exportation de cet objet exceptionnel, estimant qu’au regard de « sa valeur historique et scientifique », il était « susceptible d’être qualifié de trésor national ». En conséquence, Christie’s a annoncé la suspension de la vente qui devait avoir lieu le lendemain, conformément aux instructions de son client et dans l’attente d’un jugement définitif. Cette décision provisoire interdit pour l’instant la sortie du territoire de la Pascaline.
Estimée entre 2 et 3 millions d’euros, la machine est l’un des huit modèles encore existants, et la seule Pascaline d’arpentage permettant de calculer pieds, toises et pouces. Plusieurs associations, scientifiques et professeurs avaient demandé l’interruption de la procédure de vente, dénonçant une mise aux enchères contraire à la préservation du patrimoine scientifique français. Dans une tribune publiée début novembre, un collectif – comprenant notamment le prix Nobel de physique Giorgio Parisi – reprochait à l’État d’avoir renoncé à classer l’objet comme « trésor national », empêchant ainsi une acquisition publique.
Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Le site Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France accueillera, du 24 mars au 19 juillet 2026, une grande exposition consacrée aux cartes des lieux imaginaires. Un grand voyage attend les visiteurs, avec, comme guides, des parchemins médiévaux, des atlas et autres livres imprimés, mais aussi des dessins, des jeux vidéo et des œuvres d'art contemporain.
02/12/2025, 13:20
La Bibliothèque de la Part-Dieu (Lyon 3ᵉ) présentera du 2 avril au 11 juillet 2026 une grande exposition intitulée « Aux frontières du réel : la quête ésotérique de l’invisible », consacrée aux pratiques et croyances qui, depuis des siècles, tentent de percer les mystères du monde caché.
01/12/2025, 17:01
En franchissant les cimaises accueillantes de l’exposition consacrée à Vincent Mallié, on pénètre un univers visuel riche, où la bande dessinée se mêle à l’illustration pure, et où l’héroïc-fantasy reprend ses droits dans un spectre large. En partenariat avec la galerie Galerie Maghen, le BD Boum propose une rétrospective des plus singulières.
23/11/2025, 00:15
Sur le parvis de la Halle aux Grains, l’exposition « La Collection BD Helmoute » attire immédiatement le regard des visiteurs du 42ᵉ BD Boum. Ce partenariat inédit entre les éditions Rouquemoute, maison indépendante nantaise, et le Hellfest, plus grand festival de musiques extrêmes d’Europe, raconte une aventure éditoriale singulière : celle d’un pari audacieux devenu une trilogie sacrément jubilatoire – Hellfest Metal Vortex, Hellfest Metal Love et Hellfest Metal Space.
21/11/2025, 21:43
Dans le cadre de la 42ᵉ édition de BD BouM à Blois, l’exposition « Réparer Mayotte, Le béton et le bambou » se déploie à la Halle au Grain comme un véritable laboratoire visuel et réflexif autour de l’album Le Béton et le Bambou (Éditions Delcourt), fruit de la collaboration entre la dessinatrice Aurélia Aurita, l’ethnologue Frédéric Joulian et l’architecte Matthias Cambreling.
21/11/2025, 20:32
Le fonds Glénat pour le patrimoine et la création proposera, du 20 novembre 2025 au 18 avril 2026, une exposition consacrée à l’histoire de Mickey au couvent Sainte-Cécile, à Grenoble. Conçue par Bruno Girveau avec Pierre Lambert, elle réunira plus de 180 œuvres et objets issus de musées et de collections privées pour retracer la naissance du personnage, son évolution au cinéma, dans la presse illustrée et à travers les objets dérivés.
19/11/2025, 11:34
À partir du 25 novembre 2025, le château de Versailles et le musée du quai Branly – Jacques Chirac présentent une exposition issue du projet CRoyAN, mené depuis 2019 pour étudier les collections royales d’Amérique du Nord. Chercheurs et représentants autochtones y retracent comment, au XVIIIᵉ siècle, la France lia des alliances avec les nations amérindiennes de la vallée du Mississippi, à travers objets, archives et récits croisés.
12/11/2025, 17:44
Du 2 mai au 30 septembre 2026, le Pavillon Flaubert de Dieppedalle-Croisset (Seine-Maritime) exposera le travail du photographe Émile Zola. Le chef de file du naturalisme littéraire fut en effet un pratiquant passionné de cet art, qui faisait installer dans chacune de ses résidences un laboratoire afin de développer ses clichés...
