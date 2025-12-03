Patrick Gérard nommé membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

Un arrêté de la ministre de la Culture Rachida Dati nomme Patrick Gérard, conseiller d'État et président du conseil d'administration de l'Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis, membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres.
Le 03/12/2025 à 09:26 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
03/12/2025 à 09:26
0
Commentaires
3
Partages
Patrick Gérard entre au conseil de l'ordre des Arts et des Lettres, annonce un arrêté du ministère de la Culture, jusqu'au 2 janvier 2028.
Ce conseil émet des avis portant sur les candidats qu'il estime dignes d'être distingués, après étude de l'ensemble des candidatures, collectées et instruites au préalable par la Section des distinctions honorifiques (vérification de l’état civil, du casier judiciaire et des mérites culturels du candidat).
Il se réunit 3 fois par an et compte 15 membres : pour moitié des directeurs d'administration centrale, pour moitié des personnalités choisies par le ministre (nommées pour trois ans) et un représentant du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.
L'ordre des Arts et des Lettres « est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde ». Il compte trois grades (chevalier, officier et commandeur) et trois promotions par an.
Patrick Gérard, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur en droit de l’université Paris 2 et agrégé des facultés de droit, est conseiller d'État. Il a été directeur de l’École nationale d’administration d'août 2017 à septembre 2021 puis président adjoint de la section de l'administration du Conseil d'État. Il est à présent le président du conseil d'administration de l’Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis.
À LIRE - Sophie Martin nommée directrice du CTLes
Professeur de droit public (Université d’Orléans, Conservatoire national des arts et métiers, École des mines de Paris, CELSA, Sciences Po et Université Paris Descartes), il a exercé de nombreuses fonctions au sein du ministère de l’Éducation nationale : recteur des académies d’Orléans-Tours, de Bordeaux, de Paris, mais également directeur de l’enseignement scolaire et directeur du cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (2005-2006). Il a aussi été directeur du cabinet de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2007-2008).
Patrick Gérard a exercé le mandat de maire de Vincennes (Val-de-Marne) de 1996 à 2002. Il a présidé de 2010 à 2017 le conseil d’administration de l’Institut national du patrimoine. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment L’administration de l’État (éditions LexisNexis, 4e édition, 2020), La Juridiction administrative (la Documentation française, 2e édition, 2022) et un Dictionnaire de la Constitution (LexisNexis, 2023).
Photographie : La cour d'honneur du ministère de la Culture (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Paru le 06/09/2023
355 pages
LexisNexis
29,00 €
Paru le 18/01/2022
239 pages
La Documentation Française
12,00 €
Plus d'articles sur le même thème
Après le retrait du roman Boa d’Anne-Sophie Jacques de la sélection du prix littéraire Anne Ténès, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) du Lot répond à ActuaLitté. Dans un courrier signé par la directrice académique Sophie Sarraute, l’institution détaille les raisons avancées pour justifier sa décision, tandis que l’association Désir de Livres, qui porte le prix, livre sa version des faits.
02/12/2025, 18:22
La Société des grands projets ouvre son deuxième appel à candidatures dans le cadre du projet « Illustrer le Grand Paris », qui invite des illustratrices et illustrateurs à concevoir des œuvres uniques exposées de manière pérenne sur les quais du futur métro. 30 artistes ont été retenus à l'issue du premier appel.
02/12/2025, 10:38
Ce mercredi 3 décembre, de 14h à 20h, en salle 6217 de l’Assemblée nationale, la députée de Paris Sarah Legrain (La France insoumise - Nouveau Front Populaire), membre de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation, organise un colloque consacré aux politiques publiques pour l’indépendance et la diversité culturelles. Une table ronde sera consacrée au livre.
02/12/2025, 09:44
Les ministres de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, et de la Culture, Rachida Dati, étaient ce matin au Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil afin de présenter les résultats des États généraux de la lecture pour la jeunesse. Afin de créer, maintenir et renforcer le lien avec l'activité, une feuille de route pour les dix prochaines années avance trois principaux axes d'action.
