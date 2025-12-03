Librairie : la CGT reste le premier syndicat, la CFDT en recul

Le ministère du Travail et des Solidarités a publié la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de la librairie. La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat de la profession, et de très loin.
Le 03/12/2025 à 10:44 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
03/12/2025 à 10:44
0
Commentaires
3
Partages
Prenant en compte les résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social les 8 avril et 24 septembre 2025, ainsi que l'avis rendu par ce même HCDS le 24 septembre également, le ministère du Travail a arrêté la liste des organisations syndicales représentatives pour la librairie.
La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat du secteur, avec une audience aux élections professionnelles de 48,16 %. En 2021, lors de la précédente mesure de cette audience, le poids de l'organisation syndicale était de 47,05 %.
Notons l'entrée de l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), avec une audience de 14,70 %, qui en fait le troisième syndicat représentatif de la branche. Rappelons que l'organisation s'est dotée, en avril dernier, d'une branche dédiée aux Métiers du livre, suite, notamment, à ce succès lors des dernières élections professionnelles dans la branche Librairie.
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) a pour sa part obtenu une audience de 12,71 %, en légère progression également par rapport au niveau relevé en 2021, de 12,49 %.
À LIRE - Représentation syndicale : la CFDT largement majoritaire dans l'édition
La Confédération française démocratique du travail (CFDT), pour sa part, accuse un important recul, passant d'une audience de 40,46 % en 2021 à 24,43 % lors des dernières élections professionnelles. En 2017, l'organisation était le premier syndicat représentatif de la branche Librairie.
Photographie : Un véhicule de la CGT, lors d'une manifestation à Nantes, en décembre 2024 (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
2002 n’a pas seulement été l’année du fiasco de l’équipe à Zizou, Barthez et Thuram à la Coupe du monde : c’est aussi celle où, au cœur de Belleville, Xavier Capodano a mis au monde Le Genre urbain, librairie ultraspécialisée, dédiée aux questions de ville. Un lieu vivant, populaire et cosmopolite, devenu une véritable institution où se croisent lecteurs, chercheurs, militants, habitants et curieux. Aujourd’hui, il tourne une page : l'enseigne a été cédée, mais pas pour une retraite que certains jugeraient bien méritée : son fondateur se consacre à présent à sa maison d'édition. Un homme de défi, en somme.
24/11/2025, 16:24
La devanture de la librairie Petite Égypte porte encore la trace blanchâtre d’un nouveau tag à l’acide. Quelques heures seulement avant d’accueillir Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les droits humains dans les territoires palestiniens occupés, le commerce du quartier du Sentier a été visé par une inscription diffamatoire et sexiste : « Albanese, la putain du Hamas. » Quelques jours plus tard, la librairie apprenait que la subvention municipale à laquelle elle devait bénéficier – comme 39 autres établissements parisiens – était bloquée...
21/11/2025, 16:24
Après plusieurs semaines de tensions autour d’un livre jeunesse accusé d’« apologie du terrorisme » et d’un débat mêlant liberté d’expression, accusation d’antisémitisme et défense de la cause palestinienne, la librairie féministe et LGBTQ+ Violette and Co, installée dans le XIᵉ arrondissement, se retrouve au centre d’un bras de fer politique. La droite parisienne a obtenu le blocage de la subvention municipale destinée aux librairies indépendantes — un dispositif de 500.000 € dont dépendaient quarante établissements, désormais privés de cette aide.
20/11/2025, 13:51
Paris Commerces annonce l’ouverture de douze nouveaux commerces culturels dans plusieurs arrondissements de la capitale. L’opérateur public soutient l’implantation de librairies et galeries en acquérant, rénovant et mettant à disposition des locaux à des conditions définies. Ces ouvertures s’ajoutent à plus de 110 commerces culturels déjà installés ou maintenus depuis 2004.
18/11/2025, 18:27
À Strasbourg, la librairie Le Tigre a été rachetée par la société Le 36, possédée par Laurent Singer, le président du parc animalier de Sainte-Croix (Lorraine), a appris ActuaLitté. Le montant de la transaction s'élèverait à 150.000 €.