04/11/2025, 12:02
La Galerie Robillard présente une exposition inédite des œuvres de Joanna Concejo, consacrée à l’édition illustrée du roman Le Vieux qui lisait des romans d’amour de Luis Sepúlveda, publiée aux éditions Tishina. Le public pourra découvrir près de 80 planches originales à Paris, du 6 au 12 novembre, avec un vernissage en présence de l’artiste le 5 novembre à partir de 18h. L’entrée est libre, au 38 rue de Malte, dans le 11ᵉ arrondissement.
04/11/2025, 11:06
Cahier d’un retour au pays natal : c’est autour de cette œuvre phare d’Aimé Césaire, publiée en 1939, que s’articule l’exposition « Nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre », présentée du 14 novembre 2025 au 10 janvier 2026 dans la salle historique de la Bibliothèque des Lettres de l’École normale supérieure – PSL. Un lieu hautement symbolique : c’est « sur les bancs de laquelle ce livre fut en partie écrit ».
30/10/2025, 13:28
Pour sa 53e édition, le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera une vaste rétrospective à Kazuo Umezz, figure emblématique du manga d’horreur disparu en octobre 2024. Intitulée Kazuo Umezz, conjurer la peur, l’exposition se tiendra au Musée d’Angoulême, du 29 janvier au 15 mars 2026.
28/10/2025, 12:10
Du 29 octobre au 22 novembre 2025, la galerie Daniel Maghen, située au 36 Rue du Louvre, 75001 Paris, consacre une grande exposition à Bernard Cosendai, alias Cosey. L’auteur et dessinateur suisse y présentera plus de cent trente œuvres. Cet hommage coïncide avec la sortie de Yiyun (Le Lombard), son nouvel album inspiré d’un voyage entre les Alpes et Taïwan.
27/10/2025, 09:51
À Saint-Rémy-de-Provence, jusqu’au 1ᵉʳ mars 2026, l’espace Hôtel de Lagoy présente David Bowie, Mr Jones’ Long Hair, une exposition conçue comme un récit : 150 photographies dialoguent, entre autres, avec un panthéon d’auteurs — Cocteau, Burroughs, Fitzgerald, Hemingway, Aragon — pour montrer un Bowie que l’on lit autant qu’on le contemple.
23/10/2025, 18:09
Jusqu’au 24 janvier 2026, la Maison de la culture du Japon à Paris (MCJP) consacre son exposition d’automne-hiver à Isao Takahata (1935-2018), figure essentielle de l’animation mondiale. Cofondateur du Studio Ghibli aux côtés de Hayao Miyazaki et Toshio Suzuki en 1985, il a marqué l’histoire du cinéma d’animation par une œuvre à la fois poétique, engagée et profondément novatrice.
23/10/2025, 17:39
La Bibliothèque nationale de France exposera prochainement quelques-unes de ses plus belles cartes, et celles conservées par de grandes institutions internationales, à l'occasion d'un événement exceptionnel. « Cartes imaginaires, imaginaire des cartes » investira l'établissement patrimonial du 24 mars 2026 au 19 juillet 2026.
23/10/2025, 14:41
Le musée Flaubert et d’Histoire de la médecine de Rouen consacre une exposition-dossier au peintre et illustrateur Georges-Antoine Rochegrosse (1859-1938), figure majeure de l’illustration de l’œuvre flaubertienne.
22/10/2025, 12:04
Du 19 novembre 2025 au 15 mars 2026, l'exposition « Alechinsky, Balzac, Picasso, Rodin… Les voies ardentes de la création » réunit, à la Maison de Balzac, quatre figures majeures de la littérature et des arts autour d’un même thème : la persévérance créatrice. L’exposition met en lumière le travail, les doutes et les reprises incessantes qui jalonnent tout acte de création.
21/10/2025, 13:08
Le Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême consacrera en 2026 une grande exposition à l’œuvre de David Prudhomme. Intitulée La Vie d’un trait, cette rétrospective rassemblera plus de cent planches originales, des carnets, esquisses et croquis inédits. À travers ce parcours, le festival rendra hommage à un auteur qui, depuis plus de trente ans, explore le dessin sous toutes ses formes avec une curiosité et une liberté constantes.