01/12/2025, 16:14
Le ministère de la Culture lance un appel au mécénat afin de réunir 790.000 €, nécessaires pour acquérir 7 lots d'un fonds Marcel Proust proposé aux enchères par Sotheby's. Une opération d'envergure, qui permettrait d'enrichir considérablement la collection dédiée conservée à la Bibliothèque nationale de France depuis 1962.
01/12/2025, 09:30
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace a trouvé la successeure de Guillaume Niziers, directeur depuis 2017 du Centre technique du livre de l'enseignement supérieur (CTLes). Sophie Martin, conservatrice des bibliothèques, est nommée.
01/12/2025, 09:25
Boa, le roman d’Anne-Sophie Jacques, a été retiré de la sélection du Prix littéraire Anne Ténès, destiné aux élèves de troisième et de seconde du nord du Lot, à la demande de la direction académique. En cause : un passage jugé « inadapté », probablement celui où l’héroïne évoque le plaisir féminin. L’éditeur Dalva, l’association qui porte le prix et l’autrice dénoncent une décision incompréhensible, alertent sur une atteinte à la liberté pédagogique et interrogent ce que l’école accepte - ou non - d’aborder en matière de désir féminin.
27/11/2025, 18:33
La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, conjointement avec celle des affaires sociales, a reçu en audition, ce 26 novembre, les députées Soumya Bourouaha et Camille Galliard-Minier. Elles ont dessiné deux solutions différentes pour assurer la continuité de revenus des artistes-auteurs, question particulièrement cruciale pour les professions de la création.
26/11/2025, 14:07
Ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, soutenue par l'Organisation des Nations unies. À cette occasion, le ministère de la Culture met en avant quelques mesures de lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels (VHSS), au sein d'un gouvernement qui, dans son budget 2026, ne fournit pas de nouveaux moyens, bien au contraire.
25/11/2025, 15:40
Le ministère de la Culture annonce que plus d’une centaine de lots issus du fonds de l’architecte Pierre Fontaine ont rejoint les collections publiques. Ces pièces ont été acquises lors de la vente organisée le vendredi 21 novembre par la maison Thierry de Maigret. Coordonnée par le service des musées de France, l’opération a mobilisé près de quinze institutions pour préserver cet ensemble majeur consacré à l’un des créateurs du style Empire.
25/11/2025, 11:09
Le ministère de la Culture, par l'intermédiaire du Centre national du livre (CNL), souhaite rapprocher la lecture et les livres des centres de loisirs, en particulier dans les territoires ruraux. L'opération « 50 Livres pour le plaisir » dotera 250 centres de loisirs, de 8 régions, avec une cinquantaine d'ouvrages sélectionnés par Raphaële Botte et Sophie Van der Linden.
25/11/2025, 10:17
Les trois agences Occitanie films, Occitanie en Scène et Occitanie Livre & Lecture ont fusionné le 1er octobre 2025 pour créer L’Agence Unique, Occitanie Culture. Le 21 novembre, près de 1000 professionnels ont participé à la première Assemblée générale organisée à Montpellier et Toulouse. Ils et elles ont élu leurs représentants au Conseil d’administration et les membres du bureau de la nouvelle association.
24/11/2025, 10:47
L'autrice et haute fonctionnaire Constance Rivière entame un nouveau mandat à la tête de l'établissement public du Palais de la porte Dorée, situé dans le 12e arrondissement de Paris, annonce un décret du Premier ministre.
24/11/2025, 09:49
Quelques heures avant l’examen de l’article 5 du PLFSS 2026, un courriel atterrissait dans les boîtes mail des sénateurs. Envoyé au nom de plusieurs organisations siégeant au conseil de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA) — dont certaines fondatrices de l’Agessa —, il était transmis par CALIF Communication, un cabinet professionnel de lobbying.
21/11/2025, 13:02
Le compte à rebours file, pour les députés : l'Assemblée nationale a jusqu'à ce dimanche 23 novembre, minuit, pour boucler l'examen du projet de loi de finances pour 2026. Les rapporteurs de la commission des affaires culturelles et de l'éducation ont rendu leurs avis sur le budget du ministère de la Culture, exprimant souvent des inquiétudes vis-à-vis du financement des missions.
