Algérie : 10 ans de prison requis en appel contre le journaliste Christophe Gleizes

Appelé à la barre, Christophe Gleizes a présenté des excuses, reconnaissant avoir commis « beaucoup d’erreurs journalistiques malgré (ses) bonnes intentions », nous apprend l'AFP. Il a notamment indiqué qu’il aurait dû solliciter un visa de journaliste plutôt qu’un visa touristique pour se rendre en Algérie. Avec émotion, il a assuré avoir « profondément » revu sa pratique : « Ces erreurs m’ont permis de réfléchir », a-t-il confié.

Interrogé sur une rencontre, en 2021 à Paris, avec Ferhat Mehenni, président du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK) – organisation classée terroriste en Algérie –, il a affirmé ignorer cette classification au moment de l’entretien. « J’avais complètement raté cette info », a-t-il expliqué. En larmes, il a ajouté n’avoir « qu’une seule douleur, celle d’être coupé de ma famille », demandant à pouvoir la retrouver.

Selon RSF, le journaliste avait été arrêté le 28 mai 2024 à Tizi-Ouzou, puis placé sous contrôle judiciaire, avant d’être incarcéré fin juin. La justice lui reproche des contacts avec un dirigeant de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), également engagé dans le MAK, entre en 2015 et 2017.

Fin juillet, la ville de Biot, dans les Alpes-Maritimes, avait désigné Christophe Gleizes comme juré symbolique de son prix littéraire. L’annonce a été faite devant la mairie par le maire, Jean-Pierre Dermit, qui a rappelé l’engagement de la commune pour la liberté de la presse.

Une condamnation contestée par RSF

La peine initiale de sept ans de prison ferme a suscité de nombreuses réactions. RSF a dénoncé des poursuites « sans fondement et totalement réfutées ». Pour l’ONG, cette affaire traduit une instrumentalisation du contexte politique. Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, a estimé que la justice algérienne avait « manqué une importante occasion de sortir par le haut ».

Franck Annese, fondateur de So Press, a qualifié la condamnation de « totalement injuste » et appelé à la « libération immédiate et inconditionnelle » du journaliste. Le ministère français des Affaires étrangères a, de son côté, « vivement regretté » la décision algérienne, assurant rester mobilisé.

Christophe Gleizes est connu pour ses enquêtes approfondies sur les enjeux sociaux et politiques du football africain. Il est notamment co-auteur, avec Barthélémy Gaillard, de Magique système. L’esclavage moderne des footballeurs africains (Marabout, 2018). Arrêté alors qu’il se trouvait en Algérie pour travailler sur l’histoire de la Jeunesse Sportive de Kabylie dans les années 1980. En attendant le verdict définitif de l’appel, son avenir judiciaire demeure incertain.

Selon sa famille au moment où l’affaire a été révélée, Christophe Gleizes partage une cellule de 10 m² avec un autre détenu. Il a accès à la télévision – dont beIN Sports et les chaînes algériennes – et peut emprunter trois livres par semaine à la bibliothèque de la prison.

Un journaliste en Algérie, un chercheur en Russie

L’affaire Christophe Gleizes n’est pas isolée. Alors qu’un journaliste français est poursuivi en Algérie, un autre ressortissant français, le chercheur Laurent Vinatier, se retrouve lui aussi pris dans un engrenage judiciaire à l’étranger.

Depuis dix-sept mois, il est détenu en Russie, loin de sa famille, après une arrestation très médiatisée à Moscou en juin 2024. Spécialiste reconnu de la Tchétchénie et conseiller du Centre pour le dialogue humanitaire, il travaillait depuis plus de vingt ans sur l’espace post-soviétique et multipliait les missions de médiation dans plusieurs régions en conflit.

Accusé de ne pas s’être enregistré comme « agent de l’étranger », il a été condamné en octobre 2024 à trois ans et trois mois de colonie pénitentiaire, la peine maximale prévue, alors que ce type d’infraction est habituellement sanctionné d’une simple amende. Les autorités russes ont ensuite ouvert une nouvelle procédure pour « espionnage », exposant désormais le chercheur à une peine pouvant atteindre vingt ans d’incarcération, malgré les appels répétés du Quai d’Orsay.

Dans une tribune publiée par Le Monde, une cinquantaine de personnalités - dont Annie Ernaux, Emmanuel Carrère ou Ingrid Betancourt – alertent sur ses conditions de détention et réclament que la France mobilise tous les moyens possibles pour obtenir sa libération. Pour elles, le sort de Laurent Vinatier dépasse son cas personnel : il engage la défense des droits humains et les valeurs que la France affirme porter.

Crédits image : Reporters Sans Frontière

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com