14/10/2025, 10:00
Sous les plafonds de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, le visiteur pénètre dans un monde d’enchantement et de symboles. Dragons, fées, ogres et licornes y côtoient sorcières et fantômes dans une exposition issue de L’Encyclopédie du Merveilleux, collection dirigée par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse.
11/10/2025, 17:50
Sous les voûtes de la médiathèque municipale de Tarentaize, à Saint-Étienne, les contes s’éveillent, s’incarnent et s’inversent. À l’occasion de la Fête du Livre 2025, l’exposition Il était plusieurs fois invite le public, du 16 septembre au 31 octobre, à redécouvrir ces récits qui ont façonné notre imaginaire collectif.
11/10/2025, 09:32
Du 14 février au 20 septembre 2026, le Musée de l’Image d’Épinal consacrera une grande rétrospective à Frans Masereel (1889-1972), figure majeure de la gravure sur bois et pionnier du roman graphique sans paroles. Une exposition attendue qui s’annonce comme un événement incontournable de la saison culturelle.
01/10/2025, 16:41
Depuis le 20 septembre et jusqu’au 21 mars 2026, la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble propose une exposition inédite consacrée aux débuts de l’imprimerie et aux incunables, ces premiers livres imprimés avant 1501. Plus d’une cinquantaine d’ouvrages rares, issus des riches collections grenobloises, y sont présentés pour la première fois au public. L’exposition, inaugurée le 30 septembre, entend replacer cette révolution technique et culturelle dans le contexte de la Renaissance européenne.
01/10/2025, 13:10
Du 4 octobre 2025 au 20 septembre 2026, le Musée de la BD de Bruxelles consacre une exposition à Wauter Mannaert, auteur et illustrateur bruxellois né en 1978. Son travail, publié aussi bien en néerlandais qu’en français, s’est construit au fil des années entre observation sociale, fictions ancrées dans le réel et récits teintés de poésie.
30/09/2025, 15:04
Alors que L’École des Arts Joailliers lance à l’automne 2025 une programmation dédiée au monde minéral, elle présente du 6 novembre 2025 au 29 mars 2026 « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois », en partenariat avec le MNHN. La rétrospective met en regard près de 200 minéraux de la collection Caillois et ses textes, dont des inédits. Le parcours éclaire l’un des esprits les plus singuliers du XXᵉ siècle, entre curiosité érudite et regard d’écrivain.
29/09/2025, 13:50
Chaque rentrée depuis 2023 met à l’honneur Arthur Rimbaud et ses Cahiers de Douai. Un poète au programme du Bac de français pour lycées technologique et général, ça donne des ailes. Ou le seum ? Rimbaud, poète au seum-ailes de vent ? Réponse (ou pas, mais alors pas du tout) dans une nouvelle exposition virtuelle interactive : Les Cahiers de Douai.
28/09/2025, 10:20
Le Centre culturel coréen à Paris, situé 20 rue La Boétie dans le 8e arrondissement, présente du 14 octobre 2025 au 28 mars 2026 l’exposition « Le Pouvoir de Parler ». Le parcours invite à découvrir la littérature coréenne contemporaine telle qu’elle se déploie depuis l’Indépendance de 1945. L’ensemble a été pensé comme un ciel étoilé où les constellations se forment au fil de 80 années d’histoire...
26/09/2025, 16:15
À l’occasion de la sortie de l’édition illustrée de Terre des hommes d’Antoine de Saint-Exupéry par Riad Sattouf, la Galerie Gallimard, située au 30/32 rue de l'Université, à Paris, organise du 3 octobre au 20 décembre 2025 une exposition-vente de tirages d’art originaux accompagnés de documents rares et inédits liés à l’écrivain-aviateur.
23/09/2025, 15:24
Du 22 novembre 2025 au 19 avril 2026, le musée de Grenoble, en partenariat avec le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture, consacre une vaste exposition à l’univers de la bande dessinée. Bandes dessinées, comics et mangas réunit plus de 500 œuvres emblématiques issues de la collection de Michel-Édouard Leclerc, enrichie de prêts privés et de la Cité internationale de la bande dessinée.
