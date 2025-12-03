Poésie, pour tout dire : une nouvelle collection sur la parole des poètes

La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.
Le 03/12/2025 à 12:35 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
03/12/2025 à 12:35
0
Commentaires
3
Partages
La collection propose « de regarder la poésie non comme une chose sacrée, mais comme une expérience sensible », assure l'éditeur. Elle choisit de donner la parole « à celles et ceux qui savent, par la pratique, que la poésie n’existe pas sans un regard critique qui l’accompagne et la prolonge ».
L’objectif : faire dialoguer création et réflexion, voix poétique et pensée de la poésie. Elle a pour vocation d’accompagner les poésies dans la diversité des langues, des époques et des styles, et de redonner « à la parole poétique une place au cœur du débat intellectuel et citoyen ».
L'éditeur est formel : « En France, la poésie est bel et bien vivante. Les ventes de livres de poésie progressent, à un rythme soutenu. » Et de constater qu'elle attire et rassemble « souvent en dehors des circuits institutionnels et des programmations officielles ».
Trois essais ouvriront la collection, trois voix, trois approches de la poésie contemporaine. Les premières publications, prévues pour mai 2026, sont portées par Olivier Barbarant, Didier Cahen et Anne Malaprade. « Leurs trois volumes couvrent une grande partie du spectre poétique actuel et constituent un triptyque inaugural : un lancement collectif et exigeant, à l’image de la collection », présente Illador.
Premières parutions :
Olivier Barbarant, Les quatre vents de la poésie (chroniques de la revue Europe, avril 2020 – décembre 2023, volume 1)
Spécialiste d’Aragon et de Jaccottet, Olivier Barbarant est inspecteur général de lettres au ministère de l’Éducation nationale, ainsi que poète et essayiste. Pendant quatre ans, il a animé la chronique « Les quatre vents de la poésie » dans la revue Europe.
Ses recueils paraissent dans la collection « Blanche » des Éditions Gallimard, où l’on retrouve notamment Séculaires et Partitas pour un violon seul. Il est aujourd’hui considéré comme l’une des voix majeures de la poésie contemporaine française.
Anne Malaprade, Les mots font toujours des histoires (de Marianne Alphant àVirginia
Woolf)
Grande lectrice d’Emmanuel Hocquard et de Bernard Noël - auquel elle a consacré sa thèse - Anne Malaprade a fait paraître quatre livres de fiction aux Éditions Isabelle Sauvage. Son travail de création s’accompagne d’un ensemble nourri de notes critiques, de lectures et de recensions. Sa pensée s’élabore à la lisière de la prose et de la poésie, dans une langue à la fois incarnée et rigoureuse.
Didier Cahen, Edmond Jabès, l’homme et le livre (Nouvelle édition revue et augmentée, initialement parue dans la collection «Poètes d’aujourd’hui », Éditions Seghers, 2007)
Essayiste et poète, Didier Cahen est l’auteur de travaux essentiels consacrés à Edmond Jabès, Paul Celan et André du Bouchet. Il publie ses recueils aux Éditions Tarabuste - Le peu des hommes, Contes avant l’heure - ainsi qu’à La Lettre Volée, avec Squelêtre. Cette réédition enrichie de son essai sur Jabès fait résonner mémoire et voix poétique.
Illador est une maison d’édition indépendante dédiée principalement à la poésie. Elle tire son nom de Majorque, cette île appelée « l’île d’or », reconnue pour son ancrage artistique et littéraire. Sa démarche s’inspire de l’histoire remarquable de ce port méditerranéen, lieu qui a vu passer Frédéric Chopin, George Sand, Jorge Luis Borges, Joan Miró, Jorge Semprun et bien d’autres encore.
À LIRE - Le Rouergue noir passe au format poche
Son catalogue réunit notamment John Betjeman, Joan Maragall, Josette Ségura, Jean-Marc Sourdillon et Jan Wagner. La ligne éditoriale s’affirme comme « nomade et vagabonde, libre dans son esprit comme dans ses mots, multilingue, attachée aux formes classiques, convaincue de la force du beau, et toujours en quête d’un mieux-dire, même dans l’échec ». On y lira avant tout une manière poétique d’éditer : un hommage rendu aux poètes.
Crédits photo : Iliador
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.
