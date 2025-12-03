Là où tu vas d’Étienne Davodeau remporte le Grand Prix RTL de la BD 2025

Fin novembre, le jury - composé de membres de RTL, de Cultura et des libraires - s’est réuni pour choisir la BD de l’année, et c’est la dernière création du dessinateur et scénariste français qui a remporté les suffrages. Connu pour ses bandes dessinées documentaires, où il se met souvent en scène et part en reportage pour interroger la société, Étienne Davodeau opère ici un déplacement notable.

Dans Là où tu vas, ce n’est pas lui que le lecteur suit, mais sa compagne, Françoise Roy, infirmière spécialisée dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles de la mémoire.

Le thème pourrait sembler austère ou intimidant, mais l’auteur en tire un récit profondément humain. Davodeau transforme cette exploration du soin et de la fragilité en un album traversé d’espoir, témoignant d’un regard sensible porté sur les vies abîmées et sur celles et ceux qui les accompagnent.

Chaque mois, RTL distingue la Bande dessinée RTL du mois, en partenariat avec Cultura. Les neuf albums récompensés tout au long de l’année deviennent automatiquement finalistes pour le Grand Prix RTL de la bande dessinée.

Outre Étienne Davodeau, les finalistes étaient : Marcie de Cati Baur (Dargaud) ; Mary Bell, l’enfance meurtrière de Vanessa Belardo et Théa Rojzman (Glénat) ; Il déserte d’Antoine de Caunes et Xavier Coste (Dargaud) ; La terre verte d’Alain Ayroles et Hervé Tanquerelle (Delcourt) ; Plus loin qu’ailleurs de Christophe Chabouté (Vents d’Ouest) ; L’amourante de Pierre Alexandrine (Glénat) ; Les cheveux d’Edith de Fabienne Blanchot, Catherine Locandro et Dawid (Dargaud) ; et Danser avec le vent d’Emmanuel Lepage (Futuropolis).

Ulysse & Cyrano, de Xavier Dorison, Antoine Cristau et Stéphane Servain (Casterman), avait remporté le Grand Prix RTL de la bande dessinée 2024.

Crédits photo : © Alain Bujak (Futuroplis)