22/09/2025, 15:40
Du 15 octobre 2025 au 30 mars 2026, le Mucem consacre une grande exposition à l’un des personnages les plus universels de la littérature : Don Quichotte. Intitulée « Don Quichotte – Histoire de fou, histoire d’en rire », elle met en avant la dimension comique et populaire du roman de Cervantès, tout en montrant l’inépuisable richesse de ses réinterprétations à travers les siècles.
16/09/2025, 17:01
De son premier récit autobiographique, Du Goût du Paradis (Ego comme X, 2008), aux portraits fictionnels de Madones et putains (Dupuis, 2023), Nine Antico n’a cessé d’explorer les territoires du féminin. Avec la parution le 12 septembre dernier d'Une obsession (Dargaud), la galerie Martel propose une exposition d’originaux de l'autrice.
16/09/2025, 15:31
Du 20 septembre au 3 octobre 2025, la bibliothèque patrimoniale du Centre Culturel Irlandais accueille une exposition exceptionnelle, conçue en partenariat avec la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD). Ce rendez-vous met en lumière un ensemble rare d’éditions originales, de correspondances et de portraits, réunis autour de quatre grandes figures irlandaises qui ont profondément marqué la vie artistique et intellectuelle parisienne : James Joyce, Samuel Beckett, Francis Bacon et Oscar Wilde.
11/09/2025, 13:16
Grâce au succès d’un appel au don et au mécénat, la BnF a fait cette année l’acquisition des 77 planches originales de La Bête est morte ! dessinées par Calvo. Acte de résistance et oeuvre mémorielle, ce chef-d’oeuvre est exposé à partir du 11 octobre dans la Rotonde du musée de la BnF, en regard d’une sélection de pièces conservées dans différents départements.
08/09/2025, 12:44
Du 16 septembre au 16 décembre 2025, le Musée de la BD de Bruxelles propose une plongée inédite dans un pan méconnu de l’histoire du neuvième art avec l’exposition « Les perles oubliées de la collection Van Passen », conçue par Maaheen Ahmed et Hugo Frey.
05/09/2025, 12:16
Dès le 14 novembre 2025, une silhouette bien connue aux moustaches effilées s’installe au Musée Maillol. Philippe Geluck y expose Le Chat, personnage emblématique qui l’a propulsé au sommet du 9e art. En sa compagnie, le public est convié à une déambulation teintée d’humour et de malice, entre hommage aux grands maîtres et réflexion sur l’art contemporain.
04/09/2025, 11:07
Publié il y a 70 ans, la collection « Terre humaine » des éditions Plon, Tristes tropiques a conféré à Claude Lévi-Strauss une célébrité immédiate et signé le début d’une des aventures intellectuelles majeures du XXe siècle. La Bibliothèque nationale de France célèbre cet anniversaire avec une exposition consacrée aux prémices de cet ouvrage : les expéditions que Claude Lévi-Strauss mena avec son épouse Dina au cœur du Brésil des années 1930.
03/09/2025, 11:54
Autres articles de la rubrique Sortir
L’iReMMO organise les 12 et 13 décembre 2025, à la Maison de la poésie, la troisième édition du festival littéraire Adab, un rendez-vous unique en France consacré aux voix contemporaines du Maghreb, du Moyen-Orient et de leurs diasporas. Romans, polars, poésie et bande dessinée seront au cœur d’une programmation riche en rencontres et en échanges.
03/12/2025, 17:06
L’Association Italie Nouvelle célèbre en 2026 une décennie de dialogue culturel entre la France et l’Italie. À cette occasion, elle organise du 26 au 28 mars 2026 la 10ᵉ édition de son festival annuel, qui se déploiera à l’Université Sorbonne Nouvelle et dans plusieurs lieux partenaires hors les murs. Placé sous le thème « Dissonances – L’harmonie par les marges », l’événement propose trois jours de création, de réflexion et de rencontres autour des scènes artistiques française et italienne.
03/12/2025, 16:46
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin investira la Bellevilloise pour deux journées où littérature et vins naturels se répondront sans relâche. Le dimanche, un showcase de L’Êtrangère, alias Eugénie Mérieau, offrira un moment musical rare au cœur du salon.