20/11/2025, 12:25
L’Association des maires de France (AMF) publie les résultats de sa première grande enquête consacrée à l’action culturelle des communes et des intercommunalités. De l’état des équipements aux budgets, en passant par les partenariats, les obstacles rencontrés et les inégalités territoriales, ce travail offre une photographie inédite de la culture au niveau local.
19/11/2025, 13:34
D'ici quelques semaines, le Centre national du livre (CNL) ouvrira un nouveau partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF), pour installer des mini-bibliothèques dans les centres de loisirs. Une opération qui s'inscrit dans la politique d'incitation à la lecture du gouvernement, en direction des plus jeunes.
18/11/2025, 16:02
L'emploi de directeur régional des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire est susceptible d'être vacant à compter du 1er avril prochain, annonce le ministère de la Culture. Christine Diacon, l'actuelle directrice, est en poste depuis 2022.
18/11/2025, 09:22
La Commission d'enrichissement de la langue française, dispositif interministériel dont la principale mission consiste à faciliter l'utilisation du français, a fourni un équivalent « officiel » au « mpox », qui désigne une zoonose virale principalement transmise par les rongeurs et les singes.
17/11/2025, 10:56
Après plusieurs tentatives infructueuses, la continuité des revenus des artistes auteurs sera bel et bien débattue au Parlement. Le groupe Écologiste du Sénat a en effet inscrit à l'ordre du jour du 18 décembre prochain, à l'occasion de sa niche parlementaire, la discussion en séance publique de la proposition de loi de Monique de Marco (Gironde, Écologiste - Solidarité et Territoires), déposée il y a plus d'un an.
14/11/2025, 12:41
Directrice régionale des affaires culturelles de Bourgogne–Franche-Comté en 2020, entrée en poste en 2021, Aymée Rogé prend à présent la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, annonce le ministère de la Culture.
13/11/2025, 09:24
L'Assemblée nationale a commencé, en commission, l'examen du projet de loi de finances de fin de gestion (PLFG) pour 2025, présenté par le gouvernement lors du conseil des ministres du 10 novembre dernier. Ce texte, qui « a pour objectif principal d’assurer un atterrissage de la dépense de l’État conforme aux arbitrages rendus », annule 48 millions € de crédits de paiement du ministère de la Culture.
12/11/2025, 14:48
L’Institut français a annoncé la nomination de Ludovic Guillot au poste de directeur de la création artistique et des industries culturelles. Il a pris ses fonctions le 3 novembre 2025, succédant à Chloé Samaniego. Ancien responsable du Pavillon France à l’Exposition universelle d’Osaka et directeur de l’Institut français de Corée du Sud, Ludovic Guillot entend poursuivre la mission de rayonnement culturel international portée par l’institution.
12/11/2025, 13:18
Ces dernières années, le Congo est confronté à un grave problème de criminalité urbaine, devenue une menace pour la sécurité publique et la stabilité de l’État.
11/11/2025, 13:04
Récemment, l'Assemblée Nationale a reconnu le scandale Agessa/SSAA. A été voté à une large majorité (à l'exception du Rassemblement National) le rétablissement des élections professionnelles, tout comme le principe d'un Conseil de la protection sociale des artistes-auteurs. Est-ce qu’enfin, une page se tourne pour les artistes-auteurs ?
10/11/2025, 11:55
Le budget fédéral canadien 2025, déposé le 4 novembre, entend investir près de 280 milliards $ sur cinq ans dans des infrastructures et des « investissements de génération ». Dans ce contexte, les acteurs culturels étaient particulièrement attentifs : après une période marquée par des réductions explicites des programmes culturels, notamment, le secteur du livre jugeait ses conditions fragiles.