18/11/2025, 12:00
Une nouvelle adresse dédiée entièrement à la romance a ouvert dans le 5ᵉ arrondissement de Paris. Son nom : Plan Cœur. Sa mission : devenir un lieu chaleureux où les passionnés du genre peuvent se retrouver, échanger, découvrir, « et se sentir chez eux ».
14/11/2025, 17:49
Ouverte lors de l'été 2024 par Maxence et Maël Colinet, la librairie Infinity Shop, spécialisée en mangas, mais aussi comics et bandes dessinées, a fermé ses portes. Elle était installée au 5, rue Jules Siegfried au sein de la cité Océane.
10/11/2025, 09:15
Une nouvelle librairie dédiée à la romance verra prochainement le jour, cette fois du côté de Valence (Drôme). Sophie Maréchal et Maëva Litim préparent l'ouverture de Romance Librairie Café, prévue « entre mi-décembre et début janvier 2026 ». Les adeptes du genre et de ses multiples déclinaisons seront accueillis au 4, rue Saunière.
05/11/2025, 11:41
La librairie Centrale a fêté son ouverture le 3 octobre dernier. Une nouvelle adresse littéraire installée au 161, rue Saint-Martin, à Paris, entièrement tournée vers la poésie, la théorie et, plus largement, toutes les écritures qui travaillent la langue.
31/10/2025, 17:22
À Avignon, la librairie indépendante généraliste La Comédie humaine change de mains. Pierre Curiale, qui fut représentant puis chef des ventes chez Actes Sud, revient à ses premières amours et « boucle la boucle », selon son expression. Il s'est lancé dans un projet de reprise de l'établissement, acceptant la proposition formulée par le propriétaire actuel, Cyril Dewavrin.
29/10/2025, 09:37
Gibert prépare la fermeture d'une de ses librairies parisiennes, située dans le 13e arrondissement, au 21, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé. La direction du groupe déplore un loyer trop élevé pour ce magasin, dont les effectifs ont été réduits ces dernières années. L'arrêt des activités de l'établissement n'a pas surpris les représentants syndicaux, qui assurent avoir alerté la direction à plusieurs reprises.
28/10/2025, 13:11
Un an après l’incendie qui avait détruit ses caves et son toit, et une série de malheurs, l'historique librairie Hisler, installée depuis 140 ans au pied de la cathédrale de Metz, rouvre le 31 octobre 2025.
27/10/2025, 13:05
La Librairie Diogène, installée depuis 1973 rue Saint-Jean, au cœur du quartier historique du Vieux Lyon, est engagée dans une procédure judiciaire avec les propriétaires de son local, afin d'éviter une éviction — ou obtenir une indemnisation satisfaisante. Parallèlement, elle contestait le permis de construire accordé par la ville à ce même propriétaire, le groupe immobilier Maïa. Fin septembre, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ce permis.
22/10/2025, 15:24
Le 16 octobre dernier, la multinationale américaine Amazon annonçait qu'elle appliquait désormais une remise de 5 % sur les prix des ouvrages commandés en ligne et récupérés par les clients dans ses points de retrait situés dans des commerces qui vendent des livres. Le retour de ce geste commercial, que le géant ne pouvait plus effectuer depuis 2014, inquiète les libraires indépendants, mais aussi les grandes surfaces spécialisées, comme la Fnac ou Cultura.
20/10/2025, 10:26
Albi se prépare à accueillir Story Time Café, une nouvelle librairie indépendante spécialisée dans la romance et la fantasy, option romantasy. Sarah Rignol cumule ainsi ses deux passions en un seul projet : la lecture et l'accueil de la clientèle dans un café. L'ouverture est prévue pour les premières semaines de novembre.
