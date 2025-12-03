Cours 100 % numérique : un rapport fustige la politique de la région Île-de-France

Le CESER d’Île-de-France, assemblée indépendante représentant la société civile organisée, vient d’adopter à une écrasante majorité (139 voix pour, 0 contre) son avis sur les orientations budgétaires 2026 de la Région.

L’institution souligne d’abord les dangers liés à une généralisation trop rapide des ressources dématérialisées : le CESER recommande ainsi « la vigilance sur la politique du tout numérique et l’obligation faite à de nombreuses lycéennes et lycéens du public d’utiliser les manuels granulaires et la plateforme Pearltrees ».

Derrière cette formule, une liste de préoccupations lourdes : les « écrans et leurs conséquences sur la santé mentale des élèves », les « implications pédagogiques » d’un corpus fragmenté, la « maîtrise inégale des outils numériques d’une famille à l’autre » et « la question urgente d’une maintenance informatique de qualité » dans le contexte d’un déploiement accéléré.

Le CESER inscrit aussi cette critique dans un paysage budgétaire nettement assombri. Entre 2025 et 2026, la région anticipe « 177 millions € de perte de recettes », qui s’ajoutent à une baisse supplémentaire de « près de 200 millions € entre 2024 et 2025 ». Parallèlement, la dette pourrait atteindre « 7,3 milliards € » à la fin de l’année 2025.

Un environnement qui rend plus sensible, selon le CESER, la question des choix structurants : un dispositif numérique coûteux, incontournable et imposé apparaît difficilement compatible avec une « prudence budgétaire nécessaire ».

Depuis 2020, la Région Île-de-France a équipé l’ensemble des lycéens franciliens d’un ordinateur portable, une décision accélérée par la crise sanitaire et l’urgence d’assurer la continuité pédagogique à distance. L’opération concerne tous les lycées publics et privés sous contrat, toutes filières confondues, avec du matériel remis gratuitement aux élèves. Le déploiement s’est fait à l’échelle régionale, lycée par lycée, accompagné d’espaces numériques de travail et de ressources pédagogiques en ligne.

Les éditeurs voient dans l’avis un tournant attendu

Pour l’Association les Éditeurs d’Éducations, cet avis constitue une validation publique de leurs alertes répétées. Selon eux « cette position officielle vient conforter ce que les Éditeurs d’Éducation répètent depuis des mois ». Ils soulignent que la fragmentation des ressources imposée par la plateforme régionale « désoriente les élèves, surcharge les enseignants et exclut les parents ». Leur constat rejoint point par point celui du CESER, qui évoque lui aussi les conséquences pédagogiques et les inégalités accrues.

À LIRE - L'Éducation nationale censure un prix littéraire : comprendre l’engrenage

L’association insiste également sur les fractures sociales provoquées par la numérisation intégrale : « l’école tout-écran accroît les inégalités territoriales et sociales », écrivent-ils, rappelant que les établissements et familles les plus aisés achètent toujours des manuels papier. Un argument qui fait écho à la « maîtrise inégale des outils numériques » relevée par le CESER.

Cependant, « [l]es Éditeurs d’Éducation ne s’opposent pas au numérique », affirment-ils, rappelant qu’ils développent des manuels enrichis depuis des années. Ils défendent plutôt un modèle « structuré, hybride et équitable », dans lequel le manuel imprimé « demeure le cadre commun qui hiérarchise les savoirs et relie les élèves, les enseignants et les familles ».

La présidente des Éditeurs d’Éducation, Delphine Dourlet, renforce ce positionnement en déclarant : « L’avis du CESER est important : la société civile régionale reconnaît enfin que le choix […] d’imposer un format de manuels déstructuré, granulaire et numérique n’est ni durable, ni équitable, ni efficace pédagogiquement. »

Un enjeu politique, éducatif… et judiciaire

La prise de position du CESER intervient alors que le Tribunal administratif de Montreuil doit examiner le recours des éditeurs contre les manuels « au format 100 % numérique déstructuré » produits par la région.

À LIRE - États généraux de la lecture : trois axes et une feuille de route

La question dépasse le cadre strictement juridique pour toucher à « l’avenir de l’école républicaine francilienne », selon les éditeurs, qui appellent donc la Région à « ouvrir sans délai un véritable débat » et à renoncer à une « fuite en avant techno-solutionniste aux risques pédagogiques mal évalués ».

Crédit photo : Les Champs Libres / CC BY-SA 2.0

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com