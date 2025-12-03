Deux lauréats pour le Prix Littéraire Environnement 2025

Le prix dans la catégorie Adulte revient à OFF, un roman coécrit par Solange Ghernaouti et Philippe Monnin. Les jurys mettent en avant « la puissance narrative et la finesse analytique » de ce texte qui s’attache aux fragilités des infrastructures numériques. L’ouvrage aborde les vulnérabilités d’un univers de plus en plus dépendant des technologies connectées, un thème que les deux auteurs, spécialistes des réseaux et de la cybersécurité, connaissent de l’intérieur.

Les comités de sélection ont noté la manière dont ce récit parvient à vulgariser des notions techniques souvent ardues. Selon eux, le livre réussit à rendre accessibles des sujets complexes sans renoncer à une dynamique littéraire soutenue. Cette articulation entre rigueur et rythme constitue l’un des éléments ayant motivé leur choix.

Le travail à quatre mains de Ghernaouti et Monnin a également retenu l’attention par sa cohérence. Le tandem propose une approche croisée qui mêle regard scientifique et construction romanesque, un équilibre salué pour sa capacité à éclairer les risques liés à l’hyperconnexion.

Un ouvrage jeunesse tourné vers l’avenir

Dans la catégorie Jeunesse, le prix distingue Comment les algues peuvent sauver le monde de Vincent Doumeizel, accompagné des illustrations de Lilately. Le livre met en scène le potentiel de ces organismes millénaires dans les domaines alimentaire, énergétique et environnemental. Les jurys ont été sensibles à son approche pédagogique, fondée sur une documentation précise et un ton accessible.

L’ouvrage associe texte et image pour présenter les algues comme des ressources innovantes. Les illustrations, relevées pour leur qualité, accompagnent un contenu conçu pour susciter la curiosité. Elles contribuent à structurer une découverte progressive des usages possibles de ces organismes naturels dans un contexte de transition à l’échelle mondiale.

Les jurys soulignent également « la clarté du propos » et « l’ouverture internationale » du livre. L’accent mis sur la compréhension des enjeux et sur la transmission auprès d’un jeune public a constitué un critère déterminant. Le titre s’adresse autant aux lecteurs en formation qu’aux adultes souhaitant disposer d’une introduction accessible aux innovations environnementales.

L'année dernière, les lauréats étaient Olivier Dain-Belmont pour Perma Village, le village de mes rêves (Sarbacane) et Sébastien Bohler pour Striatum (Bouquins).

