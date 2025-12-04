Huit ans enfermée : l'histoire bouleversante de Noëlle Châtelet

Là, elle noue des amitiés indestructibles avec quelques pensionnaires et découvre l’entraide, la résistance face aux injustices, ainsi que l’éveil des premiers émois sensuels et les expériences des amours adolescentes.

Sans tabou et avec délicatesse, la romancière analyse la candeur puis la maturité de ces âges successifs où elle devient femme, des années durant lesquelles sa soif de liberté reste vive et sa vigilance constante. Cette force deviendra le moteur de ses décisions futures et nourrira l’ensemble de son œuvre littéraire personnelle.

Ce texte d’apprentissage explore la découverte du désir intime — pour elle, enchanteresse — et la libération fondatrice de cette période charnière qu’est l’adolescence. Sans donner de leçons, le récit résonne avec acuité et tendresse avec les idéaux et les tâtonnements des jeunes générations d’aujourd’hui : leurs questionnements sur l’amour, sous toutes ses formes, sur l’amitié féminine, et surtout sur l’importance de suivre son instinct en toutes circonstances.

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Noëlle Châtelet, sociologue et écrivaine, poursuit son travail autour des transformations profondes de l’être à travers les métamorphoses du corps. Elle est l’autrice de plus d’une vingtaine de romans, essais, récits et pièces de théâtre.

Parution le 8 janvier 2026.

