Ordre national du Mérite : Julia Kristeva, François Cheng, Antoine Gallimard élevés

À la dignité de grand'croix

Julia Kristeva, psychanalyste, écrivaine, professeure émérite des universités. Commandeur du 28 septembre 2011.

À la dignité de grand officier

François Cheng, écrivain, membre de l'Académie française ; 65 ans de services.

Antoine Gallimard, président de sociétés d'édition. Officier du 12 novembre 2004.

Chancellerie de l'ordre national du Mérite

Au grade d'officier

Olivier Weber, écrivain, reporter et président d'une association humanitaire ; 42 ans de services.

Au grade de chevalier

Laurent Dubreuil, écrivain, professeur de littérature et de philosophie ; 22 ans de services.

Thomas Fouilleron, maître de conférences, directeur d'une bibliothèque et d'un fonds d'archives ; 25 ans de services.

Hassan Massoudy, calligraphe et écrivain ; 50 ans de services.

Premier ministre

Au grade de chevalier

Maryse Jaspard, ancienne maîtresse de conférences, auteure d'ouvrages sur les violences faites aux femmes ; 55 ans de services.

Bernard Jouve, docteur en médecine, docteur en histoire, auteur ; 58 ans de services.

Ministère de l'éducation nationale

Au grade de commandeur

Dominique Dambreville, professeure des écoles, directrice d'un centre de lecture et d'animation culturelle, auteure d'ouvrages pour la jeunesse. Officier du 16 décembre 2011.

Ministère de l'Europe et des affaires étrangères

Protocole

Au grade d'officier

Pap Ndiaye, représentant permanent de la France auprès du Conseil de l'Europe, ancien ministre. Chevalier du 4 avril 2017.

Georges-Francis Seingry, éditeur, juriste, vice-président honoraire de l'Assemblée des Français de l'étranger (Belgique). Chevalier du 4 décembre 2013.

Ministère de la culture

Au grade de chevalier

Arnaud Benedetti, rédacteur en chef d'une revue d'information politique, journaliste, éditorialiste, auteur ; 37 ans de services.

André Bonet, auteur, ancien président d'une association culturelle, adjoint au maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; 45 ans de services.

Hélène Brochard, directrice d'une médiathèque municipale, présidente d'une association nationale des professionnels des bibliothèques ; 26 ans de services.

Françoise Chazaud, secrétaire générale d'une fédération syndicale de la culture, vice-présidente d'une organisation syndicale internationale ; 54 ans de services.

Romaric Daurier, directeur d'une scène nationale de spectacle vivant, secrétaire d'une association des professionnels des scènes nationales ; 26 ans de services.

Isabelle Dion, conservatrice générale honoraire du patrimoine, ancienne directrice des Archives nationales d'outre-mer ; 38 ans de services.

Jean-Luc Dubroecq, président de la commission de programmation d'un théâtre municipal, ancien directeur d'une association artistique ; 34 ans de services.

Pierre Dupraz, fondateur d'une association culturelle et patrimoniale, auteur ; 60 ans de services.

Hélène Guichard-Spica, conservatrice générale du patrimoine, directrice des archives départementales des Yvelines ; 31 ans de services.

Anne Luthaud, auteure, directrice d'une association de création cinématographique ; 39 ans de services.

Jean-Yves Stéphant, producteur de théâtre ; 49 ans de services.

Minh Tran Huy, écrivaine, journaliste ; 18 ans de services.

Nicolas Wasylyszyn, ingénieur des services culturels du patrimoine, adjoint à une cheffe d'unité départementale de l'architecture et du patrimoine ; 42 ans de services.

Ministère des outre-mer

Au grade de chevalier

Benjamin Moïse, dit Benzo, écrivain, ancien enseignant, conteur, comédien et musicien (Guadeloupe) ; 54 ans de services.

Gaël Octavia, journaliste, écrivaine, réalisatrice et artiste-peintre ; 25 ans de services.

Médaille de Chevalier de l'ordre national du Mérite

