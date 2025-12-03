Joffrine Donnadieu : “J’aurais adoré qu’on me lise La boutique des émotions

Depuis 25 ans, Lire et faire lire bénéficie du soutien d’un comité composé de plus de 200 écrivains et écrivaines, issus de nombreuses maisons d’édition et d’horizons très variés. En appuyant le projet de l’association, ils et elles participent directement à sa visibilité et à la réussite de ses actions.

Portée au niveau national par la Ligue de l’enseignement et l’UNAF, Lire et faire lire propose à des bénévoles de plus de 50 ans de se rendre chaque semaine dans des écoles, crèches, centres de loisirs, bibliothèques ou structures périscolaires pour lire des histoires à de petits groupes d’enfants.

L’objectif est double : transmettre le goût de la lecture et créer un véritable lien intergénérationnel, en faisant se rencontrer des enfants de 0 à 11 ans et des adultes souvent retraités, disponibles pour offrir du temps, de l’écoute et des récits partagés.

« J’ai été sensible aux actions des bénévoles »

L’autrice nous raconte d’abord comment elle a croisé la route de Lire et faire lire : « J’ai été contactée par l’association pour faire partie du comité de soutien lors de la parution de mon deuxième roman, Chienne et Louve. J’ai été sensible aux actions des bénévoles, ayant moi-même longtemps travaillé dans le milieu de l’action culturelle en secteur hospitalier pédiatrique et pédopsychiatrique. »

Joffrine Donnadieu n'est pas engagée sur le terrain, pour l’heure, « mais j’ai à cœur de faire connaître l’association autour de moi », nous confie-t-elle.

Lire, aider, relier les générations

Interrogée sur ce que Lire et faire lire apporte aujourd’hui, elle constate d'abord : « L’Éducation nationale peine à répondre à tous les besoins des enfants en difficulté par rapport à la lecture. » Dans ce contexte, l’association lui apparaît comme un relais précieux : « Elle peut apporter un soutien appréciable dans l’accès des jeunes élèves à la culture et aux livres. L’idée de mettre en contact des générations très éloignées par l’âge est formidable. »

Elle résume ainsi ce qui lui semble au cœur du dispositif : des bénévoles seniors qui donnent de leur temps pour lire des histoires aux enfants, et, à travers ces moments partagés, à la fois soutenir l’apprentissage de la lecture et tisser un véritable lien entre générations.

Coups de cœur et livres compagnons

Parmi les livres qui circulent dans le réseau de Lire et faire lire, certains l’ont particulièrement marquée :

« Il y en a tant ! J’ai adoré À toi de jouer de William Cole, illustré par Tomi Ungerer, un livre pour aller au lit (ou pas). »

Elle élargit aussitôt le spectre à des classiques contemporains de la littérature jeunesse : « Je pense pour les anciens à Daniel Pennac qui a amené des générations à la lecture avec L’œil du loup ou la série des Kamo. Et aujourd’hui, à Claire Castillon qui ose aborder des thèmes difficiles en les rendant accessibles à tous. »

Cette articulation entre textes déjà installés dans l’imaginaire des lecteurs et écritures plus récentes, qui prennent à bras-le-corps des sujets sensibles, lui paraît essentielle pour parler aux enfants d’aujourd’hui.

« La boutique des émotions »

Invitée à imaginer ce qu’elle aurait aimé entendre petite fille, Joffrine Donnadieu se tourne vers un album qui fait de l’intériorité un terrain de jeu littéraire : « J’aurais adoré que l’on me lise La boutique des émotions d’Anne-Marie Desplat-Duc, illustré par Antonin Faure. Dans l’étrange boutique de M. Rietpleur, les enfants peuvent troquer leurs émotions trop fortes au milieu des étagères où trônent des bocaux à chagrins, une malle aux cauchemars, le tourniquet des gros-mots… »

Ce choix dit quelque chose de sa conception de la littérature jeunesse : un espace où l’on peut apprivoiser peurs, chagrins et débordements, en douceur, par la fiction.

Et si elle devenait bénévole demain ?

Si elle devait, un jour, rejoindre Lire et faire lire en tant que lectrice bénévole, Joffrine Donnadieu sait déjà quel livre elle emporterait dans son sac : « Je leur lirais Les contes de la rue Mouffetard de Pierre Gripari car j’éprouve une infinie tendresse pour cette rue et toutes ses histoires. »

Derrière ce choix, on devine ce que peuvent représenter, pour les bénévoles comme pour les enfants, ces moments de lecture partagée : un mélange de souvenirs personnels, de géographie affective et de plaisir très simple à faire vivre des histoires à voix haute.

À travers ses réponses, Joffrine Donnadieu rappelle ce qui fait la spécificité de Lire et faire lire : une action discrète, quotidienne, où des adultes offrent du temps et des mots pour aider des enfants à devenir lecteurs, et où la rencontre entre générations n’est pas un slogan, mais une pratique concrète - une histoire racontée, un album partagé, un chapitre attendu d’une semaine à l’autre.

Un secret d’enfance enfoui

Joffrine Donnadieu a publié son troisième roman, Aux nuits à venir, à la rentrée dernière chez Gallimard, confirmant une voix romanesque parmi les plus singulières de sa génération. Née en 1990, l’autrice - qui a choisi son pseudonyme en hommage au nom de naissance de Marguerite Duras - a grandi entre Toul et Paris, où elle a rejoint le Cours Florent à 17 ans.

Son nouveau livre met en scène Marge, une femme de trente-quatre ans, libre à l’excès, hantée par des figures qui réclament qu’elle raconte leurs histoires, et vivant dans une cabane de chantier rue des Martyrs. La rencontre avec Victor, un ancien militaire retranché dans un immeuble voué à la destruction, fait naître une alliance fragile et passionnelle. À travers cette relation et les visions nocturnes de Marge, le roman explore un secret d’enfance enfoui, la reconstruction de soi et un amour incandescent.

Il y déploie une langue charnelle, vibrante, habitée. Précédée par Une histoire de France (2019) et Chienne et louve (2022), cette œuvre lui vaut de nombreuses distinctions, dont la Feuille d’or de Nancy et le prix de Flore.

Crédits photo : F. Mantovani © Éditions Gallimard / Lire et faire lire

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com