25/11/2025, 17:54
Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.
23/11/2025, 07:00
On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025.
21/11/2025, 18:14
Il y a les héros connus mais également les méconnus. Après les plongeurs italiens au large des côtes bretonnes en 1928-1930, je souhaite faire connaître un ...portugais au far-west qui réussira (ou pas ?) à sauver un fort entouré de milliers d'Indiens. Sur la piste Bozeman en 1866 un nouveau traité, signé par quelques tribus, permet aux pionniers (mais aussi aux chercheurs d'or) de passer du Wyoming au Montana. Mais les Lakotas Sioux, les Cheyennes et Arapahos, eux, n'ont pas signé ! Alors pour protéger les pionniers, l'armée va construire plusieurs forts le long de la piste Bozeman.
21/11/2025, 08:00
Le ministère du Travail et des Solidarités annonce l'extension prochaine, pour tous les employeurs et tous les salariés de l'édition de livres, d'un avenant à la convention collective nationale. Celui-ci porte sur les salaires minima garantis.
20/11/2025, 10:53
Le comité du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) annonce la nomination de Sabine Madeleine au poste de directrice générale et gérante, à compter du 17 novembre 2025. Administratrice du CFC pendant sept ans, dont deux en qualité de présidente, « elle en connait parfaitement les enjeux et le fonctionnement », assure le comité.
18/11/2025, 09:08
L’histoire d’Antar ibn Shaddad, né esclave, devenu poète et guerrier, et dont la bravoure a traversé les siècles. Ce récit vous fera voyager à travers les déserts d’Arabie, entre aventures, combats, poésie et passion interdite. Mais plus qu’une épopée, La Légende d’Antar est une ode à la dignité, à l’émancipation et à la quête de liberté. Parce qu’il y a des héros qu’on ne croise qu’une fois dans une vie. Antar en fait partie. Projet présenté par painyverse.
18/11/2025, 09:00
Le 6 novembre, les principales organisations représentatives des auteurs – SGDL, SNAC, SAJ, ADAGP, SAIF et La Scam – ainsi que le Syndicat national de l’édition (SNE) ont officiellement créé l’AMAEL, l’Association de Médiation des Auteurs et des Éditeurs de Livres. Cette assemblée générale constitutive marque l’aboutissement de longues années de travail interprofessionnel, mené d’abord en 2014, puis en 2023, sous l’égide du ministère de la Culture.
17/11/2025, 17:44
Après plusieurs années au sein du groupe Editis, où elle avait gravi les échelons jusqu’à piloter la stratégie marketing de plusieurs maisons, Vanessa Lavergne entame un nouveau chapitre professionnel : elle rejoint Les Nouveaux Éditeurs en tant que directrice marketing et membre du comité de direction.
17/11/2025, 12:36
À l’approche des fêtes, la consultante en créativité et enseignante certifiée Zentangle®, Karen Rutter dévoile un tout nouveau calendrier de l’Avent pensé comme un voyage créatif. La campagne Ulule ouvre du 28 octobre 2025 jusqu’au 12 décembre 2025 : l’occasion pour les contributeurs d’embarquer dans un univers visuel et ludique, et d’offrir (ou s’offrir) un objet unique, fait main, en édition limitée. L'occasion de faire une pause et prendre un moment pour soi pendant le rush des fêtes de fin d’année.
16/11/2025, 08:00
Spiritus Maximus est une saga de romans SF/Fantasy en 6 Tomes, représentant plus de 10 ans de travaux de créations audio-visuels réadaptés au format écrit. Avec une thématique centrée sur le Voyage dans le Temps et le Multivers, cette saga s'encre parfaitement dans la méta SF du moment. Projet présenté par Samuel Montesanti.
15/11/2025, 09:00
À partir du 1er janvier 2027, Thomas Coesfeld sera le nouveau président-directeur général du conglomérat allemand Bertelsmann, propriétaire, notamment du groupe éditorial international Penguin Random House. Aujourd'hui à la tête de la filiale musicale BMG, Coesfeld est le petit-fils de Reinhard Mohn, à l'origine de l'internationalisation de Bertelsmann.
