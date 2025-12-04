“L’amour des livres tient à peu de choses“ : entretien avec Hajar Azell

Hajar Azell raconte d’abord comment s’est noué son engagement auprès de Lire et Faire Lire. « J’ai rejoint le comité de soutien de Lire et Faire Lire par l’intermédiaire de mon éditeur. C’est un engagement qui me tient à cœur, et je suis heureuse de pouvoir bientôt participer aux activités organisées par l’association. »

Son implication se situe aujourd’hui du côté du soutien public et de la participation aux actions portées par l’association, avec en ligne de mire la rencontre avec les bénévoles et les enfants.

Interrogée sur ce que réalise Lire et Faire Lire, elle insiste sur le rôle décisif de quelques figures dans la naissance du goût de lire.

« L’amour des livres tient à peu de choses : un parent qui nous inspire, un professeur qui nous encourage, une personne qui nous conseille une histoire pour traverser un moment de vie. Lire et Faire Lire veille précisément à faire naître ces liens. »

Pour elle, ces présences, parents, enseignants, adultes qui recommandent un texte, s’apparentent aux bénévoles qui se rendent dans les écoles et structures partenaires de l’association, en créant des moments d’écoute et de partage autour du livre.

La dimension intergénérationnelle occupe une place centrale dans sa réflexion. « L’action de l’association est précieuse, car elle protège l’un des liens fondamentaux en matière de lecture : la transmission. Personnellement, j’ai été initiée à la littérature par mes parents qui me tendaient des histoires, mais aussi par mes grands-parents, qui m’en racontaient. »

Ces souvenirs renvoient aux contes qui ont bercé son enfance : « Au Maroc où j’ai grandi, ma grand-mère maternelle me disait des contes où l’arabe se mêlait à l’amazigh. J’en garde des souvenirs solaires, une grande admiration pour les conteurs et, plus tard, l’envie de trouver une voix littéraire qui fasse une place à l’oralité. »

De ses propres lectures à l’accompagnement des jeunes lecteurs

Lorsqu’elle évoque la littérature jeunesse, Hajar Azell se tourne vers les livres qui ont marqué sa propre adolescence, tout en les reliant au parcours des lecteurs d’aujourd’hui.

« Les sorties d’Harry Potter ont marqué ma jeunesse : j’attendais chaque nouveau livre avec une impatience fébrile. Je crois qu’il faut toujours commencer par ce qu’on aime, car un livre mène souvent à un autre. Je n’aurais jamais découvert Borges si je n’avais pas d’abord apprivoisé la lecture grâce aux enquêtes d’Agatha Christie et aux mondes fantastiques de Philip Pullman. »

Elle souligne aussi la nécessité de persévérer dans la lecture : « Il faut également faire confiance à l’auteur et s’accrocher les 30-50 premières pages. Je me souviens de Germinal, dont je relisais sans cesse le début, jusqu’au jour où, après ces fameuses 30 pages, j’ai découvert un livre-monde qui fait partie de mes œuvres préférées. »

Pour elle, l’enjeu des livres proposés aux enfants ne se résume pas à un corpus figé, mais à la capacité de susciter un désir de lecture. « Les enfants d’aujourd’hui ont accès à une littérature d’une grande richesse, mais ce qui reste essentiel, selon moi, ce sont les livres qui donnent envie de poursuivre le chemin de lecture, quel qu’il soit. »

Invitée à se projeter dans la situation des enfants auxquels les bénévoles lisent des histoires, elle pense immédiatement à Roald Dahl. « J’aurais adoré entendre les livres de Roald Dahl : Matilda, Le Bon Gros Géant, James et la grosse pêche… Ces histoires ont une fantaisie folle, une liberté de ton qui ouvre grand la porte de l’imaginaire. Elles sont drôles, parfois irrévérencieuses, et en même temps incroyablement tendres. »

Lire pour les adolescent·es : une voix qui accompagne

Si elle intervenait auprès d’un public plus âgé, un roman s’imposerait pour elle : « S’il s’agissait d’adolescents, je lirai L’attrape-cœur de J.D. Salinger. Je suis tombée amoureuse de ce héros à la fois drôle, désabusé et terriblement émouvant. »

Elle explique ce choix par la force de la langue du roman : « Pour la langue de ce texte, qui nous plonge immédiatement dans la psyché de cet adolescent. On est avec lui, on le suit, on voit le monde avec ses yeux. C’est une expérience littéraire très forte, qui peut accompagner un lecteur au moment précis où il cherche à comprendre qui il est. »

Hajar Azell cite enfin les mots du personnage principal, qui résument la puissance d’attachement que peut créer un livre : « Le personnage le dit lui-même : “mon rêve, c’est un livre qu’on n’arrive pas à lâcher et, quand on l’a fini, on voudrait que l’auteur soit un copain, un super-copain, et on lui téléphonerait chaque fois qu’on en aurait envie. Mais ça n’arrive pas souvent.” Salinger parvient à créer ce lien rare : celui d’un héros qui devient presque un compagnon de route. »

À travers ces références, de Roald Dahl à Salinger, de Harry Potter à Germinal, Hajar Azell décrit la lecture comme une histoire de voix et de relations : celles qui lisent à haute voix, celles qui ont compté dans l’enfance, et celles des personnages de fiction qui accompagnent les lecteurs à différents moments de leur vie.

Crédits photo : F. Mantovani © Gallimard - Didier Magnat / Lire et faire lire

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com