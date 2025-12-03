Poésie, pour tout dire : une nouvelle collection sur la parole des poètes

La collection propose « de regarder la poésie non comme une chose sacrée, mais comme une expérience sensible », assure l'éditeur. Elle choisit de donner la parole « à celles et ceux qui savent, par la pratique, que la poésie n’existe pas sans un regard critique qui l’accompagne et la prolonge ».

L’objectif : faire dialoguer création et réflexion, voix poétique et pensée de la poésie. Elle a pour vocation d’accompagner les poésies dans la diversité des langues, des époques et des styles, et de redonner « à la parole poétique une place au cœur du débat intellectuel et citoyen ».

L'éditeur est formel : « En France, la poésie est bel et bien vivante. Les ventes de livres de poésie progressent, à un rythme soutenu. » Et de constater qu'elle attire et rassemble « souvent en dehors des circuits institutionnels et des programmations officielles ».

Une trilogie inaugurale

Trois essais ouvriront la collection, trois voix, trois approches de la poésie contemporaine. Les premières publications, prévues pour mai 2026, sont portées par Olivier Barbarant, Didier Cahen et Anne Malaprade. « Leurs trois volumes couvrent une grande partie du spectre poétique actuel et constituent un triptyque inaugural : un lancement collectif et exigeant, à l’image de la collection », présente Illador.

Premières parutions :

Olivier Barbarant, Les quatre vents de la poésie (chroniques de la revue Europe, avril 2020 – décembre 2023, volume 1)

Spécialiste d’Aragon et de Jaccottet, Olivier Barbarant est inspecteur général de lettres au ministère de l’Éducation nationale, ainsi que poète et essayiste. Pendant quatre ans, il a animé la chronique « Les quatre vents de la poésie » dans la revue Europe. Ses recueils paraissent dans la collection « Blanche » des Éditions Gallimard, où l’on retrouve notamment Séculaires et Partitas pour un violon seul. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des voix majeures de la poésie contemporaine française.

Anne Malaprade, Les mots font toujours des histoires (de Marianne Alphant àVirginia

Woolf)

Grande lectrice d’Emmanuel Hocquard et de Bernard Noël - auquel elle a consacré sa thèse - Anne Malaprade a fait paraître quatre livres de fiction aux Éditions Isabelle Sauvage. Son travail de création s’accompagne d’un ensemble nourri de notes critiques, de lectures et de recensions. Sa pensée s’élabore à la lisière de la prose et de la poésie, dans une langue à la fois incarnée et rigoureuse.

Didier Cahen, Edmond Jabès, l’homme et le livre (Nouvelle édition revue et augmentée, initialement parue dans la collection «Poètes d’aujourd’hui », Éditions Seghers, 2007)

Essayiste et poète, Didier Cahen est l’auteur de travaux essentiels consacrés à Edmond Jabès, Paul Celan et André du Bouchet. Il publie ses recueils aux Éditions Tarabuste - Le peu des hommes, Contes avant l’heure - ainsi qu’à La Lettre Volée, avec Squelêtre. Cette réédition enrichie de son essai sur Jabès fait résonner mémoire et voix poétique.

Illador est une maison d’édition indépendante dédiée principalement à la poésie. Elle tire son nom de Majorque, cette île appelée « l’île d’or », reconnue pour son ancrage artistique et littéraire. Sa démarche s’inspire de l’histoire remarquable de ce port méditerranéen, lieu qui a vu passer Frédéric Chopin, George Sand, Jorge Luis Borges, Joan Miró, Jorge Semprun et bien d’autres encore.

À LIRE - Le Rouergue noir passe au format poche

Son catalogue réunit notamment John Betjeman, Joan Maragall, Josette Ségura, Jean-Marc Sourdillon et Jan Wagner. La ligne éditoriale s’affirme comme « nomade et vagabonde, libre dans son esprit comme dans ses mots, multilingue, attachée aux formes classiques, convaincue de la force du beau, et toujours en quête d’un mieux-dire, même dans l’échec ». On y lira avant tout une manière poétique d’éditer : un hommage rendu aux poètes.

Crédits photo : Iliador

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com