02/12/2025, 18:29
Le dramaturge et scénariste Sir Tom Stoppard, né Tomáš Sträussler le 3 juillet 1937 à Zlín, en Tchécoslovaquie, est mort le 29 novembre 2025 à son domicile du Dorset, en Angleterre, à l’âge de 88 ans. Réfugié juif devenu « honorary Englishman », maître du paradoxe et de la pirouette métaphysique, il laisse une œuvre immense pour la scène, la radio, le cinéma et la télévision, où se croisent Shakespeare et la mécanique quantique, les droits humains et les jeux de mots, la mélancolie de l’exil et la joie pure du théâtre.
02/12/2025, 12:33
Du 2 au 4 décembre 2025, Rome accueillera un colloque international consacré aux salons d’Ersilia Caetani Lovatelli et de Giuseppe Primoli, figures majeures de la vie culturelle romaine entre 1870 et 1914.
01/12/2025, 17:44
Événement incontournable de la vie culturelle francilienne, le Salon du Livre de Boulogne-Billancourt s’apprête à célébrer sa 19ᵉ édition en réunissant près de 300 auteurs issus de tous les horizons littéraires.
01/12/2025, 17:34
Les 6 et 7 décembre 2025, Mi-Livre Mi-Raisin revient à la Bellevilloise pour réunir maisons d’édition, vignerons et auteurs autour d’un week-end foisonnant. Parmi les temps forts, un Binge Reading mené par David Large promet une déferlante de lectures éclairs.
01/12/2025, 13:49
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême n’aura pas lieu. La société 9e Art+, qui organise l’événement depuis 2007, a annoncé ce lundi par un communiqué transmis via ses avocats, relayé par Ici Angoulême, qu’elle « ne pourra matériellement pas avoir lieu dans des conditions appropriées ». Cette prise de position marque la fin d’une incertitude qui durait depuis plusieurs semaines autour d’une édition initialement prévue du 29 janvier au 1er février.
01/12/2025, 13:12
Le Centre JEM Beaugrenelle accueille, le 30 novembre, une édition placée sous le signe des rencontres littéraires et d’une conférence dédiée à Paul Auster, figure majeure de la littérature américaine.
29/11/2025, 15:17
Du 29 novembre au 13 décembre 2026, la médiathèque Louise-Michel de Saint-Paul-lès-Dax accueille Le Grand Maul, un rendez-vous qui explore les liens profonds - et parfois méconnus - entre rugby, littérature et création artistique. Rencontres, dédicaces, projections, expositions : pendant deux semaines, l’ovalie se raconte autrement.
27/11/2025, 18:47
L’édition 2026 du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, prévue du 29 janvier au 1ᵉʳ février, pourrait ne jamais voir le jour. Pour la première fois depuis le début de la crise qui secoue l’événement, l’opérateur 9e Art+ reconnaît avoir stoppé le processus d’organisation, laissant planer un doute majeur sur la tenue du rendez-vous charentais.
27/11/2025, 17:59
Pour la clôture des Petites Fugues, le Musée du Temps devient le terrain d’une déambulation en plusieurs stations. Aux côtés de la metteuse en scène Anne Monfort, les étudiants du DEUST théâtre et de l’ISBA conçoivent quatre mini-formes où jeu d’acteur, dispositifs plastiques et présence des auteurs se répondent. L’enjeu : faire entendre la littérature au présent, au plus près des œuvres et des spectateurs.
27/11/2025, 15:59
Après une première édition, Ground Control et l’Agence Book s’apprêtent à accueillir la 2e édition de Créatine, le festival dédié à la poésie contemporaine et à ses formes les plus actuelles. L’événement se tiendra samedi 6 décembre 2025 au 81, rue du Charolais, dans le 12e arrrondissement.
25/11/2025, 11:33
L'association Ferraille, qui pilote le festival francilien Formula Bula, ouvre un appel au mécénat pour financer un poste de coordination Éducation Artistique et Bénévolat. Adressée au grand public et aux entreprises, l'opération cherche à consolider cette partie de l'activité de la structure, qui vient aussi renforcer l'économie du festival BD.
24/11/2025, 11:12
Du 26 novembre au 1ᵉʳ décembre 2025, Montreuil accueillera, à Paris Montreuil Expo, la 41ᵉ édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (SLPJ). Cette année, l’événement s’articule autour d’un thème fédérateur, « L’Art de l’autre », célébrant l’empathie, la rencontre et les multiples façons de se glisser dans la peau d’autrui grâce à la littérature jeunesse.