07/11/2025, 10:53
L'année 2026 sera consacrée à André Malraux (1901-1976), à l'occasion du cinquantenaire de sa disparition, avec toute une série d'événements : expositions, conférences, colloques, publications... L'ensemble se prolongera même sur 2027, assure le ministère de la Culture.
07/11/2025, 10:41
L’Académie française a élu, ce jeudi 6 novembre 2025, deux nouvelles figures des lettres : Florian Zeller et Éric Neuhoff. Le dramaturge et cinéaste, âgé de 46 ans, occupera le fauteuil d’Hélène Carrère d’Encausse, disparue en 2023, tandis que le critique de cinéma du Figaro, 69 ans, succède à Gabriel de Broglie, décédé en janvier 2025. Tous deux ont été élus dès le premier tour, respectivement avec 23 voix et 12 voix sur les 25 académiciens votants.
06/11/2025, 18:22
Le pass Culture vient d’annoncer la création d’un Conseil des jeunes, validée lors du comité stratégique du 16 octobre 2025. Ce nouvel organe consultatif réunira des jeunes issus de toutes les régions de France, afin de leur donner un rôle actif dans les orientations et l’évolution du dispositif. Objectif : renforcer la participation directe de la jeunesse à la gouvernance du pass Culture et faire entendre sa voix sur les questions de programmation, de médiation et d’accueil des publics.
03/11/2025, 15:57
Le ministère de la Culture annonce la nomination de Mathieu Szeradzki au poste de directeur de projet Intelligence artificielle. Chef du bureau du régime économique de la presse depuis septembre 2024, il pilotera désormais la mise en œuvre de la stratégie de la rue de Valois « pour une intelligence artificielle culturelle, responsable et souveraine ».
03/11/2025, 13:11
Depuis le 30 octobre dernier, Luc Liogier assume les fonctions de conseiller culture et médias du Premier ministre Sébastien Lecornu. Inspecteur général des affaires culturelles, secrétaire général de l'IGAC, il en avait récemment assuré la direction par intérim, avant la nomination de Noël Corbin.
03/11/2025, 09:51
Dans le cadre du débat consacré au projet de loi de finances 2026, la ministre de la Culture Rachida Dati a été auditionnée par les commissions culture du Sénat et de l'Assemblée nationale. Elle a défendu les actions de la rue de Valois, dont le budget n'échappe pas aux recherches d'économies du gouvernement.
31/10/2025, 11:24
Par un arrêté du 24 octobre du ministre de l'Éducation nationale, Alexandra Wisniewski, directrice adjointe de Réseau Canopé, en prend la direction par intérim. Marie-Caroline Missir, jusqu'à présent titulaire du poste, le quitte en cette fin octobre.
30/10/2025, 09:43
Tandis que les examens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 occupent les parlementaires, les groupes politiques tentent de faire valoir leurs propositions. Le Rassemblement national a ainsi présenté, le jeudi 23 octobre dernier, un « contre-budget » promettant 57 milliards € de baisses sur de « mauvaises dépenses ». Parmi celles-ci, des financements aux associations culturelles...
29/10/2025, 12:19
La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp), au sein du ministère de l'Éducation nationale, a dressé le bilan du test d'évaluation de la lecture de la Journée défense et citoyenneté (JDC) de 2024. Les difficultés en lecture sont plus fréquentes que l'année passée, avec 13 % des jeunes participants concernés.
28/10/2025, 10:53
En 2023, la Région Île-de-France a lancé Labaz, une application gratuite destinée aux jeunes de 15 à 25 ans. Déjà adoptée par plus de 300.000 jeunes franciliens et franciliennes, elle rassemble l’ensemble des aides régionales accessibles à cette tranche d’âge, notamment une aide, réservée aux 15-17 ans, de 100 € pour leurs activités culturelles, sportives et artistiques, qui concerne le livre depuis la rentrée 2025.
