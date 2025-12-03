Bernard Werber brise le silence : “Chaque année je me rapproche d’une infirmité totale

« Il m’est arrivé un drame vers 9 ans », confie-t-il. Après plusieurs consultations, « un médecin m’a fait passer un test spécifique… et on découvre que j’étais positif ». La sentence — sans détour — a retenti : « Il m’a dit que j’allais être handicapé et que chaque année qui passe me rapproche d’une infirmité totale. »

Ce constat, aussi glaçant soit-il, aurait pu marquer un arrêt brutal. Mais Werber choisit d’en faire une épreuve transformatrice. Transformer l’ombre en matière à écrire plutôt que de se replier, l’écrivain a redoublé de créativité. « Ça m’a donné encore plus envie de lire, de créer des mondes imaginaires et surtout de ne pas me contenter du réel », affirme-t-il.

Ainsi, sa maladie — cet alourdissement du corps — semble avoir catalysé son imaginaire et nourri certaines de ses œuvres. Pour lui, l’écriture n’a jamais été simplement un refuge : c’est une manière de transformer la douleur et la fragilité en art, en questionnements, en envolées vers d’autres dimensions.

Comprendre la spondylarthrite ankylosante

Cette maladie est un rhumatisme inflammatoire chronique qui affecte principalement la colonne vertébrale et les articulations du bassin — mais peut aussi concerner d’autres articulations (genoux, épaules, chevilles) ou des tendons.

Elle se manifeste par des poussées douloureuses, des raideurs, et — dans des cas anciens ou non traités — un enraidissement progressif des vertèbres. Toutefois, grâce aux traitements modernes (anti-inflammatoires, traitements de fond, etc.), l’évolution vers une rigidité complète reste heureusement rare.

Une confidence rare dans la vie d’un homme discret

Bernard Werber, 64 ans, est un auteur prolifique — mais il a toujours su garder une certaine réserve sur sa vie privée. Ce partage, dans l’intimité d’une émission de télévision, constitue donc une première. Nombreux sont ceux à découvrir, à travers ces mots, un visage plus vulnérable, plus humain de l’écrivain.

Cette confidence s’inscrit d’ailleurs au moment de la sortie de son dernier livre, ce qui pourrait donner à l’actualité littéraire un relief tout à fait singulier.

Ce qui frappe dans le récit de Werber, c’est moins l’annonce d’une maladie que la manière dont il l’a apprivoisée. Là où certains auraient vu un frein — voire une fatalité —, lui a trouvé une source d’élan. Peut-être parce qu’un esprit capable d’imaginer des mondes entiers ne se contente jamais d’un seul horizon.

Sa voix, fragile parfois, porte aussi la force de celui qui refuse de capituler. Elle résonne, non pas comme un appel à la pitié, mais comme un témoignage vivant : oui, la douleur existe. Oui, le corps fléchit. Mais l’esprit, lui — peut-être — gagne en liberté.

