Le Racing Club de France rend hommage au regretté Elie Robert-Nicoud

Scènes de boxe est une plongée dans ce que Louis Sanders - pseudonyme d’Élie Robert-Nicoud - décrit comme une vérité brute : « La boxe n’est pas un sport, elle est une identité faite de douleur et de lumière, de gloire et de défaites. » L’auteur y explore ces trajectoires cabossées qui font la mythologie de ce monde, à l’image de Max Baer, champion hanté par les deux hommes morts sous ses coups. Entre éclats de bravoure, solitude des vestiaires et fantômes qui ne quittent jamais les gants, Sanders assemble des fragments où se croisent figures légendaires, épisodes méconnus et visions très personnelles du noble art.

Élie Robert-Nicoud connaissait la boxe de l’intérieur, au point d’avoir fondé lui-même un club, le Saint-Pardoux Boxing Club, en Dordogne. Scènes de boxe en porte la marque - un regard sans romantisme inutile, mais habité par une profonde compréhension des codes et des destins que forge ce sport.

Né à Paris le 3 août 1963 et mort à Limoges le 2 août 2023, Élie Louis Robert-Nicoud s’est imposé comme une voix singulière de la littérature française. Romancier, essayiste et traducteur, il s’est fait connaître dans le roman noir, la littérature d’enfance et de jeunesse, ainsi que dans la traduction - notamment pour Payot & Rivages, où il a dirigé une collection de littérature étrangère. Il a décroché en 2003 le Grand prix du roman noir français pour Passe-temps pour les âmes ignobles.

La remise se tiendra au siège du club, rue Éblé, en présence de l’Association des Écrivains Sportifs (AES), partenaire historique du Racing pour ses distinctions littéraires. Le jury, présidé cette année par Thomas Bauer, a salué la puissance narrative et la sensibilité de ce livre qui traverse un siècle de boxe tout en donnant voix à ses figures, ses lieux et ses mythologies.

Le jury comptait également Benoît Heimermann (président d’honneur), Claude Boli, Jean Durry, Maryse Ewanje-Epée, Bernard Morlino et Joy Raffin.

Au cours de la même soirée, le Grand Prix Sport et Littérature 2025 a été décerné à Joue-là comme Godard de Laurent Sagalovitsch, publié par Les Livres de la Promenade.

Le jury a également distingué Murielle Magellan, qui reçoit le Prix du Document et du Patrimoine Sportif – remis avec le soutien du Musée national du Sport – pour L’Éloge du tennis (Rivages). Le Prix du Beau Livre revient quant à lui à Michel Pastoureau et Georges Vigarello pour leur ouvrage Sports. Une histoire de 1860 à nos jours (Seuil).

En 2024, le jury avait distingué Courir d’Andrea Marcolongo (Gallimard) avec le Grand Prix Sport et Littérature, Quand les champions étaient des dieux de Pascal Charlet et Annie Colognat (Libretto) avec le Prix du Document Sportif, ainsi que La Ruée vers l’or d’Ernest Pignon-Ernest et Pierre-Louis Basse (En Exergue) pour le Prix du Beau Livre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Elie Robert-Nicoud (©Julien Falsimagne - LEEXTRA)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com