23/10/2025, 16:42
Autres articles de la rubrique Métiers
Au 58, rue Gay-Lussac, dans le 5ᵉ arrondissement de Paris, la Librairie Le Point du Jour s’apprête à baisser définitivement le rideau. Après 42 ans d’activité, Patrick Bobulesco, son libraire permanent, part à la retraite. Avant la fermeture « à la fin du mois », les rayons doivent être vidés : une Grande Braderie est organisée les 12, 13 et 14 décembre, de 9h à 19h. « Venez nombreux : tout doit disparaître ! », annonce-t-il, avec un sourire où se mêlent lucidité et émotion.
02/12/2025, 18:51
Les syndicats CFDT Culture, SNAPAC CFDT et SMdA CFDT de la Fédération Communication, Conseil Culture (F3C) organisent, ce 4 décembre 2025, un débat consacré à la liberté de création. Une douzaine d'intervenants aborderont ce sujet depuis divers angles, alors que censures, agressions et projets législatifs se multiplient dans le monde.
02/12/2025, 16:34
Kiléma Éditions ouvrira début janvier 2026 un tiers-lieu dédié à la lecture, à la création et aux rencontres, dans la continuité de son engagement pour l’inclusion. L’entreprise à mission lance une collecte participative pour finaliser l’aménagement de cet espace parisien, qui rassemblera une librairie de livres adaptés, un café-restaurant, un espace de ressources et un coworking.
02/12/2025, 16:11
Les Éditions de la Furia, société sœur de la maison d'édition d'extrême droite Magnus — également dirigée par Laura Magné —, contestent devant le tribunal administratif le retrait de la qualification d'information politique générale à la revue La Furia. Lors des audiences, la viabilité du titre et la situation économique de la structure éditoriale ont été mises en avant par la plaignante. L'exécution de la décision de la CPPAP est pour l'instant suspendue, dans l'attente d'un jugement au fond.
02/12/2025, 11:05
L’intersyndicale CGT–FSU–SUD de la Bibliothèque nationale de France appelle les agents à faire grève mardi 2 décembre, jour où sera présenté le budget 2026 de l’établissement au conseil d’administration. Une manifestation est annoncée à 14 heures place de la Bourse, avec un rendez-vous devant l’entrée Richelieu.
01/12/2025, 16:50
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Depuis plusieurs semaines, le débat autour de la gouvernance sociale des artistes-auteurs s’est chargé d’une tension nouvelle. Une récente tribune relance de profondes fractures entre organisations professionnelles, ravivant des années de conflits institutionnels et de zones d’ombre autour du fonctionnement de l’Agessa. Alors que le Parlement examine une réforme majeure du régime, la bataille des interprétations s’intensifie : chacun revendique sa version des faits, ses responsabilités… et celles des autres.
01/12/2025, 12:31
L’auteur de bande dessinée Frank Pé, figure majeure du neuvième art, est mort le 29 novembre 2025 à l’âge de 69 ans. Artiste profondément attaché à la nature et aux animaux, il laisse une œuvre marquante, de Broussaille à Zoo en passant par La Bête. Les éditions Glénat, qui ont collaboré avec lui, saluent « le talent singulier, évident et puissant » d’un créateur qui a durablement marqué ceux qui l’ont côtoyé et lu.
01/12/2025, 11:00
Bento, gamelle ou sandwich, une bibliothèque de Kyoto accueillait ce 15 novembre « une fête amusante et drôle », avec l’association locale à but non lucratif and happiness. Cette dernière, connue pour s'occuper de cantines solidaires destinées aux enfants, avait organisé une animation singulière. Car ce jour-là, un tabou était allégrement brisé : on a mangé dans la bibliothèque.
30/11/2025, 12:43
Depuis plusieurs années, l’industrie du manga au Japon subit de plein fouet les effets du piratage en ligne. Des millions de lecteurs à travers le monde préfèrent des sites illégaux, gratuits et instantanés, aux offres légales souvent fragmentées. Face à ces pertes colossales — estimées à plusieurs centaines de milliards de yens — le gouvernement et les éditeurs nippons cherchent à reprendre la main.