14/11/2025, 11:35
Nouveau projet de TWprod, le BD-zine Mondes-Croisés se propose de vous faire découvrir de nouveaux auteurs dans différents genres. SF, historique, humour, jeunesse... Des histoires courtes, des histoires longues (dont la suite se trouvera alors dans le numéro suivant) Mondes-Croisés ne s'interdit rien! Le 1er numéro vous plongera dans 7 projets portés par 9 artistes. 1 revue pour 7 projets de jeunes talents à découvrir. C'est un appel à l'aventure! Projet présenté par TWProd.
14/11/2025, 09:30
Le Bicentenaire de la Photographie, de septembre 2026 à septembre 2027, célèbrera tout un art, dans ses déclinaisons esthétiques, son patrimoine et sa création. L'édition photographique sera de la partie, annonce le ministère de la Culture, avec l'ouverture d'un fonds exceptionnel dédié, géré par le Centre national du livre, en mars 2026.
14/11/2025, 09:19
Mediatransports, la régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, a logé à la même enseigne le président du Rassemblement national et l'économiste Gabriel Zucman, qui a donné son nom à une proposition de taxe des ultra-riches. Elle a ainsi retoqué une campagne de publicité pour un livre paru aux éditions du Seuil, au nom de la « neutralité politique ».
07/11/2025, 12:40
Né en Charente en 1947, André Servant est mort le 30 octobre dernier, à l'âge de 78 ans. Président, de 2010 à 2017, du Centre Régional des lettres de Basse-Normandie, ensuite intégré à Normandie Livre & Lecture, il laisse le souvenir d'un « passionné » des lettres et de la lecture.
07/11/2025, 09:37
L’agence de communication La Bande poursuit sa montée en puissance sur la scène culturelle et littéraire française. En interne, elle annonce la promotion d’un pilier de son équipe, tandis qu’à l’externe, elle s'occupera de la programmation artistique du Festival du Livre de Montmorillon 2026.
06/11/2025, 17:38
Les Éditions de la Maison des sciences de l’homme inaugurent « 54 Poche », une série pensée pour remettre en circulation — à prix accessible (5,90 €) — des textes majeurs des sciences humaines, parfois introuvables, parfois inédits en français.
05/11/2025, 15:15
L’Observatoire Société et Consommation (L’ObSoCo) et les Éditions de l’Aube lancent « Émergences », une nouvelle collection d’essais placée sous la direction de Guénaëlle Gault, directrice générale de l’ObSoCo. Deux premiers titres paraissent simultanément et posent le ton : Nos futurs possibles de la même Guénaëlle Gault, sur notre capacité collective à imaginer demain, et Cracker l’algorithme de Laurent François, plaidoyer pour un Internet qui rassemble plutôt qu’il n’épuise.
04/11/2025, 18:03
Le groupe éditorial japonais Kōdansha se fait une place à Hollywood, avec l'ouverture de Kōdansha Studios, une entité dédiée à la production d'adaptations en prises de vues réelles de mangas et de romans. La réalisatrice et scénariste chinoise Chloé Zhao a été nommée directrice de la création.
04/11/2025, 12:47
L’éditeur et écrivain Stephen Carrière quitte la direction de la maison Éditions Anne Carrière, marquant la fin d’une étape dans l’histoire de la structure. Fils des fondateurs, il avait repris les rênes de l’entreprise familiale en 2009, après une période de redressement judiciaire.
04/11/2025, 12:18
Deux écrivains importants et rares font leur retour en 2026. Éric Vuillard publie chez Actes Sud, le 28 janvier prochain, Les Orphelins, récit tendu autour de Billy the Kid et de la naissance violente du pouvoir américain. Le 12 février, Anne F. Garréta, membre de l’Oulipo et prix Médicis 2002, signe son retour avec DJ. Portrait de l’artiste en animale de nuit, chez Mercure de France, près de dix ans après Dans l’béton, son dernier ouvrage.
03/11/2025, 18:11
Née à Nantes en mars 2025, la maison d’édition Les Cailloux fait ses premiers pas dans le paysage littéraire avec deux ouvrages inauguraux : Les saumons attendent le mois d’août d’Elena Panzera, traduit de l’italien par Camille Zabka, et Larsens de Gabriel Bouvet. Les deux titres paraissent le 6 novembre 2025 et incarnent la ligne éditoriale de la structure : une littérature française et italienne contemporaine, marquée par l’épure et la précision stylistique.
