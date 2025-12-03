Fuori : l'emprisonnement et la libération de Goliarda Sapienza au cinéma

L'actrice Valeria Golino prête ses traits à Goliarda Sapienza dans le long-métrage de Mario Martone, dont le scénario a été coécrit par le réalisateur lui-même et Ippolita di Majo. Tous deux ont déjà travaillé ensemble sur Nostalgia (2023) ou Qui rido io (2021).

Tous deux se sont appuyé sur le livre L'université de Rebibbia, récit par Sapienza de son séjour en prison, en 1980. Paru en 1983 en Italie, publié par Rizzoli, ce texte rencontra son public, mais ne fut traduit en France qu'en 2013 par Nathalie Castagné, pour Le Tripode.

Valeria Golino, qui incarne Goliarda Sapienza, est également réalisatrice et scénariste. Elle connait bien l'œuvre de l'autrice, puisqu'elle a adapté le célèbre Art de la joie (trad. Nathalie Castagné, Le Tripode) en mini-série, en 2024, avec Nicolangelo Gelormini.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com