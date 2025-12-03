Patrick Gérard nommé membre du conseil de l'ordre des Arts et des Lettres

Patrick Gérard entre au conseil de l'ordre des Arts et des Lettres, annonce un arrêté du ministère de la Culture, jusqu'au 2 janvier 2028.

Ce conseil émet des avis portant sur les candidats qu'il estime dignes d'être distingués, après étude de l'ensemble des candidatures, collectées et instruites au préalable par la Section des distinctions honorifiques (vérification de l’état civil, du casier judiciaire et des mérites culturels du candidat).

Il se réunit 3 fois par an et compte 15 membres : pour moitié des directeurs d'administration centrale, pour moitié des personnalités choisies par le ministre (nommées pour trois ans) et un représentant du Conseil de l'ordre de la Légion d'honneur.

L'ordre des Arts et des Lettres « est destiné à récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde ». Il compte trois grades (chevalier, officier et commandeur) et trois promotions par an.

Patrick Gérard, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, docteur en droit de l’université Paris 2 et agrégé des facultés de droit, est conseiller d'État. Il a été directeur de l’École nationale d’administration d'août 2017 à septembre 2021 puis président adjoint de la section de l'administration du Conseil d'État. Il est à présent le président du conseil d'administration de l’Établissement public de coopération culturelle Ateliers Médicis.

Professeur de droit public (Université d’Orléans, Conservatoire national des arts et métiers, École des mines de Paris, CELSA, Sciences Po et Université Paris Descartes), il a exercé de nombreuses fonctions au sein du ministère de l’Éducation nationale : recteur des académies d’Orléans-Tours, de Bordeaux, de Paris, mais également directeur de l’enseignement scolaire et directeur du cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (2005-2006). Il a aussi été directeur du cabinet de la Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2007-2008).

Patrick Gérard a exercé le mandat de maire de Vincennes (Val-de-Marne) de 1996 à 2002. Il a présidé de 2010 à 2017 le conseil d’administration de l’Institut national du patrimoine. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment L’administration de l’État (éditions LexisNexis, 4e édition, 2020), La Juridiction administrative (la Documentation française, 2e édition, 2022) et un Dictionnaire de la Constitution (LexisNexis, 2023).

