Librairie : la CGT reste le premier syndicat, la CFDT en recul

Prenant en compte les résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social les 8 avril et 24 septembre 2025, ainsi que l'avis rendu par ce même HCDS le 24 septembre également, le ministère du Travail a arrêté la liste des organisations syndicales représentatives pour la librairie.

La Confédération générale du travail (CGT) reste le premier syndicat du secteur, avec une audience aux élections professionnelles de 48,16 %. En 2021, lors de la précédente mesure de cette audience, le poids de l'organisation syndicale était de 47,05 %.

Notons l'entrée de l'Union syndicale Solidaires (SOLIDAIRES), avec une audience de 14,70 %, qui en fait le troisième syndicat représentatif de la branche. Rappelons que l'organisation s'est dotée, en avril dernier, d'une branche dédiée aux Métiers du livre, suite, notamment, à ce succès lors des dernières élections professionnelles dans la branche Librairie.

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) a pour sa part obtenu une audience de 12,71 %, en légère progression également par rapport au niveau relevé en 2021, de 12,49 %.

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), pour sa part, accuse un important recul, passant d'une audience de 40,46 % en 2021 à 24,43 % lors des dernières élections professionnelles. En 2017, l'organisation était le premier syndicat représentatif de la branche Librairie.