21/11/2025, 18:18
Le parcours d’arts visuels de Un Week-end à l’Est 2025 propose une plongée rare dans la création roumaine contemporaine. Trois expositions phares jalonnent ce voyage esthétique : une incursion autobiographique signée Cristian Mungiu, la réinvention de l’univers agricole par Dan Vezentan, et un portrait collectif de Bucarest nourri par les voix d’artistes de différentes générations. Autant de regards qui dévoilent des mémoires, des gestes et des territoires en mouvement
21/11/2025, 15:08
Après les auteurs et les éditeurs, les financeurs publics. Au cours d'une conférence de presse, le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont, a indiqué qu'il semblait « plus que compliqué de maintenir l'organisation de l'édition 2026 ». La perspective d'une annulation parait maintenant inévitable.
20/11/2025, 16:02
Le Festival et Prix des Littératures Urbaines revient pour sa 3e édition, organisée du 30 au 31 janvier 2026. Ce rendez-vous met en lumière celles et ceux qui racontent la ville autrement, non comme un bloc homogène, mais comme un espace traversé par les réalités sociales, politiques et culturelles de notre époque. Des périphéries aux centres, des quartiers populaires aux quartiers les plus aisés, l’événement entend valoriser les voix qui proposent d’autres lectures de la ville, loin des clichés et des essentialisations.
20/11/2025, 12:48
Le samedi 22 novembre, la Galerie Griffon accueillera la soirée « Jolis minois & Viles trombines », dédiée à la représentation des visages en littérature. De 20 h à 22 h 30, Les Livreurs et Denis Lavant, président d’honneur du festival Livres en Tête, proposeront une traversée des portraits textuels, accompagnée d’intermèdes musicaux interprétés par la violoncelliste Élise Chemla.
20/11/2025, 12:16
Pour sa dixième édition, New Deal s’apprête à transformer la Philharmonie de Paris en vaste laboratoire d’idées. Pendant trois jours, du 24 au 26 novembre 2025, les professionnel·le·s des musiques de patrimoine, de création, du jazz et des musiques improvisées se réuniront pour interroger un écosystème en pleine mutation.
20/11/2025, 11:42
La Ville de Lyon organise cet automne la troisième édition de la Quinzaine des handicaps, un événement qui fait écho à la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre.
20/11/2025, 11:11
Le salon du livre d’histoire de Versailles revient pour une nouvelle édition placée sous le signe de la rencontre et de la transmission. Histoire de Lire, devenu un rendez-vous littéraire incontournable en Île-de-France pour tous ceux qui s’intéressent à l’Histoire et à ses actualités, se déroulera samedi 22 et dimanche 23 novembre 2025, de 14h à 18h30.
20/11/2025, 10:59
Du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025, le Festival BD Colomiers revient pour une édition historique : ses 40 ans. Porté par la Ville de Colomiers, l’événement s’impose depuis des décennies comme l’un des rendez-vous majeurs de la bande dessinée indépendante, avec plus de 18 500 visiteur·euses en 2024. Cette nouvelle édition poursuit cette dynamique, mêlant expositions, rencontres, spectacles, actions citoyennes et célébrations hautes en couleur.
19/11/2025, 18:26
Du 15 au 18 janvier 2026, la ville du Havre accueillera la 15ᵉ édition du festival littéraire Le Goût des Autres. Depuis sa création en 2011, ce rendez-vous s’est imposé comme un moment fort de la scène littéraire française, capable de réunir un large public autour de rencontres vivantes et accessibles, sans jamais renoncer à l’exigence intellectuelle ni à l’ambition artistique. Cette nouvelle édition confirme cette identité, avec un thème qui invite à la liberté et au plaisir : « Jouer le jeu ».
19/11/2025, 17:41
Le samedi 22 novembre, la Galerie Griffon accueillera une Master Class publique conduite par Denis Lavant, président d’honneur de la 16ᵉ édition du festival Livres en Tête. Cet atelier ouvert s’adressera aux étudiants de Sorbonne Université autant qu’aux auditeurs présents, autour d’exercices d’interprétation consacrés à des textes classiques et contemporains.
19/11/2025, 17:30
Alors que la soirée Into the Wilde du festival Livres en Tête proposera le 21 novembre à Paris deux œuvres d’Oscar Wilde revisitées en Solo Théâtre, Élisabeth Viain, universitaire et interprète des Livreurs, nous invite à découvrir cette forme scénique singulière et novatrice.
