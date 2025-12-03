Les éditions Libertalia visées par le ministère de l'Intérieur pour un jeu de cartes

Paru le 7 novembre dernier, le jeu de cartes Fachorama, publié par les éditions Libertalia, a rencontré son public : la première impression est entièrement écoulée, et une seconde permettra de se le procurer en janvier 2026.

Pour ce même jeu, l'éditeur est visé par une plainte du ministère de l'Intérieur, a révélé Europe 1, média proche de l'extrême droite et propriété du milliardaire Vincent Bolloré. Le Parisien, qui a confirmé l'information ce mercredi 3 décembre, évoque la réaction très courroucée du syndicat policier Alliance Police Nationale vis-à-vis de la carte « Flic raciste de la Bac [Brigade anti-criminalité, NdR] ».

Sur le réseau social Facebook, le syndicat Alliance a indiqué, ce 1er décembre, que Fachorama « insulte nos collègues ». « C’est un crachat en pleine figure de nos collègues. Aucun prétexte “humoristique” ne justifie la haine », poursuit l'organisation professionnelle.

« C’est une atteinte claire et nette à la dignité des policiers. C’est diffamant, c’est un amalgame nauséabond. Ces propos, même présentés sous couvert d’humour ou de dérision, contribuent à nourrir un discours de discrédit envers les femmes et les hommes de la police nationale », a encore précisé Éric Henry, délégué national d’Alliance Police Nationale, auprès d'Europe 1.

La proximité du syndicat Alliance avec l'extrême droite a été pointée par plusieurs médias. En juillet 2024, Fabien Vanhemelryck, secrétaire général de l'organisation, avait expliqué à Mediapart que l'appel au barrage au Rassemblement national du président de la République et du Premier ministre, lors des élections européennes puis des législatives anticipées de 2024, était « une énorme connerie ».

Éric Henry, le délégué national, s'était pour sa part réjoui des 49,33 % des voix obtenues par Christophe Barthès, candidat du Rassemblement national, dans l'Aude après le premier tour des élections législatives, rappelait L'Humanité.

Le ministère de l'Intérieur n'a pas apporté d'autres informations sur cette plainte, mais le ministre Laurent Nuñez, était présent, rappelons-le, lors de la manifestation devant l'Assemblée nationale organisée par le syndicat Alliance en février dernier. Aux côtés de Bruno Retailleau, alors locataire de la Place Beauvau, il avait participé à ce rassemblement pour demander plus de moyens « indemnitaires » et « matériels », selon Libération.

Une criminalisation de l'antifascisme ?

Nous avons tenté de joindre les éditions Libertalia, sans succès pour le moment. La maison a déjà collaboré par le passé avec le collectif antifasciste La Horde, pour un autre jeu de société, intitulé Antifa, le jeu. Une première édition, sortie en septembre 2021, s'était rapidement écoulée, mais la seconde édition, parue en octobre 2022, s'était heurtée elle aussi à la polémique.

À l'époque, le message provenait de plusieurs députés du Rassemblement national, puis du Syndicat des Commissaires de la Police Nationale (SCPN), lequel avait interpelé la Fnac au sujet du jeu : « Ce “jeu” est en vente à la Fnac. @Fnac un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas, qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations ? »

À LIRE - Menacé de mort aux États-Unis, Mark Bray trouve refuge en Espagne

La chaine de grandes surfaces culturelles avait alors réagi en retirant le titre de ses rayons et de son site, avant de rétropédaler quelques jours plus tard, après une « vérification approfondie ».

Quelques cartes du jeu de 7 familles Fachorama

Cette fois, la plainte émane du ministère de l'Intérieur, ce qui permet de constater les nouvelles sensibilités de l'État vis-à-vis de la liberté de création.

Cette nouvelle affaire s'inscrit en effet dans une série inédite d'interventions des pouvoirs publics ou de restrictions autoritaires. Se sont ainsi succédé l'expulsion du territoire français de l'autrice italienne Elena Mistrello, le 21 novembre dernier ; le transfert au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée d'un détenu auteur d'un livre de recettes de cuisine ; ou encore la censure d'un titre sélectionné pour un prix littéraire par l'Éducation nationale, parce qu'il évoquait le plaisir sexuel féminin.

Photographie : Fachorama, le jeu de cartes publié par les éditions Libertalia

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com