29/11/2025, 10:05
La vie des autres. Au commencement, je n’avais pas prévu d’écrire un roman des « origines », ce terme si galvaudé, moi qui, comme mon héroïne Mathilde, avais choisi, sinon de leur tourner le dos, du moins de m’en éloigner. Je pensais plutôt au contraire, à l’histoire d’une émancipation qui, comme souvent, passerait par la fascination pour la vie des autres.
28/11/2025, 18:22
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
La Cour de cassation a rendu, ce 28 novembre 2025, un arrêt décisif dans le contentieux entourant la scission de Vivendi : elle annule la décision de la cour d’appel de Paris qui, en avril, avait estimé que le groupe Bolloré exerçait un “contrôle de fait” sur Vivendi — contrôle justifiant une offre publique de retrait (OPR) pour les actionnaires minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel est donc frappé de nullité.
28/11/2025, 16:15
Ah ReLIRE : des oeuvres indisponibles, numérisées sans autorisation par un opérateur privé, pour le compte de l'État... Une idée qui aura coûté plusieurs millions d'euros, avant que la justice européenne n'y mette un terme radical et définitif. Mais la société FeniXX, chargée de commercialiser les ebooks produits, n'a pas dit son dernier mot, sans trop se soucier de ce que signifie l'expression « propriété intellectuelle ».
28/11/2025, 11:11
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
À La Celle-Saint-Cloud (Yvelines), l’inauguration de la nouvelle médiathèque marque une étape symbolique du vaste programme de requalification urbaine engagé par la municipalité. L’équipement, installé dans le prolongement immédiat de l’Hôtel de Ville – où cohabitent théâtre, salles d’exposition, cinéma et services municipaux – s’inscrit dans une logique de continuité architecturale et de proximité culturelle. L’ambition affichée ? Transformer ce quartier central en un véritable pôle de vie publique, à la fois convivial, lisible et ouvert.
27/11/2025, 12:35
En mars 2025, le président Donald Trump signait un décret présidentiel pour supprimer plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS), qui soutient les actions des bibliothèques, notamment dans les zones rurales. La justice a annulé cet « ordre exécutif 14238 », estimant qu'il allait à l'encontre du principe de la séparation des pouvoirs.
27/11/2025, 11:02
Depuis l’adoption en 2023 de EU Deforestation Regulation (EUDR), l’Union européenne entend imposer aux importateurs de certaines marchandises — bois, soja, café, cacao, huile de palme, caoutchouc ou bétail — l’obligation de prouver que ces produits n’ont pas contribué à la déforestation. Ce 26 novembre 2025, le Parlement européen a infligé un revers majeur à cette approche. En votant pour l’amendement excluant « tous les produits imprimés » du périmètre de l’EUDR — à savoir livres, journaux, revues, etc. — il a largement reconnu la singularité du secteur de l’édition. L’amendement a été adopté par 449 voix contre 202.
27/11/2025, 10:15
Artiste plasticienne majeure de la scène artistique contemporaine, Françoise Pétrovitch est l'autrice de nombreux ouvrages, dont certains destinés à la jeunesse. Elle a été élue membre de l’Académie des beaux-arts, au sein de la section de gravure et dessin, au cours d'une séance plénière, ce mercredi 26 novembre.
27/11/2025, 09:08
La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse dévoile une brochure inédite, pensée comme une véritable boussole pour celles et ceux qui naviguent — parfois à tâtons — dans les méandres des contrats d’édition. Fruit d’un travail amorcé en 2024 autour du Baromètre du contrat jeunesse, ce guide s’appuie sur l’analyse minutieuse de 822 contrats issus de 182 maisons d’édition. Une matière abondante, qui éclaire des pratiques souvent opaques.
26/11/2025, 16:12
Invitée dans le cadre du festival BD Colomiers, ces 21, 22 et 23 novembre, l'autrice d'origine italienne Elena Mistrello a été expulsée du territoire français dès la sortie de son avion, à l'aéroport de Toulouse. Trois agents de la Police nationale l'auraient informé d'un signalement du ministère de l’Intérieur la concernant, rapporte-t-elle, avant de lui conseiller de faire demi-tour. Sans informations précises aujourd'hui, son éditeur dénonce « une dérive autoritaire qui n'est pas anodine ».
