L’Académie française crée trois nouveaux prix : correspondances, jeunesse et musique

Le Prix Pierre Domec : honorer les grandes correspondances

Ce prix biennal distingue l’édition d’une correspondance artistique ou littéraire en langue française, qu’elle soit échangée entre écrivains, artistes, critiques, philosophes, mécènes ou éditeurs. L’Académie française ne disposait jusqu’ici d’aucune récompense spécifiquement dédiée à ce genre pourtant essentiel dans l’histoire littéraire.

Doté de 5000 euros, le prix a été créé à l’initiative de M. Olivier Ponsoye, exécuteur testamentaire de Pierre Domec (1920-2011), écrivain, bibliophile, galeriste et grand amateur de correspondances.

Son legs inclut également la fondation Pierre et Jacqueline Domec, créée en 2003, initialement destinée à financer l’édition critique de l’œuvre de Jean Paulhan. Pierre Domec avait par ailleurs légué sa bibliothèque à l’Académie française.

Le premier lauréat est Serge Toubiana, pour Mon petit Truffe, ma grande Scottie. Correspondance 1960-1965 (Denoël), réunissant les échanges entre François Truffaut et Helen Scott. Une plongée dans cinq années d’intimité intellectuelle entre le cinéaste et sa collaboratrice essentielle.

Prochaine attribution en 2027, pour des correspondances publiées en 2025 et 2026. La date limite de candidature est fixée au 20 janvier 2027.

Serge Toubiana. Académie française.

À LIRE - Yanick Lahens Grand prix du Roman de l’Académie française 2025

Le Prix Marie Volle : célébrer la littérature jeunesse

Ce prix annuel distingue un ouvrage littéraire pour la jeunesse, susceptible de développer l’imagination, les connaissances ou le goût de la lecture chez les enfants et adolescents.

Créé par Christian et Nathalie Volle, en mémoire de leur fille Marie, décédée en 2005. Le prix, doté de 1000 euros, s’inscrit dans la continuité d’une tradition ancienne : il vient relayer l’esprit du Prix Sobrier-Arnould, destiné à la littérature jeunesse, créé en 1891 et disparu en 1975.

La première lauréate est Agnès Desarthe, pour Les Téléphonistes anonymes (Gallimard jeunesse). Une autrice majeure pour inaugurer ce prix, avec un roman qui joue sur l’imagination, la fantaisie et le plaisir narratif.

Prochaine attribution en 2026, pour des ouvrages publiés en 2025. La date limite de candidature est fixée au 20 janvier 2026.

Agnès Desarthe. Académie française.

Le Prix Consuelo : un nouvel espace pour les ouvrages consacrés à la musique classique

Ce prix annuel récompense un ouvrage consacré à la musique classique, un domaine qui ne disposait jusqu’ici d’aucune distinction dédiée à l’Académie française.

Doté de 3000 euros, le prix est financé par des donateurs qui ont souhaité rester anonymes. Il porte le nom de Consuelo, héroïne du roman de George Sand : une bohémienne dont le chant sublime révèle une vocation de cantatrice.

Ce prix vient compléter le Prix Eugène Carrière (arts plastiques et visuels) et concrétise un projet ancien : celui d’un prix Hector Berlioz, imaginé en 1943 mais jamais créé.

Les premiers lauréats sont Erwan Barillot et Arnaud Frilley, pour Destins russes à Paris. Un siècle au conservatoire Rachmaninoff (1924-2024) (Éditions des Syrtes). Une enquête historique sur une institution musicale emblématique de la diaspora russe.

À LIRE - Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2025

Prochaine attribution en 2026 pour des ouvrages publiés en 2025. Date limite de candidature : 20 janvier 2026.

Erwan Barillot et Arnaud Frilley. Académie française.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Nitot (CC BY-SA 2.5)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com