Andropause : comment rester un homme en pleine forme après 50 ans ?

Troubles du désir, fatigue persistante, coups de blues, difficultés de mémorisation… Ces signaux peuvent marquer l’entrée dans une période souvent passée sous silence : l’andropause. Dès la cinquantaine, la baisse progressive du taux de testostérone bouscule le corps et l’équilibre quotidien de nombreux hommes.

Bonne nouvelle : il existe aujourd’hui des solutions pour atténuer ces effets et conserver durablement sa vitalité, ses performances physiques, sa clarté d’esprit et sa vie sexuelle. Mode de vie adapté, nouvelles routines ou traitements ciblés : cette transition masculine peut être pleinement accompagnée.

Les éditions Flammarion nous en offrent les premières pages en avant-première :

Andrologue depuis plus de vingt ans et spécialiste du « bien vieillir », le Dr Marc Galiano décrypte en profondeur cette étape encore méconnue de la vie masculine.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com