03/11/2025, 17:11
Le 26 octobre 2025, à l’âge de 80 ans, David Bellos s’est éteint dans sa résidence secondaire à Doussard, en Haute-Savoie. Né en juin 1945 au Royaume-Uni, il avait fait de la littérature française, de la traduction et de la biographie ses terrains d’exploration privilégiés.
03/11/2025, 17:05
Frank Castle recharge ses chargeurs. Marvel a officialisé une nouvelle série régulière Punisher écrite par Benjamin Percy, prévue pour février 2026, avec José Luis Soares au dessin (encrage : Oren Junior) et une couverture de David Marquez. L’annonce, faite à Lucca Comics & Games par le rédacteur en chef C.B. Cebulski, prolonge l’élan de la mini-série Punisher: Red Band de 2025, succès sanglant qui a remis le vigilant de Marvel au premier plan.
02/11/2025, 09:28
Chaque jour avant Noël, un nouveau livre à découvrir : c’est l’esprit du « Calendrier de l’Avent des beaux-livres », une initiative commune de l’ADEB (Association des éditeurs belges) et du collectif Les Éditeurs singuliers. Objectif : mettre en lumière la richesse et la créativité de l’édition francophone de Belgique, souvent méconnue du grand public.
01/11/2025, 15:47
Maison fondée en septembre 2020, les éditions Essevé, dirigées par Sylvain Villaume, ont été placées en liquidation judiciaire simplifiée, apprend ActuaLitté. Elle a notamment publié plusieurs numéros de Court Circuit, revue « au croisement de l'information, de la littérature et des arts graphiques ».
31/10/2025, 16:04
Après une année de freelance Marie Clerc annonce son arrivée chez J’ai lu (Madrigall) comme responsable presse, à compter du 17 novembre. Et de remercier Hélène Fiamma, directrice de la maison, Marie Foache, responsable des relations presse, salons et librairies, et Nadia Level, directrice commerciale, « pour leur confiance ».
31/10/2025, 14:24
Le collectif Lutte et contemplation, qui se présente comme des chrétiens engagés dans les luttes sociales et écologiques, revendique une action non violente et joyeuse contre ce qu’il décrit comme l’instrumentalisation du christianisme par l’extrême droite. Son geste consiste à glisser des marque-pages dans le livre La Messe n’est pas dite d’Éric Zemmour, afin de « dénoncer ce dévoiement ». Il donne par ailleurs rendez-vous mercredi 5 novembre à 18h30 devant les éditions Fayard, pour réaliser « un beau cercle de silence ».
30/10/2025, 18:25
Les Éditions Actes Sud annoncent une alliance avec la plateforme Sator afin de rendre accessibles au plus grand nombre les savoirs essentiels pour comprendre et accompagner les grandes transitions écologiques, sociales et économiques. Cette collaboration se concrétise par une première coproduction : une masterclass de Pierre Leroy, Réussir la transition écologique de son territoire.
30/10/2025, 09:52
Les Éditions Cercle d’Art publieront en décembre 2025 une nouvelle série de monographies intitulée collection ART, dédiée aux figures majeures de la création artistique. Fondée en 1949 Charles Feld avec le soutien de Pablo Picasso, la maison d’édition poursuit ainsi son travail de diffusion de la connaissance artistique à travers des ouvrages accessibles et documentés. Les quatre premiers volumes seront consacrés à Picasso, Matisse, Van Gogh et Léonard de Vinci, avant l’arrivée d’une nouvelle vague de titres dès 2026.
29/10/2025, 12:31
Autres articles de la rubrique Métiers
Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
03/12/2025, 10:44
Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...
03/12/2025, 09:52
Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
03/12/2025, 09:26
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.
01/12/2025, 16:14
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
01/12/2025, 09:25
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
Au Japon, le gouvernement a présenté un plan destiné à freiner la disparition des librairies et à relancer la pratique de la lecture au sein de la population. En misant sur la modernisation des outils, la réduction des invendus et un renforcement des liens entre librairies et bibliothèques, les autorités cherchent à soutenir un secteur fragilisé et à améliorer l’accès au livre dans tout le pays.
25/11/2025, 18:00
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin
Commenter cet article