26/11/2025, 15:48
Attaques, intimidations, pressions politiques : plusieurs librairies ont récemment été la cible d'actes violents. Un collectif informel d’employé·es de librairie appelle à un rassemblement le jeudi 27 novembre, place de la République, à Paris, pour rendre visible ces agressions et envisager des actions collectives.
26/11/2025, 15:11
Les éditions Corti nous apprennent la disparition de Claude Louis-Combet à l’âge de 93 ans, survenue dans la nuit de lundi. Traducteur, éditeur, philosophe et écrivain, il laisse une œuvre dense et singulière où se mêlent récits, mythes, spiritualité, sensualité et exploration de ce qu’il appelait la « langue des grands fonds ».
26/11/2025, 14:22
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Au Japon, le gouvernement a présenté un plan destiné à freiner la disparition des librairies et à relancer la pratique de la lecture au sein de la population. En misant sur la modernisation des outils, la réduction des invendus et un renforcement des liens entre librairies et bibliothèques, les autorités cherchent à soutenir un secteur fragilisé et à améliorer l’accès au livre dans tout le pays.
25/11/2025, 18:00
Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.
25/11/2025, 17:54
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
Les éditions du bout de la ville ont publié, le 17 octobre dernier, un livre de recettes bien particulier. Intitulé Mange ta peine — Recettes du prisonnier à l'isolement, il est cosigné par Moben, emprisonné au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), et Gaëlle Hoarau. Peu après la parution, le détenu s'est vu reprocher l'écriture de ce livre, pourtant menée au vu et au su de l'administration, avant un transfert au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de Condé-sur-Sarthe. Son éditeur dénonce « une manière d’invalider l’ouvrage » et la parole de son coauteur.
25/11/2025, 13:08
2002 n’a pas seulement été l’année du fiasco de l’équipe à Zizou, Barthez et Thuram à la Coupe du monde : c’est aussi celle où, au cœur de Belleville, Xavier Capodano a mis au monde Le Genre urbain, librairie ultraspécialisée, dédiée aux questions de ville. Un lieu vivant, populaire et cosmopolite, devenu une véritable institution où se croisent lecteurs, chercheurs, militants, habitants et curieux. Aujourd’hui, il tourne une page : l'enseigne a été cédée, mais pas pour une retraite que certains jugeraient bien méritée : son fondateur se consacre à présent à sa maison d'édition. Un homme de défi, en somme.
24/11/2025, 16:24
Une fin d'année chargée pour les académiciens : quelques semaines après les élections de Florian Zeller (fauteuil 14) et Éric Neuhoff (fauteuil 11), un nouveau scrutin se profile. Le 11 décembre prochain, il s'agira d'élire le ou la titulaire du fauteuil 3, précédemment occupé par Jean-Denis Bredin.
24/11/2025, 12:42
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Dans le district de Kota Bharu, au nord-est de la Malaisie péninsulaire, deux bibliothèques — l’une relevant d’un organisme public, l’autre privée — ont récemment fait face à une vague de vols de livres. Selon la police locale, des dizaines d’exemplaires manquaient après inspection de vidéo-surveillance et signalement par le personnel. C’est dans ce cadre que l’affaire a pris forme.
23/11/2025, 10:56
Une simple demande d’achèvement de bibliothèque aura suffi à embraser Samcheok. Lors d’une réunion publique, une enseignante a plaidé pour que l’équipement public en friche voie enfin le jour. Depuis, elle subit plaintes, menaces et accusations de violation du Code des fonctionnaires. Un tourbillon administratif et humain, né d’une revendication pourtant… très ordinaire.
23/11/2025, 10:10
Top ArticlesLa rentrée littéraire que personne n'a vue : 28 romans qui bouleversent tout en silence Paris : la droite bloque une subvention à 40 librairies indépendantes, dont Violette and Co Artaud dans le désert algérien : ce que Zemmour ne comprendra jamais Censure : l’Éducation nationale bloque un livre sur le désir féminin
Commenter cet article