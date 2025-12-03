Jacques de Saint-Victor récompensé au Sénat

Le prix principal est revenu à Jacques de Saint-Victor pour Les loups de Tanger, publié chez Calmann-Lévy. Son roman, ancré dans une ville-frontière où se croisent ambitions, intrigues et zones d’ombre, a manifestement séduit le jury.

À ses côtés, un coup de cœur a été attribué à Ahmed Youssef pour L’origine du monde de Gustave Courbet, un destin égyptien, paru chez Lyre de Mercure. Un texte singulier, entre enquête artistique et voyage intime, qui a retenu l’attention des jurés.

Placée sous le patronage de l’Ambassadrice du Royaume du Maroc en France, la remise du prix s’est déroulée en présence du maire du 6ᵉ arrondissement, Jean-Pierre Lecoq. Il a été remis dans le salon Pourpre du Sénat le 1er décembre à 18h30 autour d’un cocktail.

Les membres du jury

La sélection a été effectuée par un jury présidé par Christian Jambet, de l’Académie française. Autour de lui siégeaient notamment Philippe Charlier, Pauline Clavière, Renaud Donnedieu de Vabres, Bruno Fuligni, Anne Lauvergeon, Sylvana Lorenz, Pierre Manenti, SAR le Prince Joachim Murat, Camille de Peretti, Louis Sarkozy et Jean Tulard, membre de l’Institut.

Avant la décision finale, plusieurs ouvrages étaient en lice :

Patrice Franceschi, Dernière lutte avant l’aube (Grasset)

Dounia Hadni, La Hchouma (Albin Michel)

Jacques de Saint-Victor, Les loups de Tanger (Calmann-Lévy)

Stéphane Simmonet, Forteresses allemandes dans la France libérée (Allary)

Ahmed Youssef, L’origine du monde de Gustave Courbet, un destin égyptien (Lyre de Mercure)

