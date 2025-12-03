Mi-Livre Mi-Raisin : quand les éditeurs rencontrent les vignerons engagés

À écouter Antonin Iommi-Amunategui, éditeur chez Nouriturfu et organisateur de Mi-Livre Mi-Raisin, raconter la genèse du salon, on comprend vite que l’événement n’est pas une fantaisie de programmateur mais l’expression d’un lien ancien, presque organique, entre deux mondes qu’il arpente depuis longtemps. « Nous, on est une maison d’édition mais aussi d’événements, et on est quand même pas mal spécialisés dans le vin naturel », rappelle-t-il d’emblée. Cette double appartenance, vécue au quotidien, a fait naître l’intuition qu’il existait « beaucoup de passerelles entre ces deux univers ».

Le pari est lancé en 2019, sans savoir si le public suivrait. « On n’avait aucune idée de si ça allait prendre », reconnaît-il aujourd’hui. Pourtant, la greffe a pris immédiatement : les visiteurs affluent et, plus surprenant encore, vignerons et éditeurs s’entendent à merveille. Certains deviennent amis, d’autres collaborent en dehors du salon. L’accord, loin d’être forcé, paraît naturel. « On les mélangeait littéralement : un vigneron, puis un éditeur, et ainsi de suite. » Cette proximité engendre une ambiance « de feu », chaleureuse, presque familiale.

Avec les années, la sélection s’est affinée. Le salon revendique désormais une cohérence politique assumée, autant du côté des vins que des livres. Antonin le dit sans détour : « Le vin naturel est très engagé par principe, dans la vigne comme au chai. » En miroir, il tient à accueillir des maisons d’édition qui « ne baissent pas la tête ». Certaines, comme Libertalia ou La Fabrique, sont régulièrement prises à partie du fait de leur engagement et trouvent dans le salon un espace solidaire, aligné avec leurs valeurs.

Construire les binômes vin/livre demande un mélange de méthode et d’intuition. Certains accords relèvent du clin d’œil — un nom de cuvée qui répond à un titre — d’autres plongent plus profondément dans les affinités entre un domaine et un catalogue. Au fil des éditions, les exemples se multiplient, parfois jusqu’à un auteur commun entre un vigneron et une maison.

Les temps forts contribuent aussi à cette dramaturgie agricole et littéraire. Le Prix de la page 20, remis par des professionnels du vin, s’amuse du double sens. « C’est vraiment la page numéro 20, mais c’est aussi le mot vin (20) », sourit Antonin. En miroir, le Prix du vin d’auteur est décidé par des professionnels du livre, comme un jeu de renversement.

Autre rituel devenu culte : le binge reading. Trente textes, une page chacun, lus à la mitraillette par un vigneron-slameur du Beaujolais, David Large. « Les spectateurs sont bluffés par ses performances », souligne Antonin. Cette année s’ajoute un showcase de L’Étrangère, alias Eugénie Mérieau, autrice et musicienne, qui offrira trente minutes de concert au milieu du salon.

Reste l’expérience des visiteurs, pensée comme une traversée. Beaucoup arrivent par un versant — la littérature ou le vin — mais repartent les bras chargés des deux. « On ne peut pas faire l’impasse : tout est mélangé », insiste Antonin. Le salon crée ainsi un espace où la curiosité circule, où les goûts se déplacent. Un lieu doux, joyeux, singulier, qui ne ressemble « ni à un salon du livre traditionnel, ni à un salon du vin traditionnel ».

