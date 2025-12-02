Un final musical pour Mi-Livre Mi-Raisin avec L’Êtrangère

Au sein de Mi-Livre Mi-Raisin 2025, deux journées denses réuniront éditeurs, écrivains et vignerons dans l’effervescence de la Bellevilloise. L’évènement affichera une programmation nourrie de dédicaces en continu, de prix littéraires et vinicoles remis en public, ainsi que de rendez-vous scéniques mêlant textes et créations musicales. Chaque stand formera un îlot où ouvrages et cuvées circuleront dans une atmosphère conviviale, fidèle à l’esprit agri/culturel du salon.

Le dimanche s’annoncera particulièrement vibrant grâce à une séquence placée sous le signe de la musique et de l’écriture. À 17 heures, le public découvrira un showcase exceptionnel de L’Êtrangère, nom de scène d’Eugénie Mérieau, dont la présence apportera une tonalité singulière au programme. Sa performance offrira un moment suspendu au cœur du week-end, pensé comme un prolongement sensible de ses travaux théoriques et littéraires.

La musicienne et chercheuse sera également présente en séance de signatures sur le stand des éditions Anamosa, autour de son ouvrage Constitution, ce qui créera un dialogue direct entre son texte et sa création scénique. Entre concert intimiste, rencontres littéraires et circulation enthousiaste entre les stands, ce dimanche 7 décembre s’imposera ainsi comme l’un des temps forts majeurs de cette sixième édition.

Retrouvez l'intégralité du programme du salon Mi-Livre Mi-Raisin.

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com