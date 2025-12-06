Sylvester Stallone, modèle d’un homme parti de rien

Cette ascension ne doit rien au hasard. Si Richard a pu partir de rien, c’est parce qu’il possède l’essentiel : une ligne de conduite. Il l’a forgée en regardant les films et en lisant les textes de Sylvester Stallone, l’éternel outsider, l’underdog par excellence. En lui, Richard a trouvé à la fois un modèle, un ami et un homme d’une immense lucidité qui a su déjouer tous les pièges sans jamais se trahir.

Avec Underdog, Bruno Marsan signe donc un double roman d’apprentissage, entremêlant avec une maîtrise rare les destinées de son personnage et de l’acteur-réalisateur. Qu’il s’agisse de la vie rurale ou de New York, des années de dèche ou d’opulence, de Rocky ou de Richard, l’auteur trouve toujours le ton juste grâce à une écriture impressionnante de précision et d’élégance.

Les éditions Séguier nous en offrent les premières pages en avant-première :

Originaire du Sud-Ouest, Bruno Marsan a vécu de mille petits boulots qui l’ont mené dans des mondes que tout oppose, de la publicité aux abattoirs. Son texte, d’une rare sincérité, est nourri de ces expériences : il conjugue la liberté et la rage des autodidactes.

Parution le 8 janvier 2026.

Par Clément Solym