19/11/2025, 17:29
Portée par la journaliste et romancière Delphine Minoui, le roman Badjens prend aujourd’hui corps sur scène à travers une lecture-performance mêlant théâtre, chant et création musicale. Une représentation est annoncée pour 2026, sur réservation via la plateforme de la médiathèque de Saint-Quentin-en-Yvelines.
19/11/2025, 16:57
Au fil de sa programmation littéraire, Un Week-end à l’Est 2025 ouvre trois moments forts qui traversent mémoire, fiction et imaginaire roumain. Des heures sombres de l’histoire nationale aux labyrinthes intérieurs de l’écriture, jusqu’à la constellation poétique de Bucarest, ces rencontres offrent un panorama dense et sensible porté par des voix majeures de la scène contemporaine.
19/11/2025, 15:39
À quoi ressemblera le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2026, s'il a lieu ? Dans un communiqué, les éditeurs du groupe BD, au sein du Syndicat national de l’édition (SNE), « estiment que l’édition 2026 ne pourra plus se tenir ». Le Festival dément, assurant que les discussions restent « en cours ».
19/11/2025, 12:29
Périgueux a refermé dimanche soir la 20e édition de son Festival du Livre Gourmand, enveloppé d’une effervescence qui a animé la ville trois jours durant. Du 14 au 16 novembre, le centre historique s’est transformé en scène vivante où littérature culinaire et gastronomie se répondaient sans interruption, dans un ballet continu de rencontres et de démonstrations.
18/11/2025, 17:33
Dix ans déjà. Créées pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture s’apprêtent à fêter une édition anniversaire du 21 au 25 janvier 2026, portée cette fois par un duo d’écrivains qui connaît bien les territoires français : Marie-Hélène Lafon et Laurent Gaudé. La première sera marraine, le second parrain, pour incarner un thème évocateur – « Villes et campagnes » – pensé comme un pont entre espaces urbains et ancrages ruraux.
18/11/2025, 09:38
La BD est « en ébullition » alors que 285 autrices et professionnel·les annoncent qu’elles boycotteront l’édition 2026 du Festival d’Angoulême, encore confiée à 9e Art +. Le 17 novembre, pouvoirs publics et professionnels ont repris la main : l’ADBDA pilotera désormais le prochain appel d’offres, après le retrait de la présidente de l’association FIBD. Ces mesures permettront-elles d’éteindre la colère et de sauver l’édition 2026 ?
17/11/2025, 18:04
Du 4 au 8 décembre, la Nuvola de Rome accueillera de nouveau Più libri più liberi, la « Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria » (Foire nationale de la petite et moyenne édition), entièrement consacrée à l’édition indépendante italienne. Cinq jours durant, le bâtiment dessiné par Massimiliano Fuksas, devient un grand salon du livre : 569 éditeurs venus de toute l’Italie, 700 rendez-vous au programme, et des autrices et auteurs du monde entier. L’inauguration officielle est prévue le 4 décembre à 10h30.
17/11/2025, 16:29
D’un côté, l’esprit solaire de la Méditerranée ; de l’autre, la street-food mondiale. Deux atmosphères, mais un point commun : l’envie de raconter des cultures à travers leurs plats les plus accessibles. Et une conviction partagée, au-delà des styles : la cuisine populaire, lorsqu’elle est faite avec justesse, dit toujours quelque chose de profond sur un territoire et ceux qui l’habitent.
15/11/2025, 14:50
À Périgueux, l’Espace débats bruisse d’une ambiance vive : c’est ici que Soledad Bravi et Géraldine Meignan ont exploré une question inattendue mais passionnante — comment la bande dessinée peut-elle raconter la cuisine autrement ? Une cuisine dessinée, narrée, vécue, parfois même éprouvée, loin des clichés un peu trop glacés des photos stylisées.
15/11/2025, 14:32
Le vendredi 21 novembre, la Fondation Del Duca accueillera une immersion dans l’univers d’Oscar Wilde avec deux de ses pièces revisitées en Solo Théâtre : L’Importance d’être Constant et Le Crime de Lord Arthur Savile.
14/11/2025, 18:30
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais La fin d'une librairie engagée au coeur du Quartier latin
Commenter cet article