17/10/2025, 15:20
Le 18 novembre 2025, le groupe Gibert inaugurera un nouveau magasin dans le 6e arrondissement, au cœur du Quartier latin. Sur 4 niveaux et près de 200 m2, l'enseigne sera dédiée à un seul genre, la romance, qui connait ces dernières années des ventes particulièrement élevées.
16/10/2025, 15:50
Une nouvelle librairie manga a fait son apparition dans le centre de Rouen, au 74, rue d'Amiens. Depuis le début du mois de septembre, Thomas Moulin est l'heureux directeur de Terra Manga. Cet ancien employé en reconversion réalise un rêve d'enfant, mais ne navigue pas pour autant à vue dans ce secteur qu'on dit en déclin.
16/10/2025, 13:08
La librairie Bokbar inaugure sa nouvelle librairie pop-up le 16 octobre, de 18h à 21h, à l’Institut suédois, au cœur du Marais. Cette installation temporaire qui durera jusqu'au 21 décembre propose une sélection d’ouvrages venus de Suède, Norvège, Finlande, Danemark et Islande, en écho à la programmation culturelle de l’Institut.
15/10/2025, 15:56
Dans quelques semaines s'ouvrira à Paris, dans le 14e arrondissement, une nouvelle librairie, La Zone. Le gérant, Mehdi Arhab Baltasar, envisageait la création de son propre commerce de livres depuis quelques mois, avant de trouver ce local situé au 93, rue Didot.
15/10/2025, 09:28
Librairie niçoise centrée sur les ouvrages consacrés au sport, Le Vestiaire à MoT a fermé ses portes le mercredi 1er octobre dernier, suite à une procédure de liquidation judiciaire. Marc-Olivier Taccard, gérant du commerce, cherchait depuis quelques mois un partenaire pour l'accompagner dans le développement du lieu.
14/10/2025, 12:06
Ouverte fin 2023, la librairie Les Intrus, installée au 22 rue Louis-Braille, à deux pas de l’Hôtel de Ville de Saint-Étienne, participe pour la première fois à la Fête du Livre de Saint-Étienne. Spécialisée en bande dessinée, la jeune enseigne s’invite cette année dans la programmation, et célèbre l’événement avec une exposition consacrée à Hazara Blues, du dessinateur Yann Damezin et du scénariste Reza Sahibdad, coup de coeur de son jeune gérant, Félicien Riss.
10/10/2025, 17:51
Face au raz-de-marée d'ouvrages de la rentrée littéraire, qui mieux que des libraires indépendants pour guider les lecteurs ? La plateforme de prédiffusion, surdiffusion et réseau social Edelweiss a invité les libraires indépendants à voter pour leurs titres préférés, afin d'établir une sélection de 10 pépites pour cette fin d'année 2025.
10/10/2025, 10:35
Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) a gagné une librairie généraliste, Entre les lignes. Ouvert par Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, tous deux passés par la Fnac locale, le commerce a été inauguré ce mercredi 1er octobre.
10/10/2025, 09:28
Au Lamentin, commune de Martinique, la Librairie Immaculée Conception, installée depuis 2005 près de l'église catholique Saint-Laurent du Lamentin, a été placée en liquidation judiciaire. Le point de vente relevait du diocèse de Martinique, qui compte d'autres librairies sur l'île.
08/10/2025, 09:36
Depuis plusieurs mois, des librairies en France font l’objet d’attaques (vitrines brisées ou taguées, menaces, harcèlement en ligne) dans un contexte de tensions idéologiques croissantes. Une tribune publiée dans Le Monde par des représentants du monde du livre alerte sur ces phénomènes qui visent à intimider les libraires et à restreindre l’accès à la pluralité intellectuelle.
07/10/2025, 16:24
Alain Zillhardt, figure emblématique du commerce orléanais et fondateur de la librairie Legend BD, s’est éteint hier matin à l’âge de 61 ans. Le décès a été annoncé par une petite affiche dans la boutique, installée au cœur du quartier Halles-Châtelet à Orléans, partage Ici Orléans.
