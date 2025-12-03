Les Sentiers d’Anahuac remporte le Grand Prix de la Critique ACBD 2026

Le livre s’articule autour de la rencontre entre Bernardino de Sahagún, moine franciscain du XVIᵉ siècle, et Antonio Valeriano, un jeune Nahua. Ensemble, ils entreprennent de préserver les traces d’une civilisation menacée d’effacement. À travers cette relation, le roman graphique explore avec profondeur les enjeux de transmission, les circulations culturelles, le métissage et la survivance des savoirs.

L’ampleur historique de l’entreprise, la précision documentaire de son écriture et l’inventivité de sa composition visuelle - où se croisent gravure européenne et iconographie inspirée des codex précoloniaux - ont largement convaincu le jury de l’ACBD.

« Avec Les Sentiers d’Anahuac, nous avons tenté une expérience : comment exprimer au plus près de ses nuances un phénomène historique en exploitant les ressources spécifiques du langage de la bande dessinée. Comment allier rigueur documentaire et liberté créative, sans jamais rogner l’une aux dépens de l’autre. Nous sommes très heureux, et émus, que les jurés y aient été sensibles », soulignent Romain Bertrand et Jean Dytar.

Jean Dytar ajoute que ce prix a « une saveur particulièrement émouvante, car depuis de nombreuses années je mesure à quel point il est une référence : la liste des lauréats est même très intimidante ! ».

Les finalistes étaient Une obsession de Nine Antico (Dargaud), Sangliers de Lisa Blumen (L’employé.e du Moi), Les Sentiers d’Anahuac de Romain Bertrand et Jean Dytar (Delcourt), Silent Jenny de Mathieu Bablet (Rue de Sèvres) et Soli Deo Gloria de Jean-Christophe Deveney et Edouard Cour (Dupuis).

L’Association des journalistes et critiques de bande dessinée a distingué, l'édition précédente, Deux filles nues, de Luz, publié chez Albin Michel.

Crédits photo : © Vollmer-Lo (Grand Prix de la Critique ACBD)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com