Librairies prises pour cible : le monde du livre dénonce un basculement démocratique

Les signataires décrivent un « assaut » multiforme : agressions, intimidations, diffamations, dégâts matériels, cyberharcèlement, pressions d’élu·e·s… Autant de pratiques qui s’inscrivent, écrivent-ils, « dans le sillon d’une dégradation de la vie démocratique », nourrie par une polarisation croissante. Depuis plus de deux ans, ajoutent-ils, les librairies sont particulièrement exposées aux tensions liées aux attaques du Hamas, à « la recrudescence de la colonisation israélienne dans les Territoires occupés » et à « la guerre génocidaire toujours en cours à Gaza ».

Plusieurs lieux sont cités nommément, ciblés pour des raisons précises : la présence d’un photographe sur les refuzniks israélien·ne·s aux Jours heureux (Rosny-sous-Bois), d’un livre de coloriage sur la Palestine chez Violette and Co (Paris), d’« une voix juive critique d’Israël » chez Transit (Marseille), la venue d’une rapporteuse spéciale de l’ONU à Petite Égypte (Paris), ou encore l’accueil d’une partie du colloque sur la Palestine annulé par le Collège de France à La Libre Pensée (Paris).

Des librairies ont vu leurs vitrines « souillées, taguées ou brisées », leurs locaux vandalisés, à Marseille (Petit Pantagruel), Périgueux (Les Bullivores), Nantes (Les Vagues), Paris (La Brèche, La Tête ailleurs, Rerenga), entre autres.

Violette and Co au cœur de la bataille

À ces actes matériels, la tribune ajoute désormais une « pression économique et politique » venue de la droite parisienne. Le 20 novembre, rappellent les signataires, le groupe politique de Rachida Dati, ministre de la Culture et candidate à la mairie de Paris, a profité de l’absence de la majorité municipale pour faire rejeter une subvention destinée à 40 librairies indépendantes, soit près de 500.000 euros, « au seul motif que parmi elles figurait la librairie Violette and Co ».

Or cette librairie lesbienne parisienne est, écrivent-ils, « harcelée et vandalisée cet été », puis prise pour cible « de manière répétée » par la droite parisienne. « Que Violette and Co soit une nouvelle fois désignée comme responsable du vote de la droite et de l’annulation de près de 500.000 euros de subventions relève d’un acharnement désormais manifeste », dénoncent-ils, s’interrogeant sur « les motivations réelles » d’un tel ciblage.

Le livre incriminé est From the River to the Sea de Nathi Ngubane. La tribune souligne qu’il s’agit du même ouvrage qui a servi de prétexte, le 9 février, à la perquisition par les forces israéliennes de la librairie Educational Bookshop à Jérusalem-Est, et à l’arrestation de deux libraires « pour “trouble à l’ordre public” ».

Une course à l’échalote

Les signataires expliquent que le slogan en question renvoie d’abord, historiquement, à un usage israélien visant à effacer la ligne verte dans l’espace public, et qu’il est aussi employé depuis longtemps par les Palestinien·ne·s pour réclamer à la fois l’autodétermination dans les territoires occupés et l’égalité des droits en Israël.

Réduire cette formule à une volonté de destruction d’Israël serait donc, selon eux, trompeur. Pour les mêmes, les glissements assimilant antisionisme et antisémitisme servent à discréditer des revendications légitimes et finissent par peser sur la liberté éditoriale, appauvrir le débat démocratique et fragiliser le rôle des librairies dans la circulation des idées.

« Si la droite ou quelque autre parti choisit, dans sa course à l’échalote, d’appliquer les fondamentaux de l’extrême droite, qu’ils n’espèrent ni notre silence, ni notre peur, ni encore moins notre “vote utile” », préviennent enfin les signataires. « Nous continuerons à défendre fermement le rôle des librairies indépendantes dans la diffusion des savoirs et leurs potentialités émancipatrices dans une société démocratique. »

Les promesses de la Ville de Paris

Comme il l’avait déjà indiqué à ActuaLitté, Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint à la Maire de Paris chargé du commerce, de l’artisanat et des professions culturelles, confirme qu’il portera à nouveau le dossier lors du prochain Conseil de Paris. Il rappelle que, depuis 2019, cette délibération est chaque année présentée sous la forme d’un article unique regroupant l’ensemble des librairies bénéficiaires : « Cette approche garantit un soutien collectif et équitable, fondé sur un consensus dépassant les clivages politiques. »

Pour lui, « pour la première fois, ce consensus a été rompu par le parti de Rachida Dati (Ndr : en novembre). Le rejet de cette délibération remet en cause le travail mené sur le terrain avec les libraires et fragilise des commerces de proximité essentiels à la diffusion du savoir, au débat public et à la pensée critique. »

Il replace l’affaire dans un contexte plus vaste de pressions visant les lieux de savoir, à quoi s’ajoute un paysage médiatique et éditorial de plus en plus concentré entre les mains de milliardaires de droite, ce qui influe sur l’opinion et réduit la diversité culturelle comme la vitalité démocratique. Face à cela, Nicolas Bonnet Oulaldj affirme la volonté de la Ville de Paris de maintenir son soutien. Alors à suivre.