02/10/2025, 16:08
Inaugurée le 14 juin dernier, la librairie Sestra's Books, située rue Saint-Gengoulf, à Metz, s'inscrit dans la vague d'ouvertures de commerces spécialisés en romance. Ajoutez-y toutefois la romantasy et la fantasy, ainsi qu'un espace détente et café, sans oublier des dédicaces et des ateliers. L'accueil réservé au nouveau commerce est « incroyable », se réjouissent les deux cocréatrices.
01/10/2025, 16:41
Installée depuis juin 2008 à Nailloux (Haute-Garonne), la Librairie Détours fait littéralement partie du paysage. Alors, quand le commerce est confronté à des difficultés économiques, le sang des clientes et clients ne fait qu'un tour : une cagnotte de soutien a été ouverte, incarnant l'attachement à la librairie, dans la commune et au-delà.
01/10/2025, 14:08
Dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 septembre 2025, la vitrine de la librairie Le Failler, institution rennaise située rue Saint-Georges, a été prise pour cible. La police municipale s’est rendue sur les lieux dans la matinée pour constater les dégâts.
29/09/2025, 18:31
Dès le 1er octobre 2025, trois librairies — Des rires et des Livres (Montreuil), Libr’enfant (Tours) et Larcelet (Saint-Dizier) — proposeront une formule d’abonnement innovante à destination des enfants de 9 à 11 ans. Pour 29,90 € par an, les clients auront accès à une sélection de 29 ouvrages pendant toute l’année scolaire, avec la possibilité de conserver leur titre préféré à la fin de la période.
29/09/2025, 16:18
Les temps sont durs, pour les commerces du livre bordelais : la librairie spécialisée L'Ex-Libris, inaugurée en 2021 et située dans le quartier de Bordeaux-Caudéran, a été placée en liquidation judiciaire. Une fermeture qui survient quelques semaines après celle d'Au Petit Chaperon Rouge, fin août.
29/09/2025, 13:19
Du 17 octobre au 20 novembre Donnez à lire célèbre ses 10 ans sous les parrainages d'Isabelle Carré et Augustin Trapenard. Initiée il y a 10 ans par le Syndicat de la librairie française et le réseau des librairies indépendantes, en partenariat avec France Télévisions, cette opération nationale invite à offrir des livres aux enfants de familles accompagnées par le Secours populaire français.
25/09/2025, 17:27
Inaugurée en novembre 2024 à Toulouse, dans le quartier de la Concorde, La Librairie. a été placée en redressement judiciaire au début du mois de septembre. Amélie Georgin et Lysiane Ozanic, les gérantes, en appellent au soutien des lecteurs et lectrices, pointant un « déficit initial de trésorerie » qui ne s'est pas résorbé.
25/09/2025, 16:05
À Bedford-Stuyvesant, quartier longtemps emblématique de la culture afro-américaine, une nouvelle librairie attire l’attention. Son nom ? Gladys Books & Wine. Ce lieu singulier, ouvert en septembre par Tiffany Dockery, associe vente de livres, dégustation de vins et, surtout, un espace pensé pour les femmes noires lesbiennes.
25/09/2025, 12:29
Autres articles de la rubrique Métiers
Une série de décrets du président de la République, pris sur rapports du Premier ministre et des membres du gouvernement, nomment ou élèvent, ce 3 décembre, des personnalités au sein de l'ordre national du Mérite. Auteurs, bibliothécaire et éditeurs sont représentés, ainsi qu'un calligraphe...
03/12/2025, 09:52
Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
03/12/2025, 09:26
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.
01/12/2025, 16:14
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
01/12/2025, 09:25
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Au Japon, le gouvernement a présenté un plan destiné à freiner la disparition des librairies et à relancer la pratique de la lecture au sein de la population. En misant sur la modernisation des outils, la réduction des invendus et un renforcement des liens entre librairies et bibliothèques, les autorités cherchent à soutenir un secteur fragilisé et à améliorer l’accès au livre dans tout le pays.
25/11/2025, 18:00
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin
Commenter cet article